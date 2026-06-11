天竺川原 司会「NEWSクライシス」にまさかの那須川天心が初登場！″歩きスマホゾンビ″危機に言及【YouTubeで見逃し配信中】

テレビ大阪株式会社(C)テレビ大阪

2026年3月より、テレビ大阪で地上波レギュラー放送中のニュース番組「NEWSクライシス」。6月10日（水）の放送回(https://www.youtube.com/watch?v=UB_k6Sj70Y8)では、番組初のゲストとしてプロボクサー・那須川天心選手が登場。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UB_k6Sj70Y8 ]

本番組では、さまざまな危機＝"クライシス"をテーマに取り上げているが、同回では「スモンビー危機」を特集。歩きスマホなど、現代人が常にスマートフォンに夢中になることで、ストレートネックや脳機能の低下などの弊害をもたらす事象「スモンビー」に迫った。

番組内では那須川天心選手が「世界中で発生している歩きスマホゾンビ」についてコメント。

詳細はYouTubeにて公開中の見逃し配信(https://www.youtube.com/watch?v=UB_k6Sj70Y8)で確認できる。

番組独自の広告施策も展開

さらに番組内では、スモンビー危機の解決策として、メディアで話題の書籍『上を向くだけ健康法』を紹介。上を向くだけで自律神経が整うとされる健康法を取り上げた。

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一方で、うつむいたまま歩く人の増加により、適切な情報に触れる機会が減っている現状にも着目し、番組独自の検証実験の結果を公開。

東京の"とある場所"に2026年3月から掲出している「NEWSクライシス」の消火栓広告では、QRコードの読み取り回数が約3か月間でわずか1回にとどまった。人々が実際には上を向いていない現状が明らかとなり、その危機的状況が浮き彫りとなった。

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なお、この消火栓広告は掲出場所を明示しておらず、番組内で紹介されたヒントをもとに探索を楽しめる仕掛けとなっている。ぜひ視聴者の皆様には、YouTubeで再度視聴(https://www.youtube.com/watch?v=UB_k6Sj70Y8)をして場所を特定していただきたい。

また、発見した際には、SNSなどでの投稿も期待している。

SNSアカウントを新たに開設

またこのタイミングで、番組ではこれまで運用していたXに加え、InstagramおよびTikTokを新たに開設。

今後はより幅広いSNSでの番組情報の発信を強化していく予定だ。

Instagram:https://instagram.com/crisis_tvo

TikTok:https://www.tiktok.com/@crisis_tvo

【番組内容】

番組が取り上げ続けているのは、日本の未来を揺るがしかねない様々な「危機＝クライシス」。

司会を務めるのは、芸人・映画監督・アーティストとして多方面で活躍する天竺川原。

今回もコメンテーターを務めるのは、5年連続『M-1グランプリ』ファイナリストの真空ジェシカ・川北 。

川原と川北が独自の視点で、現代社会が抱えるさまざまな「危機」に切り込んでいく。

【出演者】

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司会：天竺川原

コメンテーター：真空ジェシカ・川北茂澄

ゲスト：那須川天心（6月10日放送回）

【レギュラー放送概要】

番組名:「NEWSクライシス」

放送日時:毎週水曜日深夜1時35分～テレビ大阪にて放送

YouTube:毎週水曜日よる8時～先行配信

※最速で視聴できるのはYouTube

【リンク一覧】

YouTube:https://www.youtube.com/@crisis_tvo

TVer:https://tver.jp/series/srp0oyn0kj

X:https://x.com/crisis_tvo

Instagram:https://instagram.com/crisis_tvo

TikTok:https://www.tiktok.com/@crisis_tvo

HP:https://www.tv-osaka.co.jp/crisis/