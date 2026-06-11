インドネシア運転教育施設「YUZURU DRIVING SCHOOL」8月視察ツアーの募集を本日(6/11)より開始

ジップラス株式会社

運転免許取得・外国運転免許切替支援サービス事業を展開するジップラス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金坂 茂、以下「ジップラス」）は、外国人ドライバー採用を検討している運送事業者様に対し、インドネシアの運転教育施設の見学および候補者との交流・面談の機会を継続的に提供してまいります。

本取り組みでは、ジップラスが出資する現地法人PT DAISAN MINORI INDONESIA（以下、DMI）が運営する日本式運転教育施設「YUZURU DRIVING SCHOOL」の教育設備、日本語学習風景、安全運転教育内容、指導体制を直接ヒアリング、確認いただけます。また、育成中の候補者との交流・面談を通じ、ドライバー適性や日本での就業意欲、日本語会話能力などを事前に把握することができ、採用を判断される運送事業者様にとって必要となる確かな情報を提供いたします。

2026年8月に実施する現地視察ツアーは、全国規模の物流事業者ネットワークである一般社団法人AZ-COMネットワーク（以下、AZ-COMネット）との共同での開催を決定いたしました。

本ツアーは、AZ-COMネットの会員である物流事業者様（約2,800社）を中心に、その他の運送事業者様の参加も募っております。運送業界の皆さまにご参加いただき、運送業界の未来の戦力となる外国人ドライバーの採用・活用を促進し、業界全体の活性化に貢献することを目指します。

ジップラスとAZ-COMネットは、深刻化する物流業界のドライバー不足解消を目指し、2026年1月に業務提携を締結いたしました。

両社では、現在、DMIが運営する「YUZURU DRIVING SCHOOL」にて育成したドライバー人材の加盟事業者様への採用を支援する取り組みを進めております。

今回の現地視察ツアーを通じ、実際の教育内容や育成環境を直接ご確認いただくことで、より確実性のある、企業にマッチする人材採用・活用の実現に繋げてまいります。

取り組みの背景

日本の運送業界は、少子高齢化や若年層の就業者減少、さらに「2024年問題」による時間外労働規制の影響を受け、ドライバー不足が深刻化しています。こうした中、外国人ドライバーの受け入れが進む一方で、運送事業者からは、次のような声が多く聞かれます。

■ 実際にどのような教育を受けているのか分からない

■ 人柄や働く姿勢が見えず、不安が残る

■ 採用後のミスマッチを避けたい

ジップラスは、こうした課題の解決には「現地を見て、会って、判断できる仕組み」が不可欠であると考え、AZ-COMネットとの共同開催にて本現地視察ツアーを企画いたしました。

日本式運転教育施設「YUZURU DRIVING SCHOOL」での現地視察

YUZURU DRIVING SCHOOLは、2025年10月にインドネシア・チカランに開校した日本式運転教育施設です。約4,000平方メートル規模の教習コースを備え、日本の指定自動車教習所で実施されている学科教育・技能教習と同等のカリキュラムを導入しています。

１．視察内容

現地視察では、以下の内容を実際の現場で確認することができます。

（１）日本語教育の内容

（２）日本の交通ルールを学ぶ安全運転知識教育の内容

（３）日本式コースを用いた実車の技能教習の内容

（４）各分野に特化した運転教育の内容

２．育成中のドライバー候補者と交流・面談

本視察では、育成中のドライバー候補者との交流・面談が可能です。

【 履歴書やオンライン面接だけでは分からない 】

（１）ドライバー適性、人柄

（２）仕事に対する姿勢

（３）日本で働く意欲

（４）日本語会話能力

これにより採用後のギャップを減らし長期定着、戦力となるドライバーの選定をサポートいたします。

現地視察の開催概要 （予定）

現地視察の開催概要は、以下の内容を予定しております。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/131898/table/18_1_31ed43de6a15cf8a6028585464d65792.jpg?v=202606111052 ]

「 第１回 視察ツアー内容 」

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/131898/table/18_2_f145d8f50401bd78cb4fc0bcf096aeff.jpg?v=202606111052 ]

【 ツアープログラム 】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/131898/table/18_3_0d1a91abc43668c66a397cfbec3c4016.jpg?v=202606111052 ]

次回開催予定 インドネシア人材視察ツアー

開催日程：2026年10月20日（火）～10月23日（金）

◆8月視察ツアー ZIPパンフレット

https://prtimes.jp/a/?f=d131898-18-162283af370e3f88ddd2dc5879eb3ff5.pdf

◆ご旅行申込書

今後の展望

https://prtimes.jp/a/?f=d131898-18-f3d1405e111f302c4c5cf27cc286a7fc.pdf

ジップラスでは、YUZURU DRIVING SCHOOLを通じ、2026年中に600名のドライバー人材の輩出を計画しています。

将来的には、日本政府が受け入れ上限とする「外国人ドライバー22,100人のうち10％超となる2,500人以上」の輩出を目指してまいります。

今後も、日本の物流・モビリティ産業を支える持続可能な人材育成に貢献してまいります。

■会社情報

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/131898/table/18_4_9f6f067cc95dccd0b5595577a66c6067.jpg?v=202606111052 ]

■関連サイト

・Do-Live

合宿免許の情報提供・申込ポータルサイト

https://ziplus.jp/do-live/

・合宿免許「アイディ」

合宿免許の情報提供・申込ポータルサイト

https://i-drive.jp/

・ZIPLUSの外免切替

外免切替や翻訳文の申込ポータルサイト

https://ziplus.jp/switching_license/

・SAMURAI DRIVER

外免切替の動画教材サイト

https://ziplus.jp/switching_license/samurai-driver/

・Drivey(ドライビー)

知識確認・学科試験対策アプリ

https://drivey.jp/

＜本プレリリースに関するお問い合わせ先＞

ジップラス株式会社 担当：藤原

TEL：050-1752-6862

E-mail：fujiwara@ziplus.jp