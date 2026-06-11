尿を吸収しない尿ケア『タイムシフト（TIMESHIFT）』に繰り返し使える新モデル登場

イントロン・スペース株式会社

男性用尿ケア製品「タイムシフト(TIMESHIFT）」を開発・販売するイントロン・スペース株式会社（本社：東京都、代表取締役：今井茂雄）は、複数日利用が可能な新モデルの先行支援を呼びかけるため、2026年6月25日よりクラウドファンディングを開始いたします。それに先立ち、2026年6月11日よりプロジェクトページを先行公開いたします。

タイムシフトは、前立腺がん手術後の尿もれや頻尿、長時間の外出時のトイレ不安などに悩む男性向けに開発された、「尿を一旦溜めて、後で流す」という新発想から生まれた尿ケア製品です。

従来の尿ケア製品の多くが尿を吸収することで対応しているのに対し、タイムシフトは尿を一時的に保持し、自分のタイミングでトイレに行き、普通に用を足すように尿だけを流すことができます。

超軟性素材によるやさしい装着感とコンパクトな設計により、外出・就労・就学・レジャー・就寝時など、さまざまな場面で尿トラブルの不安からの解放を目指しています。

新モデル開発の背景

これまでタイムシフトをご利用いただいた方々へのインタビューでは、「毎日使うには価格が高い」、「洗って繰り返し使えないのか」、「日常的にもっと使いたい」という声が多く寄せられました。

今回のクラウドファンディングでは、そうした利用者の声を受け、洗浄しながら複数日利用できる新モデルを開発し、先行販売するものです。

新モデルの特徴

今回、素材を見直し、洗って繰り返し使える新モデルを発売します。従来モデルの特長はそのままに、複数日利用を可能にすることで、1日あたりの利用負担を抑え、より日常的に使いやすい製品を目指しました。

クラウドファンディング概要

- 洗浄して複数日利用可能- 1日あたりの利用コストを大幅に低減- タイムシフトの特徴である超軟性素材による快適な装着感を維持- 前立腺手術後の尿もれ対策や長時間外出時のトイレ不安解消をサポート

開始日：2026年6月25日

終了日：2026年7月31日

実施プラットフォーム：CAMPFIRE(https://camp-fire.jp/)（国内最大級のクラウドファンディングサービス）

内容：複数日利用可能なタイムシフト新モデルの先行販売

プロジェクトページ先行公開：2026年6月11日

プロジェクトページ

6月11日より以下ページで公開予定です。

https://camp-fire.jp/projects/938355/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

お問い合わせ先

イントロン・スペース株式会社（代表取締役：今井 茂雄）

所在地：〒110-0015 東京都台東区東上野３丁目12－11 全漁業ビル 6階

電話：03-6281-8763

メールアドレス：support@intronspace.com

事業内容：超軟伸性素材を用いたパーソナルケア／ヘルスケア製品の研究開発、企画・設計、製造、販売および関連するサービスの提供 ※ 当社は東京科学大学発ベンチャーです。

https://intronspace.com/