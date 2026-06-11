新潮新人賞作家・仁科斂が幼児からの在外体験を生かし、中国の今をまるごととらえた渾身作「丹心」(「新潮」４月号掲載）が芥川賞候補に！
株式会社新潮社
芥川賞候補「丹心」、新潮４月号掲載
単行本『丹心／まごころ』は７月15日発売予定
仁科斂さん （C）新潮社
中国では不動産不況のため、爛尾楼(ランウェイロゥ)と呼ばれる廃墟マンションが林立している。建築家・鹿野川航のもとに、謎の中国人女性Qから爛尾楼を美術館してくれという依頼が舞い込み、助手のレンが大陸に渡るところから物語が始まる。資本と欲望がむき出しになる建築現場の中で、レンは大陸のディープな混沌に翻弄される……。
芥川賞候補「丹心」、新潮４月号掲載
単行本『丹心／まごころ』は７月15日発売予定
「いま書けるすべてを書き尽くしました」 著者・仁科斂氏
７月15日発売予定の単行本『丹心（ダンシン）／まごころ』は、芥川賞候補となった「新潮」2026年４月号掲載の「丹心(まごころ)」を改題。3か国語を自在に操るクレオール的な作家が、右傾化が進み緊張が高まる日中両国の関係を背景に、中国のリアルに瑞々しい感性で迫るスケールの大きな会心作！
仁科斂さん （C）新潮社
■著者紹介
仁科斂（にしな・れん）
香港、上海、ロンドンで育つ。オックスフォード大学PPEコース卒業、東京大学大学院総合文化研究科に在籍。2024年「さびしさは一個の廃墟」で第56回新潮新人賞受賞。現多摩美術大学芸術学科非常勤講師。英訳書に國分功一郎『ドゥルーズの哲学原理』。
■ 書籍（単行本）データ
【タイトル】『丹心／まごころ』
【著者名】仁科斂
【発売日】2026年７月15日
【造本】四六判ハードカバー
【定価】2200円（税込）
【ISBN】978-4-10-357141-4
【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/357141/