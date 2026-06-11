Duolingo公式ゴールドパートナー・クラクモ株式会社、教育機関向け「Duolingo English Test 導入支援サービス」を開始

クラクモ株式会社

安価で高品質な語学学習サービスの提供をめざすクラクモ株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：岡島 幹）は、教育機関及び留学エージェント等を対象とした「Duolingo English Test（以下、DET）導入支援サービス」の提供を開始しました。DETの導入計画立案から受験管理・学生問い合わせ対応まで、教育機関のDET関連業務をワンストップで代行します。

■ サービス開始の背景

近年、海外大学出願や語学力証明のニーズ拡大に伴い、オンライン英語テストであるDuolingo English Test（DET）を活用する教育機関が増加しています。

DETは「いつでも・どこでも・低コストで受験できる」利便性が特長である一方、初めて導入する教育機関にとっては、「DETそのものをよく知らない」「受験管理や学生サポートの体制が整えられない」「進捗把握が難しい」といった課題がありました。

クラクモ株式会社はDuolingo GPN ゴールドパートナーとして、すでに複数の教育機関・留学エージェントへの導入・運用サポート実績を有しており、その知見を活かしてこうした課題を抱える教育機関の皆様に対する支援サービスを開始しました。

■Duolingo English Test GPN ゴールドパートナーとは

Duolingo English Test Global Partner Network（GPN）は、Duolingo English Testの普及・活用支援を行うパートナー企業・機関を認定するプログラムです。クラクモ株式会社は同プログラムにおいて上位に位置する「ゴールドパートナー」の認定を受けており、DETに関する深い知識を持つ事業者として公式に認められています。

■ DET認定スタッフによる丁寧なサポート

クラクモのスタッフはDETの仕組み・スコアの見方・受験環境・活用方法について専門的な知識を持っており、Duolingoからの認定も受けています。「DETとは何か」という基礎的な疑問から、「自機関での活用方法を知りたい」という具体的な相談まで、丁寧にご説明します。

また、導入決定後の学内説明会においても、認定スタッフが教職員の皆様に向けてDETを分かりやすく解説します。DETをまったく知らない状態でも、安心してご相談いただけます。

■ サービス概要

サービス名： Duolingo English Test 導入支援サービス

提供開始： 2026年6月10日

対象： 教育機関（大学・高校の教職員・学務・入試担当部署ご担当者様）、留学エージェントほか

URL： https://edu.det-bridge.com

代行業務の内容

01 導入計画立案・資料作成

DETを初めて導入する際の学内説明から、学生向け案内資料・受験手順書の作成まで対応します。

02 申込管理・支払サポート

申込フォームの作成・管理から、支払依頼・入金確認・クーポンコード配布・受験案内メールの一斉送信まで、受験前の手続きを一括代行します。

03 受験状況の管理・報告

受験進捗を管理し、定期的に進捗報告書を作成します。未受験者・再受験者への催促連絡や、受験者のスコア管理も対応します。

04 学生からの問い合わせ対応

受験方法・クーポンの使い方・スコアに関する質問等、学生からのお問い合わせは原則翌営業日以内に日本語で対応します。当社で解決できない事項はDuolingo社へのエスカレーションまで責任を持って代行します。

■ 料金体系

必要な業務だけを選べる柔軟なプランを用意しています。

スポット支援（ライトプラン）： 65,000円（税別・規模・内容により変動）

オーダーメイドプラン： 業務内容・規模によりご相談

初回スポット支援にご満足いただけなかった場合、初回費用（65,000円）を全額返金いたします。

サービス品質に自信があるからこそ、リスクなしでお試しいただけます。

■ 受験料についてもクラクモ経由で割安に

クラクモ経由でDETのクーポンコードを取得いただくと、公式サイトでの直接購入（税込＄77、約12,320円）と比較して、より安価な受験料を学生・生徒の皆様へご案内できます。

DET Bridge（学習アプリ）導入機関：9,400円（税込）

DET Bridge 未導入機関：11,000円（税込）

為替変動の影響を受けず、安定した価格での提供が可能です。

■ 関連サービス：DET Bridge

DET Bridgeは、DETスコアの向上を目指す学習者向けアプリです。AIを活用したライティング添削機能を備え、本番に近い環境で実践的な学習が可能です。

DET Bridgeの導入により、受験料を最安9,400円（税込）でご提供できます。

詳細：https://det-bridge.com

■ 問い合わせ先

教育機関または留学エージェントで、Duolingo English Testの導入および対策を検討される場合は、ご遠慮なく、以下メールまたはお問い合わせWEBからご連絡ください。企画や運用フロー構築からサポートさせて頂きます。初回相談（オンライン・30分）は無料です。2026年7月末までにお問い合わせいただいた機関様には、初回導入計画書の作成も無料でご提供いたします。

DETの導入・活用にご関心をお持ちの教育機関・留学エージェントの方は、お気軽にご連絡ください。

メール: contact@kurakumo.jp

お問い合わせ(WEB): https://edu.det-bridge.com/