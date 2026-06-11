三菱UFJニコス、「グローバルポイント Wallet」の利用で″VisaのApple Payタッチ決済″キャンペーン 対象店での利用で最大20%（上限1,500円）をキャッシュバック！

三菱UFJニコス株式会社

三菱UFJニコスは6月11日から7月19日まで、ビザ・ワールドワイド（以下、Visa）と共同で、当社の「グローバルポイント Wallet」の会員を対象に、対象店での利用で最大20%（上限1,500円）をキャッシュバックする"VisaのApple Payタッチ決済"キャンペーンを実施します。

本企画は、Visaがタッチ決済の利用促進として実施する"Apple Payでも！タッチでVisa割キャンペーン！（さらに特定のお店でお得！）"に、当社が特典を上乗せするものです。

具体的には、Visa提供の「10%（上限1,000円）還元」と、当社提供の「10%（上限500円）還元」を組み合わせ、ご利用1回あたり1,500円以上の場合、「最大20%（上限1,500円）」をキャッシュバックします。本キャンペーンにより、「グローバルポイント Wallet」の日常利用を促進していくものです。

＜キャンペーン概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6650/table/129_1_4ec003c5610b5e81e84ed3e1097e5262.jpg?v=202606111052 ]

以上

＜参考情報＞

■「グローバルポイント Wallet」とは

「グローバルポイント Wallet」は、三菱UFJニコスが提供する“モバイル決済アプリ”で、「三菱UFJカード」の利用で貯めたグローバルポイントを1P＝5円換算でアプリ残高にチャージし、全国のVisa加盟店でタッチ決済に利用できます。また、クレジットカードや銀行口座からのチャージにも対応しており、さまざまなシーンで便利に活用できます。

■「グローバルポイント Wallet」の特長

(1)貯めたポイントでスマホ決済が可能

グローバルポイントを「グローバルポイント Wallet」に1P＝5円換算でチャージ。 Apple Pay または Google Pay(TM) に設定して、Visaのタッチ決済が利用可能。毎月10日に利用金額の0.5％をアプリ残高に自動でキャッシュバック。

(2)グローバルポイント以外からのチャージも可能

「グローバルポイント Wallet」には、グローバルポイントの他、当社およびフランチャイジー各社のクレジットカード、当社提携金融機関の銀行口座・デビットカード（三菱UFJデビットを除く）からのチャージが可能。

(3)安全・安心な機能を装備

利用金額の上限設定(1回・1ヵ月単位)、リアルタイムの利用通知、利用の一時停止/再開など、各種コントロール機能を装備。

■アプリのダウンロードはこちら

お客さまがご利用のスマートフォンやタブレット等、各OSのアプリストアからダウンロードいただけます。

* 「 Apple Pay 」「 App Store 」は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

* 「 Google Play 」「 Google Pay 」 は Google LLC の商標です。