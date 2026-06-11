レイヤーズ・コンサルティング、日刊工業新聞にて新連載「日本の製造業のポテンシャルを解放せよ」を開始

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

株式会社レイヤーズ・コンサルティング（東京都品川区、代表取締役CEO：杉野 尚志、以下：レイヤーズ）は、本日2026年6月11日（木）より、日本における代表的な産業経済紙である日刊工業新聞の「機械・ロボット・航空機」面において新連載コラム「日本の製造業のポテンシャルを解放せよ」を開始したことを発表いたします。毎週木曜日に掲載予定です。

詳細を見る :https://www.nikkan.co.jp/

日本の製造業は、優れた生産技術と高い品質を強みとして世界から評価されてきました。一方で、国内市場を前提とした商品開発や、高品質を追求する一方で原価・価格競争力への対応が後手に回るケースも見られます。グローバル市場で持続的に成長していくためには、全世界市場を視野に入れ、顧客が求める価値を的確に捉えたうえでの設計開発を行い、競争力あるコスト構造と価格設定のもとで提供していくことが不可欠です。

本連載では、日本の製造業が持つ高い技術力や品質力を、グローバル市場における競争力へとつなげていくための重要テーマとして、「設計」「原価」「プライシング」に焦点を当てます。商品企画・設計の初期段階から、市場ニーズ、機能価値、コスト、価格、供給体制を一体で捉え、日本の製造業が本来持つポテンシャルを最大限に引き出すための視点を発信してまいります。

第3回までは、当社代表取締役CEOの杉野 尚志が執筆を担当し、連載全体の問題意識や改革の方向性を提示します。第4回以降は、製造業支援に豊富な知見を有する当社コンサルタントがリレー形式で執筆し、それぞれの専門領域に基づき、製造業の競争力強化に向けた論点を幅広く取り上げていく予定です。

レイヤーズは本連載を通じて、日本の製造業がグローバル市場でさらなる成長を実現し、持続的な競争力を確立していくための新たな視点や提言を発信してまいります。

■連載概要

連載タイトル：「日本の製造業のポテンシャルを解放せよ」

掲載媒体：日刊工業新聞 「機械・ロボット・航空機」面

連載開始日：2026年6月11日（木）

主なテーマ：設計・原価・プライシング改革、グローバル市場戦略、フロントローディング、製造業の競争力強化

掲載日：毎週木曜日（予定）

URL：https://www.nikkan.co.jp/

■株式会社日刊工業新聞社について

日刊工業新聞社は、1915年創業の産業専門メディア企業です。製造業を軸に、技術動向、企業経営、政策、海外情報、マーケット分析などを幅広く取材し、「日刊工業新聞」を中心に情報を発信しています。紙媒体に加え、電子版やデータベース、専門書籍の出版、展示会・フォーラム・セミナーの開催も手がけ、企業の技術革新やモノづくり産業の発展を情報面から支援しています。



URL： https://corp.nikkan.co.jp/

本社所在地：東京都中央区日本橋小網町14-1

電話番号：03-5644-7000

代表者名：神阪 拓

設立：1915年11月

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

1983年に創業した日本発の独立系コンサルティング会社です。私たちは自らが「戦う創造集団」として、オープンイノベーションの実現や社内常識の打破を通じて、お客様が激しい環境変化の中、勝ち残るためのパワーエンジンとしてご支援することを使命としています。人事・人財戦略策定、タレントマネジメントシステム構築、人事制度設計、経営管理制度の構築・導入、会計システム再構築、原価企画、原価管理、製品開発プロセス改革、事業戦略再構築、新規事業開発、デジタルトランスフォーメーション推進などの幅広い領域で、国内有力企業約500社に対し、約1,000プロジェクトのコンサルティングサービスを提供しています。



URL：https://www.layers.co.jp/

社名：株式会社レイヤーズ・コンサルティング

所在地：東京都品川区上大崎3-1-1 目黒セントラルスクエア

設立：1983年12月

代表：代表取締役CEO 杉野 尚志

コンサルティング領域：

１．経営管理（会計）

２．事業戦略（新規事業・M&A）・マーケティング

３．サプライチェーン（設計、生産、物流）

４．ヒューマンリソース（組織・人事）

５．ＤＸ・ＥＲＰ・ＡＩ（情報）

６．ビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

マーケティング部 TEL：03-5791-1189