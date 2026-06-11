Astemo、製造業AIデータプラットフォームCADDiをハノイ拠点に導入

キャディ株式会社

製造業のデジタル変革に挑むキャディ株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：加藤 勇志郎、以下キャディ）はAstemo株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：竹内 弘平、以下Astemo）のグループ子会社である、Astemo Hanoi Co., Ltd.（以下、Astemo Hanoi）に製造業AIデータプラットフォームCADDiを提供し、見積・生産立ち上げ業務における情報探索工数の削減と、付加価値業務へのリソースシフトを支援しましたので、お知らせします。

課題と導入背景

電動パワートレイン、先進シャシーなど四輪・二輪にわたる幅広い製品をグローバルに手がけるAstemoは、ベトナム・ハノイに製造工場を構え、現地の二輪車市場向けに部品を供給しています。同社は2021年1月に4社の合併によって設立されました。しかし統合後も旧4社それぞれの設計開発ツール・ERPが併存し、製品の企画～立ち上げプロセスも旧組織ごとに異なったまま運用が続いていました。旧来のルールへの対応と新体制のルールへの対応を同時に求められる現場では、業務工数が実質2倍に膨れ上がっていました。

また、Astemo Hanoiでは設計やコストに関する情報への社内アクセスが困難な状況が慢性化しており、必要な情報に辿り着くまでの手間が現場の本来業務を圧迫していました。成熟化が進むベトナム二輪市場でシェアを維持するためには、競合動向調査や顧客要求への高品質な対応といった付加価値業務に人員とリソースを集中させる必要があり、業務構造の抜本的な改善が急務となっていました。

導入効果

CADDiの導入により、見積もりや生産立ち上げ業務での情報探索にかかっていた工数が削減され、競合調査・顧客要求対応の品質向上といった付加価値業務に充てる時間が生まれています。品質保証部門では、積み上がってきた検査項目の必要性を一つひとつ見直す動きが生まれ、検査工数そのものの削減も視野に入りつつあります。さらに、デジタルツールに消極的だったメンバーが自発的に活用を提案するようになるなど、現場のデジタル活用文化の醸成という予想外の変化も起きています。

今後の展望

Astemo Hanoiは今後、ハノイ拠点での成果をもとに、さらなる見積業務の全体最適化と生産立ち上げリードタイムの短縮に取り組みます。さらにその先には、グループ拠点間でのデータ連携・グローバルサプライチェーンの可視化・最適化、在庫管理システムの共通化といった取り組みへの展開も視野に入れています。キャディは引き続き、製造業AIデータプラットフォームCADDiを通じて、製造業企業の業務変革とグローバルな競争力強化を支援してまいります。

■Astemo Hanoi Co., Ltd. General Director 日熊 慎太郎 氏のコメント日熊 慎太郎 氏

「変革をためらうと現場のメンバーが苦労を被り続けるため、『失敗しても責任は私一人』という覚悟で導入を決めました。実際に導入したところ、現場担当者が時間の節約を実感し、否定的だったマネージャー陣の見方もポジティブに変化しました。この導入の成功は、工場に足を運び現場を知ろうとするキャディの姿勢と、日本の製造業を変えようという情熱に強い信頼感を持てたからです。最近ではメンバーがCADDiをきっかけに自発的に活用を始めています。経営者には現場に挑戦のチャンスを与え、推進者には『まずは小さく始めること』に挑戦してほしいと思います。」

▶︎本事例の詳細は、以下のページよりご覧いただけます。

転換期を迎える市場で勝ち続けるためにーー「まずやってみる」から始まった業務変革(https://caddi.com/ja-jp/case-studies/astemo/)

製造業AIデータプラットフォームCADDi（キャディ）について（ https://caddi.com/ ）

「製造業AIデータプラットフォームCADDi」は、製造業のエンジニアリングチェーン・サプライチェーン上のデータを解析・関連付け、インサイトを抽出することで、生産活動と意思決定を高度化するプロダクトです。製造業の知見とAI・テクノロジーの力で、点在する経験とデータを資産に変え、競争力を高めます。