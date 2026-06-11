神戸に現れた、高さ約25mのバイカー向けマンションに巨大壁画

株式会社OVER ALLs

ミューラル（壁画）アートカンパニーの株式会社OVER ALLs（本社：東京都港区、代表取締役社長：赤澤岳人、以下「OVER ALLs」）は、兵庫県神戸市のバイカー向けマンション外壁に、バイカーとバイクヘルメットを描いた壁画を制作しました。

バイカー向けマンションの外観全体

壁画に込めた想い

本マンションを企画したのは、株式会社神戸住宅管理保証、代表取締役の塩釜竜太氏。

ある日、車を運転している最中に目の前を走り抜けるバイクを見たことをきっかけに、「バイカーがもっと気持ちよく、自慢できる場所をつくれないか」と考えたことが、本プロジェクトの原点でした。

バイクを単なる移動手段ではなく、「人生そのもの」として愛する人たちが、周囲を気にせず、自宅の室内で愛車をカスタマイズし、そのこだわりを誇れる場所。

バイカーたちが自分らしく、のびのびと過ごせる居場所をつくりたい――。そんな想いから、このバイカー向けマンションは誕生しました。

OVER ALLsがその想いを受け取り、壁画のコンセプトとして掲げたのが「バイカーの秘密基地」です。

今回は、マンション全面の外壁とエントランスに、壁画を制作。

作品には、バイカーの持つ自由で力強い魅力だけでなく、パーツや装備を自分仕様にカスタマイズしていく楽しさも表現しました。

外壁に描かれたヘルメットのシールドには神戸の夜景を映し出し、エントランスのヘルメット本体には、建物名・社名やバイクカルチャーをモチーフにしたステッカーを散りばめています。

高さ約25mの壁面を持つ建物だからこそ、JR神戸線からも視認できる作品となっており、本壁画が神戸の新たなシンボルとして、バイカーたちの誇りや憧れ、そして“好きなものを好きと言える人生”を象徴する存在として、多くの人々に親しまれることを願っています。

作品の概要

1階エントランスの外観1階エントランスの内部

サイズ：

１.外壁全面 W11.3m×H16.5m

２.エントランス W4.7m×H3.2m

制作場所：〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭7-1-2

制作日数：9日

使用画材：ペンキ、スプレー

制作アーティスト：OVER ALLs

主に代表の赤澤岳人（写真左）が企画・プロデュースを担当。メインアーティストである画家・山本勇気（写真右）は「ART BATTLE JAPAN 2018」チャンピオン。「ミューラル（壁画）の力で、人々を表現者に変える」ことを目指して、全国各地で様々な作品を生み出し続けている。制作にあたっては、依頼者に驚かれるほど歴史や背景を調査し、想いを引き出すインタビューを実施。企業が社会、さらに組織で働く個人が伝えたい想い、歩んできた歴史を浮き彫りにして、ミューラルとして表現している。代表作はエスコンフィールドHOKKAIDOでダルビッシュ有投手と大谷翔平選手を描いた壁画、東日本大震災の被害から再生への道を歩み始めた福島・双葉町の住民の方々の顔を描いた壁画群「FUTABA Art District」など。「情熱大陸」や「news zero」、「サンデージャポン」「WBS（ワールドビジネスサテライト）」など、メディア出演も多数。

株式会社OVER ALLs

住所：東京都港区南青山2-26-35

代表取締役社長：赤澤 岳人

Web：http://www.overalls.jp

Instagram：@overalls_art https://www.instagram.com/overalls_art