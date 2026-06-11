ＴＫＣシステムで給与計算を行う従業員数が300万人を超過しました

株式会社ＴＫＣ

株式会社ＴＫＣ(本社:栃木県宇都宮市、代表取締役社長:飯塚真規)は、当社の給与計算システム（ＰＸシリーズ、ＦＸクラウドシリーズ（給与計算機能））を利用して毎月の給与計算処理を行う従業員数が300万人を超過したことをお知らせします。

■給与計算に関わる業務のデジタル化を支援

ＴＫＣの給与計算システムは、ＴＫＣ会員の関与先企業である中堅・中小企業を中心に広く導入されています。働き方が多様化し、経理担当者の事務負担が増加する中で、勤怠管理システムからのデータ連携や給与明細のWeb配信、給与のインターネット振込・電子納税など、多彩な機能により給与計算にかかる事務の省力化を支援しています。

現在、当社の給与計算システムを利用する企業は19万1千社を超えており、給与計算を行う従業員数は300万人を超えました。

■給与明細のWeb配信機能の利用が1.5倍に拡大

デジタル化が急速に進む中で、給与明細のWeb配信機能を利用する企業も増加しています。給与明細を紙に印刷して提供からＷｅｂ配信に切り替えることにより、経理担当者は印刷・封入・配付にかかる事務負担を大幅に軽減することが可能です。また従業員にとっても給与明細をいつでもスマホで確認できるなど、利便性が向上します。

こうした理由により、給与明細をＷｅｂ配信に切り替える企業が大幅に増加しており、その従業員数は前年の1.5倍となる40万人に達しました。

■制度改正への対応や経理担当者の事務負担を軽減

今後、様々な制度改正や控除制度の見直しなどにより、経理担当者及び従業員双方の事務手続きの複雑化が見込まれています。

ＴＫＣシステムを利用することで、こうした制度改正に対応し、給与計算から年末調整にいたるまでの事務手続きのデジタル化を支援してまいります。

【ご参考】ＦＸクラウドシリーズ（給与計算機能）概要：https://www.tkc.jp/fx/

以上