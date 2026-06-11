大阪大学　原田 研介 教授を迎え「フィジカルAI時代に際立つ日本のロボットの強み」をテーマにウェビナーを開催

株式会社SHIN-JIGEN

“ロボティクスとエッジAI”を武器にブレークスルーをサポートする株式会社SHIN-JIGEN（奈良県奈良市、代表取締役／CEO：岡本球夫、以下SHIN-JIGEN）は、2026年6月24日（水）午前8時20分より、大阪大学大学院基礎工学研究科 教授の原田研介氏をゲストに迎えたオンラインセミナーを開催します。

▼お申し込みはこちらから▼

お申し込みフォーム(https://us06web.zoom.us/webinar/register/2717574868629/WN_YkXuA1RuQdSt-3uPvUi9rQ)

マルチモーダルAIやロボット基盤モデルの進展により、AIが物理世界で作業を行う「フィジカルAI」への関心が高まっています。一方で、実際の現場でロボットを機能させるためには、整った環境で集めた学習データだけではなく、対象物や環境が日々変化する現場のばらつきを捉えたデータが必要になります。こうした現場で使える学習データをどのように集め、管理し、活用していくのかは、フィジカルAIの社会実装を進めるうえで、重要な論点になりつつあります。

本ウェビナーでは、経済産業省のAIロボティクス戦略検討会議で座長を務めるなど、日本のフィジカルAI・ロボティクス分野を牽引する原田教授に、データ収集に関する課題も交えながら、『フィジカルAI時代に際立つ「日本のロボットの強み」』についてお話しいただきます。また、講演後にはSHIN-JIGEN代表取締役／CEOの岡本球夫とのセッションを通じて、日本のロボット産業が持つ強みをどのように社会実装やビジネスにつなげていくのか、さらに議論を深めます。

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６月２４日（水）開催！無料オンラインセミナーへのご招待

フィジカルAI時代に際立つ「日本のロボットの強み」

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開催概要

日 時： 2026年6月24日（水）8:20-9:00

参加費： 無料

形 式： オンライン（Zoom）

主 催： 株式会社SHIN-JIGEN

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お申し込みフォーム(https://us06web.zoom.us/webinar/register/2717574868629/WN_YkXuA1RuQdSt-3uPvUi9rQ)

※カメラ・マイクはOFFのままご参加いただけます。他の参加者に氏名・所属が表示されることはありません。

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SHIN-JIGENは、本ウェビナーが、参加者の皆さまにとってフィジカルAI時代の潮流を捉え、日本のロボット産業が持つ強みや社会実装の可能性を考える一助となることを目指します。

■関連リンク

▼フィジカルAI時代の日本のロボット戦略、Thinker/SHIN-JIGENが現場学習型ロボの活用を提言 （TECH＋ 2026年5月26日）

https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260526-4505741/

▼ビルの電気設備が “壊れる前に知る”オンサイト学習エッジAIによる予兆検知を電設工業展でデモ展示（2026年5月12日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000108451.html

▼SHIN-JIGEN、テクノロジー重視の新たなM＆A支援事業「M&A for Innovation」を2026年1月より開始（2026年1月7日 ）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000108451.html

▼スタートレックに学ぶ未来の作り方【関西ネオリーダーズ】

（大阪NEWS【テレビ大阪ニュース】 2025年11月30日公開）

https://www.youtube.com/watch?v=LESNxCxN5dk

▼公共インフラの予知保全をSHIN-JIGENのエッジAI技術で最適化を実現

（2025年11月17日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000108451.html

▼空が飛べるスーツから介護改革まで！【未来開発の極意】まず未来を握る！

（テレビ大阪ニュース 関西ネオリーダーズ 2025年10月30日放送）

https://www.youtube.com/watch?v=tm31yDrmJxw

▼慶應義塾大学とともに「オンデバイス予兆検知AI」の活用研究の成果を報告

（2025年8月20日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000108451.html

▼SHIN-JIGEN、ロームが推進するAIイノベーション事業のパートナーに選定

（2025年7月30日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000108451.html

▼SHIN-JIGENが大学・研究機関、大学関連スタートアップを支援

（2022年12月14日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000108451.html

▼SHIN-JIGENと東大病院が「在宅トレーニング機器」に関する共同研究を開始

（2022年11月24日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000108451.html

▼椿本チエインとSHIN-JIGENが共同で「ヒューマンアシスト事業」を推進

（2022年9月15日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000108451.html

■会社概要

名称 ： 株式会社SHIN-JIGEN

所在地 ： 奈良県奈良市

代表者 ： 代表取締役／CEO 岡本球夫

設立 ： 2022年5月

URL ： https://shin-jigen.co.jp/

公式note： https://note.com/shin_jigen

企業説明： SHIN-JIGENは、未来を構想するだけでなく、それを叶える構造を設計して、社会に実装する「未来実装ファーム」です。ロボティクス・AIを中心としたハードテック領域の知見を武器に、事業創出やブランド構築、経営戦略の立案・実行、M＆Aまで、トータルに企業のブレークスルーを支援します。

■株式会社SHIN-JIGENへのお問い合わせ先

お問い合わせページ：https://shin-jigen.co.jp/#CONTACT