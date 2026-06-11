【数量限定・蔵出し復活】人気のファン付きバッテリーに絞り4,980円の圧倒的コスパモデル『サンコー公式限定ネッククーラー』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『サンコー公式限定ネッククーラー』を6月10日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、各種ECサイトなどで数量限定で販売します。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004853?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004853

本製品は、首元を直接冷やす冷却プレートと、首後ろから心地よい風を送る大風量ファンを組み合わせた、"W冷却"システム搭載のネッククーラーです。

冷却プレートには小型冷蔵庫と同じペルチェ式を採用し、電気の力でひんやりとした冷たさが持続します。

さらに、大風量ファンによる気化熱効果で、汗をかきやすい首元を一気に涼しくします。

モードは強・弱に加え、冷たさの感覚が持続する独自の「ゆらぎモード」の3種類を搭載。

バッテリー式のためケーブルレス使用はもちろん、10,000mAhのモバイルバッテリー（別売）に繋げば最長4時間半の長時間使用も可能です。

アームの伸縮と角度調整により、首回り約37～50cmまで快適にフィットします。

夏の炎天下でも快適に過ごしたい、手軽に暑さ対策をしたい、そんな方におすすめです。

●ユーザーの声を反映し、支持の大きかった「ファン付きバッテリー」に特化

本作は、ご好評いただいたヒットモデルの未開封品を、公式通販限定でリバイバルする「蔵出しプロジェクト」から生まれました。

再販売にあたり、ユーザーの皆様から支持の大きかった「ファン付きバッテリー」のみに同梱品を絞り込み、製品本来のパワフルな冷却体験をダイレクトに味わえる仕様へと最適化。

構成をシンプルにしたことで、4,980円（税込）という圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。

これからの本格的な夏に向け、サンコーファンへの感謝を込めた公式通販限定モデルとしてお届けします。

＜製品特長＞

■首に巻いて使うウェアラブル型のクーラー

■小型冷蔵庫と同じペルチェ冷却方式を採用

■ファンを搭載

■プレート温度は環境温度より最大約-10度

■強弱2段階切り替え

■強、弱を自動的に繰り返すゆらぎモード

■充電式 ケーブルレスで使用可能

■お手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能

■サイズ調整可能で女性でも男性でもぴったりフィット

■軽量約250g

＜仕様＞

・サイズ／最小：幅130×高さ120×奥行80(mm)

最大：幅160×高さ120×奥行160(mm)

・重量／本体：約135ｇ

ファン付きバッテリー：約115g

・付属品／本体、ファン付きバッテリー、USB Type-Cケーブル、日本語取扱説明書

・首回りサイズ／最小：約37cm、最大：約50cm

・電源／ファン付きバッテリー（3.7V / 2600mAh / リチウムイオン）

・モード／強モード/弱モード/ゆらぎモード

・冷却プレート温度目安／強モード：外気温より-10～-8℃

弱モード：外気温より-7～-4℃

※環境温度35℃で測定時。使用環境により温度が前後します。

・推奨使用環境／環境温度35℃以下

※36℃以上の場合、冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります

・ケーブル長／全長約120cm

・使用時間／強モード：約1時間

弱モード：約1時間半

ゆらぎモード：約1時間

※使用環境により異なります。

・バッテリー充電時間／約4時間（環境により変わります）

・材質／本体：ABS、冷却プレート：アルミ

・保証期間／購入日より12ヶ月

・発売日／2026/06/10

・型番/JAN／ブラック：TKNL26SBK / 4580060606498

ホワイト：TKNL26SWH / 4580060606504

サンコー公式限定ネッククーラー

[販売価格] 4,980円(税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004853(https://www.thanko.jp/view/item/000000004853?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004853)

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■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

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