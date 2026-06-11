毎回即日完売の「人生が変わるごま油。」につづく第2弾。MIGOTOより食卓を贅沢にする「人生が変わるご飯のお供セット。」が新発売

株式会社 BETTEI

株式会社BETTEI（本社：東京都渋谷区、代表：和田彩加）は、フードブランド「MIGOTO」より、「人生が変わるご飯のお供セット。」を2026年6月11日（木）に発売いたします。

人生が変わるご飯のお供セット。各50g 3,850円（税込）

MIGOTO GOMA Oil / 人生が変わるごま油。MIGOTO GOMA Oil

2026年1月に“人生が変わるごま油。”として発売したブランド第1弾商品「MIGOTO GOMA Oil（ごま油）」は、瞬く間に食通や料理人の間で口コミ的に広がり、公式オンラインストアでは販売のたびに当日に完売する状況が続いています。

韓国のごまの最高峰といわれるイエチョン産の希少なごまを100%使用し、韓国外に出回るのが1%未満という、今までにない香りと風味が多くの方に支持され、現在では有名飲食店でも採用されています。

今回発売する「人生が変わるご飯のお供セット。」は、そんなMIGOTOのごま油とも相性が良く、ともに食卓に並ぶことで日常の食卓が贅沢になる、そんな味わいを目指して開発されました。素材の旨味や香り、余韻を丁寧に引き出しながら、お子様から世代を超えて、日本の日常の食の素晴らしさをより皆様に感じていただける二品です。

■ 商品概要

MIGOTOが提案する、食事の時間を豊かにする二品、「記憶に残るちりめん山椒。」と「心に沁みる塩昆布。」をセットにしました。

「記憶に残るちりめん山椒。」

瀬戸内海を中心とした選りすぐりのちりめんと、香り高い国産の実山椒を、熟練の職人が丁寧に炊き上げました。噛むほどに広がるやさしい旨味に、実山椒の凛とした香りが重なり、ひと口ごとに奥行きのある味わいをお楽しみいただけます。華やかすぎず、けれど忘れがたい。“記憶に残る”という言葉を、そのまま形にしたような一品です。

記憶に残るちりめん山椒。

心に沁みる塩昆布。「心に沁みる塩昆布。」

北海道道南産の上質な天然真昆布を使用し、素材の旨味を引き出すよう、長年培われた技で丁寧に炊き上げ、汐ふきに仕立てました。松の葉のように細やかに刻むことで、口あたりはやわらかく、上品で澄んだ味わいに。静かに、深く、余韻まで美味しい。日々の食卓にそっと寄り添う、“心に沁みる塩昆布”です。ご飯とはもちろん、色々なお料理にもご利用いただけます。

■ 商品情報

商品名： 人生が変わるご飯のお供セット。

セット内容：

・記憶に残るちりめん山椒。

・心に沁みる塩昆布。

販売価格： 3,850円（税込）

内容量： 各50g

発売日： 2026年6月11日（木）

販売場所： MIGOTO 公式オンラインストア

URL： https://shop.migoto.co/

■ ブランドについて｜MIGOTO

MIGOTO（見事）という言葉は、本質を捉えたときに生まれる、美味しさへの敬意を表しています。 素材、技、時間、香り、手間。そのすべてが正しい位置に収まったとき、口にした人が思わず「見事だ」と感嘆するほど、自然で無理のない美味しさが生まれます。 MIGOTOは、そんな価値観をもとに、日本はもとより世界各地の素材や職人技に向き合いながら、日々の食卓に静かな豊かさを届けるフードブランドです。

MIGOTO 公式 Instagram：https://www.instagram.com/migoto_co/

■ ブランド創始者プロフィール

フードデザイナー 和田 彩加（わだ さやか）

「おばんざいを世界へ（OBANZAI to the World）」をコンセプトに世界各地で展開するイベント「OBANZAI ナイト」のプロデュースのほか、食の空間プロデュースやメニュー開発、器のキュレーションを行う。 麻布台ヒルズ、ニューヨーク、マイアミ、メリーランド、バンコク、台湾をはじめ国内外のミシュラン店とパートナーシップを組み、世界各地で食文化を通じて、日本の家庭料理の価値を再発見する活動を続けている。 食卓に静かな豊かさを届けることを理念に MIGOTO を立ち上げ、国内外のつくり手や食文化と向き合った商品開発を行っている。

和田彩加 Instagram: https://www.instagram.com/saya1121/

■ ブランドメッセージ

食卓が変わると人生が変わる。 MIGOTOはこれからも、世界中の素晴らしい素材と職人技を通じて、日々の食卓に静かな豊かさを届けてまいります。

＜お問い合わせ先＞

株式会社BETTEI MIGOTO事業部

MAIL：info@migoto.co