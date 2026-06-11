学校トラブルは、おうちの声かけで解決できる 家ではゴロゴロ、学校では注意される子が自分から動き出す「おうち声かけBOOK」を無料配布開始

株式会社パステルコミュニケーション

株式会社パステルコミュニケーション(本社：東京都豊島区、代表取締役吉野加容子)代表の吉野加容子が開発した、親子のコミュニケーションをスムーズにして子どもの発達を加速させる「発達科学コミュニケーション」講師・にいなあかねによる、家では動かない、学校ではトラブルになる子の、家と学校の両方で起きる困りごとを、おうちの声かけから解決へ導く無料小冊子「家ではゴロゴロ、学校ではトラブルになる子が自分から動き出す おうち声かけBOOK」を配布開始しました。

無料配布開始しました。ダウンロードはこちら＜https://www.agentmail.jp/lp/r/24141/187894/＞

はじめまして 発達科学コミュニケーショントレーナーのにいなあかねです。親子のコミュニケーションで子どもの脳と「働く力」を伸ばす専門家として活動しています。この度は、家では何度言っても動かない、学校では先生に注意される・友達とトラブルになるといった悩みを解決し、家での困りごとも学校での困った行動も、おうちの声かけから変えていく小冊子をリリースいたしました。

6月に入り、進級・進学後の疲れが見え始めるこの時期は、「学校には行けているけれど、家に帰ると動けない」「宿題や朝の準備が進まない」「学校から注意されることが増えた」といった悩みが見えやすくなる時期です。

ゲームや動画をやめられない。声をかけてもゴロゴロしている。やるべきことは分かっているのに動き出せない。一方で学校では、先生の話を聞けない、授業や活動に入りにくい、友達とぶつかるなど、家と学校の両方で困りごとが見えてくることがあります。そうした場面が続く中で、「家でも学校でも、どうしてうまくいかないのか分からない」という戸惑いを感じる親御さんも少なくありません。

そこで本小冊子では、家で動かない姿と学校でトラブルになる姿を別々の問題として見るのではなく、“脳の電池”という視点から整理できるようにしています。学校で一日がんばって脳の電池を使い切っている子は、家に帰ると宿題や準備に向かう力が残っていないことがあります。また学校でも電池が減っている状態では、先生の話が入りにくい、切り替えにくい、イライラしやすい、トラブルになりやすいといった姿につながることがあります。

特に発達グレーキッズは、環境の変化や注意、失敗、切り替えの場面でエネルギーを大きく消耗しやすい傾向があります。無理にやらせる、強く注意する、家でもう一度叱り直すといった関わりが続くと、さらに電池が減り、家ではますます動けない、学校では力を出しにくい状態につながることがあります。

家で何度言っても動かない日が続き、学校からの連絡や先生からの指摘が重なると、親御さんは「私の育て方が悪いのかな」「もっと厳しく言わないといけないのかな」と悩みやすくなります。本当は穏やかに関わりたいのに、気づけば「早くして」「ちゃんとして」「何回言えば分かるの」と強い言葉になってしまい、夜になって自分を責めてしまう親御さんもいます。

それでも変わらない子どもの姿を前に、「もうどう関わればいいのかわからない」と行き詰まりを感じている方が、6月に入り増えています。

そこで、この小冊子では、「やる気がない」「困った子」と見るのではなく、子どもの脳の電池がどこで減りやすいのかという視点から状態を整理し、タイプごとに合った声かけを具体的に紹介しています。



聞くことで電池が減る子、切り替えで電池が減る子、失敗や注意で電池が減る子、それぞれに合った関わり方を知ることで、親御さんが今日から使える声かけを選べるようにしています。

本小冊子でお伝えする方法を実践することで、親御さんは学校で注意されたことを家でもう一度叱り直すのではなく、おうちで安心を取り戻し、子どもの脳の電池を満たす関わりへ変えていくことができます。おうちで満たされた電池は、学校で先生の話を聞く、活動に切り替える、友達と関わる力につながっていきます。そうした変化が広がることで、家での困りごとも学校トラブルも、おうちの声かけから解決へ向かう親子が増えることを目指しています。

【目次】

はじめに

お母さん、ご自身を責めないでください

第1章

家で動かない子は、サボっているのではなく

電池切れかもしれません

第2章

学校でのトラブルと家でのゴロゴロは、

同じ根っこでつながっています

第3章

「学校一の問題児」と言われた息子が、

頼られる存在に変わった理由

第4章

今日からできる

3つのタイプ別おうち充電声かけ

第5章

ママとお子さんのBefore Afterストーリー

おわりに

問題児なんていません。うまく力が出せていないだけです

ダウンロード方法＜https://www.agentmail.jp/lp/r/24141/187894/＞

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【著者プロフィール】

発達科学コミュニケーショントレーナー にいなあかね

やればできるのに動かない子が、「自分で考えて動ける子」に変わる。かつて学校一の問題児だった息子と向き合い、声かけを変えたことで３週間で問題行動が落ち着いた経験から、子どもの脳と行動力の育て方を届けています。こちらにて詳しい情報をお届けしています→Instagram（https://www.instagram.com/niina.akane）

■発達科学コミュニケーションとは？

発達科学ラボ主催の吉野加容子が、臨床発達心理⼠として15年間行ってきた発達支援の実績と経験、および脳科学・心理学・教育学の知識をベースに独自にまとめた、科学的根拠に基づいた、脳の成長・発達を促すコミュニケーション法です。子どもの特性を理解し、子どもの良さを引き出す日常のコミュニケーション術です。発達科学コミュニケーションをマスターすれば、お子さんと会話するだけで、お子さんの困った行動が減り、意欲や能力が伸びます。

【会社概要】

社名：株式会社パステルコミュニケーション

代表者：吉野加容子

所在地：〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

事業内容：子育て講座の運営/発達に関するリサーチ・開発/起業支援事業

URL: https://desc-lab.com/

「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指し、関係するすべての人々、関連機関・団体が一体となって取り組む国民運動、「健やか親子21」応援メンバー