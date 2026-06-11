昨年好評を博した夏の味わいが今年も登場！カフェ「ココノハ」の和パスタとかき氷が6月11日（木）より販売スタート

株式会社ポトマック

香ばしい焼きなすや豚しゃぶを合わせた、暑い季節にぴったりの和パスタをはじめ、毎年人気のチーズクリームかき氷3種をご用意。旬の素材やお茶の風味を活かした、ココノハらしいやさしい味わいで、夏のひとときをお楽しみください。

【今年も登場！ココノハの夏限定メニュー】

■塩ポン酢香る、夏野菜と豚しゃぶのさっぱりパスタ 1550円（税込）



焼きなすの香ばしさと、大葉風味のトマトマリネの爽やかさ、やわらかな豚しゃぶを組み合わせた、

暑い季節にぴったりの和パスタです。

塩ポン酢と出汁でやさしくまとめることで、さっぱりとしながらも奥行きのある味わいに仕上げました。

仕上げには、わさび菜の風味と山椒をきかせたオリジナルスパイスを添え、

ほんのりとしたアクセントをプラス。季節の恵みがすっとからだになじむ、夏らしい一皿です。

■チーズクリームの苺かき氷 1500円（税込）



国産いちごを贅沢に使用した自家製生シロップと、

まろやかなチーズクリームを合わせた人気のかき氷。

苺本来の甘みとベリーの酸味をお楽しみいただけます。

■チーズクリームの抹茶かき氷 1400円（税込）



大石茶園の八女抹茶を使用した濃厚な自家製シロップが特徴。

北海道産あずきとチーズクリームを合わせた、和と洋が調和する一品です。

■チーズクリームのほうじ茶かき氷 1400円（税込）



香ばしい八女ほうじ茶の風味と、チーズクリームの甘じょっぱさが好相性。

黒糖くるみの食感も楽しめる大人の味わいです。

かき氷にはすべて本日のお茶がセットになっています。

※かき氷の販売スタート時間は店舗により異なりま

・東京スカイツリータウン・ソラマチ店 11:00～

・ピオレ 姫路店 14:00～

店舗情報

ココノハで、いつもの日常に、ちょっとしたご褒美を。気持ちのいい陽だまりを思わせるような、まったり空間でご提供するのは体に優しい「和パスタ」を中心に、ほっこり＆ときめくデザートやドリンク。季節の素材を大切にした、ナチュラルテイストがココノハの基本です。皆さんの毎日に、ちょっとしたシアワセを添えられればと気に入った洋服や雑貨、アート、音楽と出会った喜びにも似たウキウキ感やホッと癒されるようなほのぼの感をご用意して、お待ちしています。

店名】ココノハ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店 ／ piole HIMEJI店

【WEB】http://www.cafe-coconoha.com/

【Facebook】https://www.facebook.com/cafe.coconoha/

【Instagram】https://www.instagram.com/coconoha_jp/

【公式LINE＠】https://line.me/R/ti/p/%40coconoha