旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、旅行データにアクセスできるMCPサーバー「NEWT MCP」を公開

株式会社令和トラベル

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、旅行データにアクセスできる「NEWT MCP」を公開したことをお知らせします。

本取り組みにより、ツアー・ホテルなど旅行に関する情報へアクセスしやすい形で提供し、カスタマー・開発者・事業者による新たな活用の可能性を広げていきます。

◆「NEWT MCP」のインストールはこちら：https://github.com/reiwa-travel/newt-mcp-server

■ NEWT MCP（Model Context Protocol）について

NEWT MCPとは、AI技術の新たな標準規格であるMCP（Model Context Protocol）に対応した、旅行情報の検索・参照機能です。

MCPとは、AIエージェントと外部ツールをつなぐオープンなプロトコルで、AIが外部サービスの情報を安全かつ柔軟に取得・活用できるようにする仕組みです。NEWT MCPはこの規格に対応することで、Claude等のAIエージェントがNEWTのツアーやホテルなどの旅行情報をリアルタイムに検索・参照できるようになります。

これにより、カスタマーはAIとの自然な会話の中で旅行の検索・比較・提案を受けることが可能となり、これまでにない直感的な旅行体験の実現を目指します。

■ NEWT MCPの主な特長

NEWT MCPを活用することで、AIエージェントが旅行に関する以下の情報をリアルタイムに取得・活用できるようになります。

・ツアー・ホテルの検索（目的地・日程・人数などの条件指定に対応）

・ツアー・ホテルの詳細情報の確認（プラン内容・施設情報など）

・空き状況・価格のリアルタイム確認

・ツアー・ホテルの画像データの取得（一覧ではメイン画像、詳細では複数画像に対応）

■ 活用イメージ

これらの機能を組み合わせることで、以下のような体験・サービスの構築が可能です。

・Slack出張アシスタント：社内SlackからAIに話しかけるだけで、出張先のホテルやツアー

を検索・提案

・個人旅行コンシェルジュ：希望や予算をもとに、AIが旅程をまるごと提案

・多言語インバウンド対応：外国語での問い合わせにもAIがリアルタイムで旅行情報を提供

・旅行メディア執筆支援：最新の旅行情報をもとに、記事や紹介文の作成をAIがサポート

■ 公開に向けた運用・安全性の検討

外部の利用者がスムーズに導入できるよう、利用手順や具体的な活用例（スキル・指示セットなど）の整備を進めています。また、安心して利用できる環境を実現するため、利用状況の把握・不正利用対策を見据えたログ整備や、内部利用・外部利用の適切な判別など、運用・セキュリティ面の仕組みづくりも並行して検討しています。

■ 今後の展望

NEWT MCPは、旅行データへのアクセスをより自由にし、さまざまなアプリケーションや体験の創出につなげることを目指します。

NEWTは今後もAIファーストの姿勢のもと、テクノロジーを軸に旅行体験の再定義に挑み続けます。NEWT MCPはその取り組みの一環として、AIエージェントと旅行をつなぐインフラとなることを目指し、開発・拡充を進めてまいります。

◆かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』

web版 海外ツアー https://newt.net/

宿・ホテル https://newt.net/hotel

アプリ https://newt.net/app

公式LINE https://lin.ee/ZKchfbF

■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行、あらゆる人へ。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand

公式SNS

・LINE：https://lin.ee/ZKchfbF

・X：https://x.com/newt_travel

・Instagram：https://www.instagram.com/newt_guide/

・Threads：https://www.threads.com/@newt_guide

・TikTok：https://www.tiktok.com/@newt_travel

・YouTube：https://www.youtube.com/@newt_travel