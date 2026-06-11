【ピザハット創業祭2026開幕！】11日間限定で3種の伝統ピザが最大38.6%OFFのスペシャル価格に！しかも人気の鉄鍋パン生地変更代が無料！

日本ピザハット株式会社

日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、創業祭を記念した感謝キャンペーン「創業祭2026」を2026年6月11日（木）～6月21日（日）の11日間限定で開催いたします！

今年の創業祭は、いつも応援してくださっているお客様への感謝の気持ちを込めた特別企画をご用意！長年にわたって愛され続けてきた伝統の3種のピザ「スーパー・シュプリーム」「新・特うまプルコギ」「シーフードミックス」が、期間中はお持ち帰りでそれぞれ1,958円という、ピザハットの創業年「1958」に由来するスペシャル価格です！もちろんデリバリーもおトクな感謝価格でご提供いたします！しかも鉄鍋パン生地変更料金が無料に！

さらに、期間中にピザをご購入いただいたお客様にはスライス（ポイント）が5倍になるボーナスも！今までのご愛顧への感謝を詰め込みました！

ピザハット創業の日である6月15日を含む11日間で開催する年に一度の大感謝祭をぜひお楽しみください！

※本リリース記載の価格はすべて税込です

※画像はイメージです

＜本リリースのポイント＞

１.【11日間限定】ピザハット「創業祭2026」開幕！3種の伝統ピザを創業年価格で！

２.【創業祭2026】3種の伝統ピザが最大38.6%OFFとなるキャンペーンの詳細をご紹介！

３.【さらに…！】創業祭期間中のご注文で獲得スライスが5倍に！

４.HUT REWARDS（ハットリワード）とは？

１.【11日間限定】ピザハット「創業祭2026」開幕！3種の伝統ピザを創業年価格で！

ピザハットは、1958年にアメリカ・カンザス州のウィチタで誕生し、以来60年以上にわたって世界中のお客様にピザを通じて、喜びをお届けしてきました。 そんなピザハットの歴史と、いつも応援してくださるお客様への感謝を込めて、恒例の「創業祭」を今年も開催！

今年の「創業祭2026」は、創業記念日である2026年6月15日（月）の前後6月11日（木）から6月21日（日）までの11日間限定で実施！長年にわたって多くのお客様に愛され続けてきた3種の伝統ピザが、なんと、創業年「1958」にちなんだ1,958円でお持ち帰りいただけます！もちろんデリバリーもおトクな感謝価格でご提供いたします。

対象ピザは、ボリューム満点の具材が夢の競演を繰り広げる「スーパー・シュプリーム」、やみつきになる甘辛タレが絶品の「新・特うまプルコギ」、海の幸をたっぷり堪能できる「シーフードミックス」の3種類。

さらに、創業祭期間、3種の伝統ピザ限定で通常追加料金が必要な「鉄鍋パンピザ生地」への生地変更が無料で選択できます！ピザハットならではのオリジナル生地の魅力を、より多くのお客様にお楽しみいただきたく実施いたします。

さらにさらに、この期間中にピザをご購入いただいたお客様は、もれなくスライス（ポイント）が通常の5倍。普段よりもぐっとおトクにポイントを貯められるビッグチャンスです！

ピザハットの歴史が詰まった伝統の一枚を、この11日間だけのスペシャル価格で！

２.【創業祭2026】3種の伝統ピザが最大38.6%OFFとなるキャンペーンの詳細をご紹介！

ピザハットで昔から愛されている3種の伝統ピザを感謝の気持ちと共に皆様にもっと知っていただきたく、おトクな価格でご提供します。

・スーパー・シュプリーム

世界各国のピザハットで共通のメニューとして売られています。「シュプリーム」は「この上ないさま。絶大なさま。最高の。至上の。至高の。」という意味があり、そこに「スーパー」が付くということは、まさに「スーパー最高なピザ」というメニュー名です。その名の通り、トッピングには肉や野菜など8種類もの具材がたっぷりとのっています。

・新・特うまプルコギ

ピザハットファンの皆様には言わずと知れたピザハットのお肉ピザの看板メニューといえるピザ。日本の宅配ピザ業界でプルコギを初めてピザにしたのが何を隠そうピザハットです！某有名テレビ番組でも満場一致で合格をいただきました、間違いない自慢の味をご賞味ください。

・シーフードミックス

「え！？シーフードなのにツナマヨがのっているの！？」と初めて食べられる方は驚かれるかもしれませんが、ピザハットでしか食べられないその絶妙なオリジナルシーフードピザは子供から大人まで根強い支持をいただいております。海老・ブロッコリーの彩もバランスの良い安定感抜群の頼れる古株ピザです。

■キャンペーン内容：

対象ピザがお持ち帰り限定で1,958円、デリバリー限定で2,890円でご提供！

■対象ピザ

・「スーパー・シュプリーム」

・「新・特うまプルコギ」

・「シーフードミックス」

※生地サイズはMサイズのみです。

※生地はハンドトス生地・クリスピー生地・鉄鍋パンピザ生地限定となります。

※鉄鍋パンピザ生地の変更追加料金はかかりません。

※一部店舗は鉄鍋パンピザ生地の取り扱いがございません。

※一部店舗は一部商品の取り扱いがございません。

■商品価格：

お持ち帰り：3,190円 → 1,958円（1,232円おトク！）

配達：3,190円 →2,890円（300円おトク！）

※店舗により予告なく内容変更または終了する場合があります。

※一部店舗はお持ち帰り専門店です。配達を行っていません。

■キャンペーン期間：

2026年6月11日（木）～6月21日（日）の11日間限定

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/foundation/festival?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026(https://www.pizzahut.jp/topic/foundation/festival?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026)

３.【さらに…！】創業祭期間中のご注文で獲得スライスが5倍に！

日頃ご利用いただいております皆様に、感謝の気持ちをもう一声！ということで、期間中のスライス5倍でプレゼントいたします。通常はピザハットオンライン・アプリから1,000円お買い上げごとに1スライスプレゼントですが、6月11日（木）～6月21日（日）の11日間は1,000円ご注文ごとに5スライスプレゼントいたします。

例えば、期間中1,000円分ご注文いただくと、次回獲得した5スライスで「[Sサイズ]ハットフライポテト」や「プチフォカッチャ(4個入)」と交換できます。ほかにもさまざまな商品をご用意していますので、ぜひチェックしてみてください。

■キャンペーン内容：

【HUT REWARDS利用者限定】期間中は獲得スライス（ポイント）が5倍！

※ピザハットオンライン（Webまたは公式アプリ）での注文が対象です。

※ログインして注文をお願いします。ゲスト注文は対象外です。

※キャンペーン終了日の各店舗閉店時刻までに商品受渡しを完了した注文が対象です。

※エントリーは不要です。

※1,000円お買い上げごとに5スライスを付与します。

※追加付与スライスの有効期限は2026年9月30日（水）までです。

■キャンペーン期間：

2026年6月11日（木）～6月21日（日）の11日間限定

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→ https://www.pizzahut.jp/topic/foundation/festival?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026(https://www.pizzahut.jp/topic/foundation/festival?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026)

４.HUT REWARDS（ハットリワード）とは？

「HUT REWARDS（ハットリワード）」とは、ピザハットが提供する、会員様向けポイントプログラムです。会員様のご注文金額に応じた「スライス（ピザハットのポイント）」を取得して、様々な商品と交換することができるようになります。カットしたピザの1ピースをイメージした言葉である「スライス」をポイントの名称・単位としており、会員様毎の専用ページで最新のスライス保有数等を確認、使用することができます。ご注文によるスライス獲得のほか、スライスを得られる様々な特典をご用意しております。

・ご注文特典：ご注文金額（税込）に対して、1,000円毎に1スライスが獲得できます。

・登録特典：「HUT REWARDS（ハットリワード）」にご登録いただくと1スライスがプレゼントされます。

・お誕生日特典：お客様のお誕生日のお祝いに3スライスがプレゼントされます。

・アニバーサリー特典：お客様が会員になっていただいた日（登録日）に、特典としてスライスがプレゼントされます。

・アプリゲーム特典：ご注文に応じて楽しめるゲームで、スライスが獲得できます。

さらに、過去1年間のご注文回数に応じてメンバーランクが更新されていき、ランクアップの際には特典として追加でスライスを取得することができます。

「HUT REWARDS（ハットリワード）」の詳細はこちら→

https://www.pizzahut.jp/topic/membership/hutrewards

【企業情報】

＜ピザハットとは＞

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2026年6月時点）を展開中。

会社名：日本ピザハット株式会社

所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 ：1991年8月

代表者：深瀬 成利

店舗数：全国600店舗以上（2026年6月時点）

企業WEBサイト：

https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026)

公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan

公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos

LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW

公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan

＜ピザのちから＞

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。

WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026)