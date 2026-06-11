堀口珈琲、有明の新店舗「HORIGUCHI COFFEE a la table」6月12日オープン

株式会社堀口珈琲

スペシャルティコーヒー専門店の株式会社堀口珈琲（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：若林恭史）は、東京・有明「東京ドリームパーク」内に、新店舗「HORIGUCHI COFFEE a la table」を2026年6月12日（金）にオープンします。国内直営店舗としては7店舗目となります。

本店舗は、フランスのカフェ文化を入口に、食事や会話のある時間の中で自然にコーヒーを楽しむ新業態です。店名には、“テーブルの上に、堀口珈琲がある。”という意味が込められており、どの時間帯にもおいしいスペシャルティコーヒーがある食卓を提案します。

6月12日の店舗オープン以降は、7月2日よりランチ営業、7月14日からは堀口珈琲として初めてディナー営業を本格的に展開。時間帯ごとに異なる楽しみ方を通じて、スペシャルティコーヒーとの新たな接点を広げていきます。

どの時間帯にも、おいしいコーヒーを

「HORIGUCHI COFFEE a la table」が目指すのは、コーヒーだけを主役として語る店ではなく、食事や会話のある時間の中に、いつもおいしいコーヒーがある場所です。

フランスの街角にあるカフェやブラッスリー、ビストロのように、多様な人々が集い、それぞれの日常に溶け込む場。料理を楽しむ時間、甘いものとひと息つく時間、食後に余韻を味わう時間。そのどの場面にも、堀口珈琲のスペシャルティコーヒーが自然に寄り添います。

コーヒーが身近にある食文化をきっかけに、コーヒーのおいしさに気づき、スペシャルティコーヒーの魅力をより深く知っていただける店舗を目指します。

フレンチカフェのエッセンスを表現したメニュー

メニューは、フランスのカフェやビストロで親しまれてきた料理をベースに構成しています。

ランチでは、キッシュ・ロレーヌやクロックムッシュなど、気軽に楽しめるフレンチカフェの定番を。カフェタイムには、デザートとコーヒーで過ごす午後の時間を。堀口珈琲として初めて本格展開するディナーでは、ゆっくりと食事を楽しめるメニューを展開します。

ランチ、カフェ、ディナーのいずれの時間帯でも、料理やデザートに合わせて楽しめるグラスワインなどのアルコールメニューもご用意します。料理を楽しんだあとには、堀口珈琲のコーヒーを。食後の一杯まで含めて、テーブルの上においしさがある時間を提供します。

【メニューの一例】

＜ドリンク＞

- 選べるスペシャルティコーヒー（ホット／アイス） 880円- エスプレッソ（シングル／ダブル）550円／605円- グラスワイン 770円～

＜デザート＞

- クレームブリュレ- タルト各種

880円～

＜ランチ＞

- キッシュ・ロレーヌ（サラダ・スープ・コーヒー付き）- クロックムッシュ（サラダ・スープ・コーヒー付き）

1,980円～

＜ディナー＞

前菜

- ウフ・マヨネーズ- 野菜惣菜盛り合わせ- シャルキュトリー盛り合わせ

660円～

主菜

- 鴨のコンフィ、フレンチフライ- 牛ほほ肉の赤ワイン煮込み、じゃがいものピュレ- ステックフリット

3,960円～

※ メニュー内容は変更となる場合があります。

※ ドリンク・デザートはランチ・カフェ・ディナーすべての時間でお楽しみいただけます。

※ ディナー営業のご予約は7月1日より公式サイトにて承ります。

※ 価格はすべて税込です。

有明限定ドリップバッグ「ARIAKE」も販売

物販では、堀口珈琲のスペシャリテである9種のスペシャルティブレンド「CLASSICシリーズ」やシングルオリジンのコーヒー豆、ドリップバッグ各種、季節限定アイテム「リキッドコーヒー」やコーヒー器具などを取り揃えます。

また、本店舗限定商品として、ドリップバッグ「ARIAKE」を6月12日より販売します。きれいな苦みと豊かな甘みを備えた、華やかで上品な深煎りの味わいが特徴です。「東京ドリームパーク」の記念や手土産にもおすすめです。

ドリップバッグ ARIAKE【販売商品の一例】- ブレンド「CLASSICシリーズ」 2,160円- シングルオリジン数種 1,998円～- 店舗限定「ドリップバッグ ARIAKE」（6袋入） 1,620円- ドリップバッグ各種（6袋入） 1,620円- 夏季限定「リキッドコーヒー」各種 1,080円- コーヒー器具各種

※ 価格はすべて税込です。

コーヒーの痕跡が宿る、クラシカルで現代的な空間

店舗名の「a la table ＝ 食卓へ」という言葉が示すように、本格的なコーヒーを飲むための場にとどまらず、人々が食卓を囲み、自然と集い、会話が生まれる空間としてデザインされています。

内装は、クラシカルなフレンチカフェを基調としながら、現代的な感性を融合。落ち着いた佇まいの中にも華やかさがあり、懐かしさと新鮮さが共存する空間です。

素材には、コーヒーとのつながりを感じられるものを多く用いています。高さ3.6mの内壁には、抽出後のコーヒー豆を練り込んだ漆喰を使用。什器には、抽出後のエスプレッソ豆で染色した吹付材を用いるなど、コーヒーの痕跡が空間の至るところに静かに宿ります。

そのほか、手仕事による錫製のカウンター、天然由来のリノリウム床、自然石を再利用したテラゾータイル、無垢材のフローリングと天井の木格子、真鍮製の棚やペンダント照明、リサイクルポリエステルを張地に使ったソファなど、素材の持つ特性が調和し、温かみのある空間を生み出しています。

堀口珈琲が長年培ってきたスペシャルティコーヒーの哲学を空間全体で体現し、一杯のコーヒーと向き合うのと同じように、訪れる人々を迎え入れます。

フレンチカフェのスタイル監修と店舗設計

フレンチカフェのスタイル監修は、東京・恵比寿のビストロ「le Lion（ル・リオン）」のオーナー・須田任氏が担当。メニュー開発は、堀口珈琲のシェフチームが担っています。店舗設計は建築家・高塚章夫氏が手がけています。

店舗概要

- 店舗名：HORIGUCHI COFFEE a la table（ホリグチコーヒー・アラターブル）- 住所：東京都江東区有明3丁目3番8号 東京ドリームパーク2階- アクセス：ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」徒歩約5分、りんかい線「国際展示場駅」徒歩約9分- 開業日：2026年6月12日（金）- 電話番号：03-5579-4125（6月11日開通予定）- 面積：約202m2- 席数：60席- 営業時間

6月12日～：11:00～18:00

※6月30日・7月1日は16:00まで

7月2日～：11:00～18:00

※レストランは12:00～18:00（L.O. 17:30）

7月14日以降：12:00～20:30（L.O. 20:00）

※物販・テイクアウトは20:00まで

- 定休日：不定休

※当社SNS等で随時お知らせします

東京ドリームパーク（TOKYO DREAM PARK）について

「東京ドリームパーク」は、『夢中から、はじまる。』をコンセプトに、東京・有明エリアに2026年3月27日に開業した複合型エンタテインメント施設です。商業施設や飲食店、エンタテインメントなど多様な機能を備え、東京湾岸エリアの新たなにぎわいの拠点として注目を集めています。

https://tdp.tv-asahi.co.jp/

フレンチカフェスタイル監修

須田 任（すだつとむ）氏

大学卒業後、東京の「CAFE DE FLORE」「AUX BACCHANALES」でギャルソンとして働き、渡仏。帰国後、東京・表参道「Nid Cafe」で勤務したのち、東京・銀座「Le jardin des saveurs」でフランス料理のサービスとワインの基礎を学ぶ。2006年に東京・恵比寿にビストロ「le Lion」を開業。本店舗では、料理を始めとする「フレンチカフェ」の空間全体の監修を担当。

店舗設計

高塚 章夫（たかつかあきお）氏

アアト株式会社一級建築士事務所（Aaat Inc.）代表。京都大学、パリ建築大学ラ・ヴィレット校を経て、伊東豊雄建築設計事務所勤務後、2010年独立。主な仕事に凸版印刷ショールーム「Aurora」、中里太郎右衛門陶房「御茶盌窯記念館」など。国内外で受賞多数。

堀口珈琲においては焙煎拠点「横浜ロースタリー」、主要店舗「Otemachi One店」「狛江店」「玉川高島屋S・C店」などの設計を歴任し、本店舗が6軒目のプロジェクトとなります。

https://aaat.jp

会社概要

1990年創業。「THE NEW COFFEE CLASSIC」をブランドコンセプトに、コーヒーの価値を高め、豊かな暮らしに貢献することを目指すスペシャルティコーヒー専門店。コーヒー豆の焙煎・販売を中核に、生豆の供給や喫茶店の運営も行っています。

最高品質の生豆のみを使用し、その多くを長期的な信頼関係を築く生産者から調達。横浜ロースタリーでの緻密な焙煎と徹底した選別により、スペシャルティコーヒーの先駆者として品質の新たなスタンダードを提示し続けています。また、「コーヒーとSDGs」の視点からサステナビリティに関する取り組みも推進。横浜市の「Y-SDGs認証」Superiorを取得。女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」も取得しています。

- 会社名：株式会社堀口珈琲- 創業：1990（平成2）年5月- 設立：1996（平成8）年7月19日- 資本金：1,000万円- 本社所在地： 〒156-0055 東京都世田谷区船橋1-12-15- 代表者名： 代表取締役社長 若林恭史- 従業員数：108人（2026年5月現在）- 主要事業：コーヒー生豆の供給・焙煎加工、コーヒー焙煎豆の販売、喫茶店の運営

- ブランドサイト https://www.kohikobo.co.jp/- オンラインストア https://kohikobo.com/- 公式Instagram @horiguchicoffee(https://www.instagram.com/horiguchicoffee/)- 公式X @kohikobo(https://x.com/kohikobo)- 公式Facebook https://www.facebook.com/horiguchicoffee/