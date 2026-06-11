夏らしい爽快感と華やかな香りをクラフトビールで両立！　２種の人気ホップを使用した「ホップステップラガー」を広島尾道のしまなみブルワリーが発売

株式会社しまなみブルワリー

株式会社しまなみブルワリー（本社：広島県尾道市久保、代表取締役社長：松岡風人）は、２種の人気ホップが香る新ラガー「Hop Step Lager（ホップステップラガー）」の販売を2026年６月11日より開始いたしました。

ホップステップラガー

「ホップステップラガー」は、白ぶどうのような香りを持つネルソンソーヴィンと、フローラルな香りが特徴のアマリロを組み合わせた、すっきり華やかなラガーです。

ホップの香りを楽しめる一方で、苦味は抑え、ラガーらしい軽快な飲み口に仕上げました。華やかな香りと、すっきりとした後味を両立することで、クラフトビールに慣れている方はもちろん、苦味の強いビールが苦手な方にも楽しんでいただきやすい一杯です。

ホップステップラガー パッケージ2種類のホップが生み出す、奥行きのある香り

本商品に使用しているホップは、「ネルソンソーヴィン」と「アマリロ」の2種類。ネルソンソーヴィンは、白ぶどうを思わせる華やかな香りが特徴のホップです。一方、アマリロは、柑橘や花を思わせるようなフローラルな香りが特徴。ホップステップラガーでは、この2種類のホップを組み合わせつつ、それぞれの個性が引き立ち、爽やかで奥行きのある香りを楽しめるように設計しました。

しまなみブルワリーとして初めて、ドライホッピングを採用

この立体的な香りを引き出すため、しまなみブルワリーとして初めて、ビールの発酵中や発酵終了後にホップを投入する「ドライホッピング」を採用。ドライホッピングによって、ネルソンソーヴィンとアマリロの香りをより活かしながら、過度な苦味を抑えています。

また、軽すぎる飲み口にならないよう、使用する麦芽にはドイツ産麦芽を選定。ラガーらしいキレの良さを持ちながらも、味わいにほどよい厚みが出るよう仕上げました。

香りと飲みやすさのバランスを考え、アルコール度数は5%に

ホップステップラガーのアルコール度数は5%です。

この5%という数値にも、香りと飲みやすさのバランスを考えた設計があります。

アルコール度数を高めることで味わいに厚みを出すことはできますが、5.5%まで上げるとアルコール感が前に出やすくなり、ホップの華やかな香りを損なう可能性が出ます。

そこで、本商品では甘みを残さず、キレのある後味を実現しながらも、ホップの香りを心地よく楽しめる度数として、あえて5%に設定しました。

たった0.5%の差ですが、この繊細な調整によって、華やかな香り、すっきりとした後味、心地よい飲みやすさを両立しています。

【ブルワーズコメント】

しまなみブルワリー初のドライホッピング！

ビールの味わいもドライに仕上げたので、ホップの香りをしっかりと感じてもらいやすいと思います。



【新商品はオンラインショップで販売中】

しまなみブルワリーオンラインショップ（おすすめ商品）：https://shimanami-brewery.com/collections/popular



＜商品概要＞

ホップステップラガー

スタイル：ホッピーラガー

アルコール：5.0%

内容量：370ml

原材料：麦芽（ドイツ製造）、ホップ

賞味期限：6ヶ月

保存方法：要冷蔵





【しまなみブルワリーのクラフトビールの特徴】

しまなみブルワリーのクラフトビールの特徴は、職人の経験と徹底的な温度管理によって実現する「雑味のないビール本来のうまさ」です。飲みやすく、あまりにスルスルと喉に入るので、「いつの間にかなくなっていた」という声も。

【しまなみブルワリーの定番商品】

左：ストライクピルスナー 右：ファーストラガー

しまなみブルワリーの定番商品は、ラガーのど真ん中というコンセプトの「ストライクピルスナー」と１杯目専用というコンセプトで生まれた「ファーストラガー」。どちらもビール職人松岡が培ってきたすべての経験を詰め込んだピルスナーです。ネーミングは松岡が大のカープファンで野球好きなことから、「ストライク」「ファースト」など野球で使われる言葉が入っています。

定番商品２種に使用されているモルトは、ドイツ産とカナダ産を混ぜて使います。麦のうまみの強いドイツ産モルトと、酵素力が強くすっきり仕上がるカナダ産モルトを、経験的にベストな分量で配合しています。

【定番商品「ストライクピルスナー」がワールド・ビア・アワードで２年連続で国内最高賞を受賞】

ストライクピルスナー

世界的なビール審査会「ワールド・ビア・アワード2024」「ワールド・ビア・アワード2025」にて、定番商品の「ストライクピルスナー」がクラシックピルスナー部門でCOUNTRY WINNER（国内最高賞）を２年連続で受賞。「ラガーのど真ん中」というコンセプトのストライクピルスナーは、この受賞によってまさに「おいしいラガーのど真ん中」となりました！

【「しまなみ超レモンサワー」は国内マイクロブルワリーが造るクラフトビールで唯一のグッドデザイン賞】

しまなみ超レモンサワー

「しまなみ超レモンサワー」は、10月15日に2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞いたしました。国内のマイクロブルワリーが製造するクラフトビールがグッドデザイン賞を受賞するのは、これが初めてとなります（※１）。

※１：グッドデザイン賞の過去すべての受賞対象を公開している受賞ギャラリー（https://www.g-mark.org/gallery/winners）にて「クラフトビール」「ビール」で検索の上（しまなみブルワリー調べ）

【ビール職人・松岡 風人（まつおか かざと）について】

松岡 風人

広島県府中市出身。東京農業大学の応用生物科学部醸造科学科（旧農学部醸造学科）を卒業後、ビール職人・山田一巳氏に憧れて、当時山田一巳氏が醸造長を勤めていた萌木の村株式会社の八ヶ岳ブルワリーに入社。2015年からは、同ブルワリーで醸造長を務める。2020年に、英国パラグラフ・パブリッシング社が主催する世界的なビール審査会「ワールド・ビア・アワード」で、３つのビールが最優秀賞に選ばれたことをきっかけに、「しまなみブルワリー」の設立を決意する。2021年12月に株式会社しまなみブルワリー設立。ラガースタイルのクラフトビールを特に得意とする。

【株式会社しまなみブルワリーについて】

しまなみブルワリー 工場

しまなみブルワリーのオーナーブルワー・松岡風人は、日本のビール文化を支えたビール職人・山田一巳氏に憧れて弟子入り。そこからクラフトラガーにこだわって15年。2020年に世界的なビール審査会「ワールド・ビア・アワード」で3部門での最優秀賞を獲得したことをきっかけに、大好きな故郷の広島に戻ることを決意して、瀬戸内海や美しい島々を望む広島県尾道市にしなまみブルワリーを立ち上げました。

マイクロブルワリーでは珍しく、ラガースタイルのクラフトビールを主軸としています。2021年12月に設立され、2023年3月に醸造をスタート。



しまなみブルワリー公式Instagram：https://www.instagram.com/shimanami_brewery/

しまなみブルワリー公式X：https://x.com/shimanami_brew/