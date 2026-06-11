ポッドキャストの“聴きどころ”をSNS向けショート動画に。Radio Choppit、個人ポッドキャスター・ラジオ番組向け月額1,650円プラン「for ポッドキャスター」提供開始

株式会社 イー・トライアド

株式会社イー・トライアド（所在地：石川県金沢市、代表取締役社長：山辺 英洋）は、ラジオ番組やポッドキャストなどの音声コンテンツから、話者が分かる字幕付きショート動画を作成できるサービス「Radio Choppit（レディオチョピット）」(https://radio.choppit.studio/)において、個人ポッドキャスターやラジオ番組単位でも導入しやすい新プラン「for ポッドキャスター」を提供開始します。

Radio Choppitは、音声ファイルの読み込み後、話者分離、文字起こし、ハイライト抽出、字幕確認、動画書き出しまでの工程を一気通貫で支援するサービスです。番組の“聴きどころ”を短く切り出し、SNSで本編を知ってもらうための入口づくりを支援します。

ポッドキャストの接点は、音声アプリからYouTube・SNSへ

国内でもポッドキャストの利用は若年層を中心に広がっています。オトナル・朝日新聞社の「PODCAST REPORT IN JAPAN 第6回ポッドキャスト国内利用実態調査」では、国内のポッドキャスト利用率は18.2%、15～19歳では40.5%、20代では28.8%となっています。また、ポッドキャストの聴取プラットフォームではYouTubeが1位となり、ポッドキャストユーザーの76.2%が月1回以上ビデオポッドキャストを視聴しているとされています。

※出典：株式会社オトナル・朝日新聞社「PODCAST REPORT IN JAPAN 第6回ポッドキャスト国内利用実態調査」

こうした環境の変化により、ポッドキャストやラジオ番組などの音声コンテンツは、音声アプリで聴かれるだけでなく、YouTubeやSNS上で“見つけてもらう”ための接点づくりが重要になっています。

一方で、個人ポッドキャスターやラジオ番組単位では、収録、編集、配信に加えて、SNSでの告知やリスナー獲得までを少人数で担うケースが多くあります。番組の魅力を伝えるには、印象的な発言やゲストとのやり取りを短く切り出し、字幕付きの縦型動画として発信することが有効ですが、音声を聴き返して見どころを探し、字幕を付け、SNS向けの動画として整える作業には時間がかかります。

Radio Choppitは、そうした番組運営者が“本編を聴いてもらう前の入口”を作りやすくするため、個人ポッドキャスターやラジオ番組単位でも導入しやすい新プラン「for ポッドキャスター」を用意しました。

新プラン「for ポッドキャスター」について

「for ポッドキャスター」は、個人ポッドキャスター、自主制作番組、小規模な音声番組チーム、ラジオ番組単位でSNS発信を始めたい方向けのプランです。

月額1,650円（税込）で、毎月10クレジットを利用できます。1クレジットは、動画書き出し1分に相当します。毎月の10クレジットにより、60秒のショート動画であれば月10本、90秒のショート動画であれば月6本程度の書き出しが可能です。

週1回配信の番組であれば、各エピソードから1～2本の見どころ動画を作成し、X、Instagram Reels、TikTok、YouTube Shortsなどで継続的に発信できます。新エピソードの告知、ゲスト出演回のハイライト、過去回の再活用、番組内の印象的な一言の紹介など、日々の番組運営に合わせて活用できます。

まずは無料のお試しプランで5クレジット分の動画書き出しを体験でき、継続的に利用したい場合は、月額1,650円（税込）の「for ポッドキャスター」に移行できます。

サービスサイト：https://radio.choppit.studio/(https://radio.choppit.studio/)

無料で試す：https://radio.choppit.studio/#pricing(https://radio.choppit.studio/#pricing)

使い方ガイド：https://radio.choppit.studio/how-to-use(https://radio.choppit.studio/how-to-use)

料金プラン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43151/table/8_1_89be54201c1530acdc689997967be404.jpg?v=202606111052 ]

「for ポッドキャスター」は、個人やラジオ番組単位でSNS発信を始めやすい価格帯のプランです。一方、「for ビジネス」は、放送局、企業、制作会社など、複数番組や継続的なSNS運用を行う事業者向けのプランです。

なお、「for ビジネス」では、今後、番組や企業のブランドに合わせたオリジナルテーマを管理できる「カスタムテーマ管理機能」の提供を予定しています。詳細は今後のリリースでお知らせします。

Radio Choppitの活用シーン

Radio Choppitでできること

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43151/table/8_2_cbb384964d2499e591fb2f8f8eaa2b9b.jpg?v=202606111052 ]

Radio Choppitは、複数話者を識別した文字起こしデータをもとに、話者が分かる字幕付きショート動画を作成できます。話者分離、文字起こし、ハイライト抽出を行い、番組内の見どころを動画化しやすい形で整理します。生成された字幕はエディター画面で確認・修正でき、SNS投稿に適した動画として書き出すことができます。音声コンテンツをそのまま届けるだけでなく、SNS上で番組を知ってもらうための「入口」として活用できます。

動画作成フロー

エディター画面

放送局での先行実績と技術について

プロジェクト管理画面切り抜き動画エディター

Radio Choppitは、2026年4月のサービス提供開始以降、放送局・ポッドキャスター向けに、音声コンテンツから話者が分かる字幕付きショート動画を作成できるサービスとして展開してきました。

先行導入先である北陸放送株式会社での運用実績では、字幕付きショート動画の制作工程にかかる作業時間を、従来の60分から18分へ短縮した事例があります。今回の「for ポッドキャスター」により、こうした動画制作支援を、個人ポッドキャスターやラジオ番組単位でも導入しやすい価格帯で提供します。

また、Radio Choppitでは、音声コンテンツの範囲指定、話者特定、話者画像の取得、字幕生成、および動画生成に関する中核技術について特許出願中です。

※北陸放送株式会社での運用実績に基づくものです。音声コンテンツからSNS向け字幕付きショート動画を1本制作する想定で、従来の手作業工程とRadio Choppit利用時の作業時間を比較した結果です。対象となる運用条件や制作体制により、結果は異なる場合があります。

※「特許出願中」とは、音声コンテンツの範囲指定、話者特定、話者画像の取得、字幕生成、および動画生成に関する技術について、2026年1月8日に出願した特願2026-001853を指します。

代表コメント

ポッドキャストやラジオ番組は、長く聴くほど話者の人柄や番組の魅力が伝わるメディアです。一方で、初めての人に再生してもらうまでには高いハードルがあります。

Radio Choppitは、音声コンテンツの魅力を損なわずに、SNS上で“最初の入口”を作るためのサービスとして開発してきました。今回の「for ポッドキャスター」により、個人ポッドキャスターやラジオ番組単位でも、日々の発信の中で継続的にショート動画を活用していただきたいと考えています。

株式会社イー・トライアド

代表取締役社長 山辺 英洋

今後の展開

Radio Choppitでは、ポッドキャスターやラジオ番組運営者が、音声コンテンツをより簡単にSNSへ展開できる環境づくりを進めていきます。

今後は、放送局・企業・制作会社向けの「for ビジネス」において、番組や企業のブランド表現を支援するカスタムテーマ管理機能の提供を予定しています。これにより、番組ごとの世界観や企業ブランドに合わせたショート動画を、より継続的に作成しやすくしていきます。

サービス情報

サービス名：Radio Choppit（レディオチョピット）

サービスサイト：https://radio.choppit.studio/(https://radio.choppit.studio/)

無料で試す：https://radio.choppit.studio/#pricing(https://radio.choppit.studio/#pricing)

使い方ガイド：https://radio.choppit.studio/how-to-use(https://radio.choppit.studio/how-to-use)

お問い合わせ：https://radio.choppit.studio/contact(https://radio.choppit.studio/contact)

会社概要

会社名：株式会社イー・トライアド

所在地：石川県金沢市鞍月三丁目２７番地 ＨＲビル２階

設立：2014年10月

資本金：1,000万円

代表：山辺 英洋

事業内容：インターネット・スマートデバイス（スマートフォン・タブレット端末）をベースとした情報サイトやECサイトなどの企画・開発・運営、クラウドサービス提供事業、Webアプリケーション開発、基幹システム開発

URL：https://www.e-triad.co.jp/(https://www.e-triad.co.jp/)

本リリースに関するお問い合わせ

本リリースに関するお問い合わせは、以下までご連絡ください。

担当：一神（いちがみ）

E-mail：press@radio.choppit.studio

お問い合わせフォーム：https://radio.choppit.studio/contact(https://radio.choppit.studio/contact)