【ABCマート】猛暑の夏を快適に　2026年6月11日（木）より「サンダルフェア」開催　ABC SELECT、DANNERをはじめ、多彩なブランドのサンダルが勢揃い

株式会社エービーシー・マート

ABCマートは、夏を快適に過ごすための「サンダルフェア」を6月11日（木）より全国のABC-MART及び公式オンラインストアにて開催いたします。本キャンペーンでは「ABC SELECT」や「Danner」をはじめとした、新作サンダルの多彩なラインアップで快適な夏の足元を提案いたします。

今期は接触冷感や吸水速乾の珪藻土を採用したモデルから、ハンズフリーモデルやスポーツ後のリカバリー需要にも応える厚底クッションモデルまで、多様なライフスタイルに対応するアイテムを取り揃えています。

●URL：https://www.abc-mart.net/shop/c/c78/

■全シーン対応、夏のサンダルコレクション

近年、日本の夏は長期化・猛暑化が進み、気象庁によると昨年の2025年も全国的に平年を上回る高温傾向が続きました。外出時の暑さ対策はもちろん、通勤・通学や日常生活においても快適性を重視したフットウェアへのニーズが高まっています。

ABCマートでは、機能性とデザイン性を兼ね備えた豊富なサンダルラインアップを展開。「ABC SELECT」の「スニーカーサンダル」や「Danner」の「MIZUGUMO SWIFT SLIDE」など、接触冷感や吸水速乾素材を採用したモデルから、リカバリーサンダルまで、多様なライフスタイルに対応するアイテムをご用意しています。

また、暑さが続く夏において、サンダル選びのポイントは単なる涼しさだけではありません。長時間歩行を支えるクッション性や脱ぎ履きしやすい利便性、タウンユースにも馴染むデザイン性など、現代のニーズに応えるサンダルを幅広く紹介します。

■商品概要

【ABC SELECT】

商品名：CL CROSS KNIT SANDAL 5

カラー：LILAC

サイズ：S（22.5cm~23.0cm）、M（23.5cm～）、L（24.0cm～）、XL（24.5cm～25.0cm）

価格 ：6,490円（税込）

「軽い・洗える・歩きやすい」といった機能性を兼ね備えたニットパンプス中心の「Airyシリーズ」より、シリーズ初となるニットサンダルモデル「Airy サンダル」です。

新たに接触冷感機能を搭載し、「軽い・ひんやり・歩きやすい」の三拍子が揃った一足となっています。

商品名：DRY S/N SANDAL

カラー：BROWN/BLACK

サイズ：24.0cm～29.0cm（1.0cm刻み）

価格 ：5,390円（税込）

柔らかなネオプレン素材のアッパーは2本のストラップでフィット感の調整が可能で、ライニングには冷感資材を使用。

吸湿速乾に優れた珪藻土を混ぜ込んだインソールで、夏場でも快適な足元をキープします。

商品名：QS STRAP SANDAL

カラー：NAVY

サイズ：24.0cm～29.0cm（1.0cm刻み）

価格 ：6,490円（税込）

手を使わずに履ける「ハンズフリー Quick Slide」のストラップサンダルです。

ライニングには冷感資材を使用し、前後のストラップはマジックテープで簡単に調節が可能。

商品名：CL VL PUFF SANDAL 6

カラー：BLACK

サイズ：S（22.5cm~23.0cm）、M（23.5cm～）、L（24.0cm～）、XL（24.5cm～25.0cm）

価格 ：6,490円（税込）

アッパーにふんわりとしたパフデザインを採用し、足元に程よいトレンド感をプラスするサンダル。柔らかな素材とクッション性にこだわり、長時間の着用でも快適な履き心地を実現しました。

さらに、ライニングには接触冷感仕様のメッシュ素材を使用し、暑い季節でも蒸れにくく、ひんやりとした快適さが続く一足です。

【Danner】

商品名：DANNER MIZUGUMO SWIFT SLIDE

カラー：MOSS

サイズ：23.0cm～29.0cm（1.0cm刻み）

価格 ：7,700円（税込）

厚底デザインとワイドな接地面により、高い安定感を実現したサンダルです。

耐久性とグリップ力に優れたアウトソールと、柔らかなクッション性を備えたフットベッドの2層構造を採用。アウトドア由来の機能性を備えながら、街履きにも馴染む快適な履き心地で、日常からアクティブシーンまで幅広く活躍します。

【adidas】

商品名：CLIMACOOL VENTANIA SANDAL

カラー：CLEA/GREY/SILV

サイズ：22.5cm～26.5cm（1.0cm刻み）

価格 ：9,900円（税込）

【NIKE】

商品名：W AIRMAX KOKO SANDAL SE

カラー：133SAIL/SAIL

サイズ：22.0cm～29.0cm（1.0cm刻み）

価格 ：14,850円（税込）

【PUMA】

商品名：CILIA WEDGE SANDAL

カラー：01S.ALMOMD

サイズ：22.0cm～26.0cm（1.0cm刻み）

価格 ：8,690円（税込）

【CONVERSE】

商品名：CAVESTAR SLIT SLIDE SANDAL PA

カラー：NAVY

サイズ：23.0cm～26.0cm（1.0cm刻み）

価格 ：9,790円（税込）

【SKECHERS】

商品名：CONTOUR FOAM SANDAL

カラー：CCBL

サイズ：25.0cm～29.0cm（1.0cm刻み）

価格 ：10,450円（税込）

【VANS】

商品名：HECTOR

カラー：BLK/WHT/GRAY

サイズ：16.0cm～23.0cm（1.0cm刻み）

価格 ：4,950円（税込）

【HAWKINS】

商品名：CYRUS

カラー：RED

サイズ：17.0cm～22.0cm（1.0cm刻み）

価格 ：4,950円（税込）

■会社概要

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：服部喜一郎

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号

麻布台ヒルズ森JPタワー48階

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）