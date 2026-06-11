「AWS アドバンストティアサービスパートナー」の認定を取得｜新潟のITソリューション企業 グローバルネットコア

株式会社グローバルネットコア

ネットとWebの技術に特化したITソリューションカンパニー・株式会社グローバルネットコア（所在地：新潟県新潟市、代表者名：小池 寿志）は、2026年6月8日、アマゾン ウェブ サービス（以下「AWS」）が提供するAWSパートナーネットワーク（APN）において、「AWS アドバンストティアサービスパートナー」に認定されたことをお知らせいたします。

「AWS アドバンストティアサービスパートナー」は、AWSを活用したソリューションやサービス構築などの実績が豊富にあり、認定資格者数や営業・技術支援体制などに関する一定の要件を継続的に満たしているとして認定された企業です。

グローバルネットコアは、2019年に「AWS セレクトティアサービスパートナー」の認定を取得して以降、AWSを活用した様々なソリューションの提供を通じて、お客様の事業成長に貢献してまいりました。AWS構築支援サービスやAWSマネージドサービス、AWS専用接続サービスに加え、近年では生成AIを活用したAWSシステム開発などでも多数の実績を残しています。



さらに、AWSのプロフェッショナル認定資格を有するエンジニアの育成・増員を進め、2023年には「AWS 50 APN Certification Distinction」の認定を受けるなど、継続的な体制強化を図ってまいりました。今回の「AWS アドバンストティアサービスパートナー」への昇格は、こうした当社の積極的な取り組みと、高度な技術力・サービス品質が認められたものです。

グローバルネットコアは、今後もクラウド領域での幅広いソリューション提供を通じて、お客様の課題を的確に解決し、お客様のビジネスのさらなる成功を支援してまいります。

＜AWS ITインフラ導入事例＞

AWSクラウドで実現した機器故障のない快適なIT環境

https://www.nplus-net.jp/case/kitac.html

AWSクラウドの有効活用でキャンペーンサイトを安定公開

https://www.nplus-net.jp/case/kreo.html



＜AWS システム開発事例＞

生成AIを活用したシステムで、問い合わせチェック業務を効率化

https://www.nplus-net.jp/case/wada-gr-interview.html

クラウドネイティブなシステム開発でレガシーシステムを刷新

https://www.nplus-net.jp/case/itec-casestudy.html

■グローバルネットコアについて

インフラ構築 システム開発 Web制作 運用保守 一気通貫 企業の課題解決 N-PLUS グローバルネットコア

グローバルネットコアは、インターネットとWebの技術に特化したITソリューションカンパニーとして、インターネット接続、データセンター、クラウド構築・運用支援、ホスティング、セキュリティ、Webシステム開発など、幅広いサービスを展開し、それらを一気通貫で提供することで、新潟県内を中心にさまざまな業界のビジネス推進を支援しています。

今後も地域のお客さまの多様なニーズに応え、地域経済の活性化と豊かな社会の実現に貢献してまいります。

■グローバルネットコア会社概要

社名：株式会社グローバルネットコア（英文社名：Global Net Core Co., Ltd.）

本社所在地 ：新潟県新潟市中央区米山1-11-11

代表者 ：代表取締役社長 小池 寿志

設立年月日 ：1998年4月1日

資本金 ：2億2,000万円

事業内容 ：インフラサービス事業、Webソリューション事業、アウトソーシング事業など

コーポレートサイト ▶ https://www.global-netcore.jp/

サービス紹介 ▶ https://www.nplus-net.jp/service/

導入事例 ▶ https://www.nplus-net.jp/case/

■本件に関する報道関係者からの問い合わせ先

株式会社グローバルネットコア 広報担当

問い合わせフォーム：https://www.global-netcore.jp/contact/

TEL：025-244-0144



※当社は電話受付代行サービスを利用しております。上記番号にお電話でお問い合わせの場合は

「本件担当者の名前」と「プレスリリースを見た」旨をお伝えいただきますとスムーズです。