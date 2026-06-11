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ジェネリック医薬品6成分9品目の新製品薬価基準収載のお知らせ
当社のプレスリリースは、当社情報をステークホルダーの皆様へ公平かつ適切なタイミングでお知らせするために行っております。製品や疾病に関する情報が含まれる場合がありますが、 報道関係者や株主・投資家の皆さまへ情報提供を目的としたものであり、 広告やプロモーション、購入の推奨や顧客の誘因を目的とするものではございません。
沢井製薬株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：中手利臣）は、本日、6月11日にジェネリック医薬品6成分9品目について、薬価基準への収載が官報告示されたことをお知らせいたします。新製品の収載により、沢井製薬が取り扱う製品ラインナップは322成分748品目となります。
6月12日に薬価基準が適用される新製品（ジェネリック医薬品）
薬効分類名：アレルギー性疾患治療剤
製品名：ビラスチン錠20mg「サワイ」、ビラスチンOD錠20mg「サワイ」
先発品名：ビラノア(R)錠20mg、ビラノア(R)OD錠20mg
薬効分類名：持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
製品名：デスロラタジン錠5mg「サワイ」
先発品名：デザレックス(R)錠5mg
薬効分類名：経口血小板増加薬／トロンボポエチン受容体作動薬
製品名：エルトロンボパグ錠12.5mg／25mg「サワイ」
先発品名：レボレード(R)錠12.5mg／25mg
薬効分類名：本態性血小板血症治療剤
製品名：アナグレリドカプセル0.5mg「サワイ」
先発品名：アグリリン(R)カプセル0.5mg
薬効分類名：過活動膀胱治療剤
製品名：フェソテロジンフマル酸塩徐放錠4mg／8mg「サワイ」
先発品名：トビエース(R)錠4mg／8mg
薬効分類名：多発性硬化症治療剤
製品名：フィンゴリモドカプセル0.5mg「サワイ」
先発品名：イムセラ(R)カプセル0.5mg、ジレニア(R)カプセル0.5mg
製品ハイライト
1．ビラスチン錠20mg／OD錠20mg「サワイ」
◆取り出し後のGS1コードの読み取りを考慮した配置
1錠単位でGS1コードを表示していることに加え、PTPシートから錠剤を取り出した後のGS1コードの読み取りを考慮した配置を行っています。また、シートのウラ面には「空腹時に服用」という、本剤の服用タイミングの注意喚起を明記し、患者さんのアドヒアランス向上にも貢献します。
また、ビラスチンOD錠20mg「サワイ」においては、当社オリジナル技術ODITEX(R)※1を用いて、OD錠の食感を客観的に評価しています。
※1：ODITEX(R)のご案内 https://www.sawai.co.jp/sawai_harmotech/oditex/
2．デスロラタジン錠5mg「サワイ」
◆有効期間は3年、貯法は「室温保存」
製品の管理に関わる「安定性」について、本剤の有効期間は3年、貯法は「室温保存」となっております。
本剤は沢井製薬独自の製剤技術として、錠剤のフィルムコーティングを工夫することで、製剤の安定性を考慮しています。この技術について、特許を取得しています。［特許第7515533号］
さらに、沢井製薬の独自技術のSUPRENA(R)※2により、不純物であるニトロソアミンの生成を抑制しています。
※2：SUPRENA(R)のご案内 https://www.sawai.co.jp/qualityhug/suprena/
沢井製薬株式会社はサワイグループホールディングス株式会社の子会社です。
本件に関するお問合わせ先
沢井製薬株式会社
ブランドコミュニケーション部
TEL：06-6105-5718
沢井製薬株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：中手利臣）は、本日、6月11日にジェネリック医薬品6成分9品目について、薬価基準への収載が官報告示されたことをお知らせいたします。新製品の収載により、沢井製薬が取り扱う製品ラインナップは322成分748品目となります。
薬効分類名：アレルギー性疾患治療剤
製品名：ビラスチン錠20mg「サワイ」、ビラスチンOD錠20mg「サワイ」
先発品名：ビラノア(R)錠20mg、ビラノア(R)OD錠20mg
薬効分類名：持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
製品名：デスロラタジン錠5mg「サワイ」
先発品名：デザレックス(R)錠5mg
薬効分類名：経口血小板増加薬／トロンボポエチン受容体作動薬
製品名：エルトロンボパグ錠12.5mg／25mg「サワイ」
先発品名：レボレード(R)錠12.5mg／25mg
薬効分類名：本態性血小板血症治療剤
製品名：アナグレリドカプセル0.5mg「サワイ」
先発品名：アグリリン(R)カプセル0.5mg
薬効分類名：過活動膀胱治療剤
製品名：フェソテロジンフマル酸塩徐放錠4mg／8mg「サワイ」
先発品名：トビエース(R)錠4mg／8mg
薬効分類名：多発性硬化症治療剤
製品名：フィンゴリモドカプセル0.5mg「サワイ」
先発品名：イムセラ(R)カプセル0.5mg、ジレニア(R)カプセル0.5mg
製品ハイライト
1．ビラスチン錠20mg／OD錠20mg「サワイ」
◆取り出し後のGS1コードの読み取りを考慮した配置
1錠単位でGS1コードを表示していることに加え、PTPシートから錠剤を取り出した後のGS1コードの読み取りを考慮した配置を行っています。また、シートのウラ面には「空腹時に服用」という、本剤の服用タイミングの注意喚起を明記し、患者さんのアドヒアランス向上にも貢献します。
また、ビラスチンOD錠20mg「サワイ」においては、当社オリジナル技術ODITEX(R)※1を用いて、OD錠の食感を客観的に評価しています。
※1：ODITEX(R)のご案内 https://www.sawai.co.jp/sawai_harmotech/oditex/
2．デスロラタジン錠5mg「サワイ」
◆有効期間は3年、貯法は「室温保存」
製品の管理に関わる「安定性」について、本剤の有効期間は3年、貯法は「室温保存」となっております。
本剤は沢井製薬独自の製剤技術として、錠剤のフィルムコーティングを工夫することで、製剤の安定性を考慮しています。この技術について、特許を取得しています。［特許第7515533号］
さらに、沢井製薬の独自技術のSUPRENA(R)※2により、不純物であるニトロソアミンの生成を抑制しています。
※2：SUPRENA(R)のご案内 https://www.sawai.co.jp/qualityhug/suprena/
沢井製薬株式会社はサワイグループホールディングス株式会社の子会社です。
本件に関するお問合わせ先
沢井製薬株式会社
ブランドコミュニケーション部
TEL：06-6105-5718