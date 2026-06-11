【札幌市電】路面電車の日記念フォトコンテストを実施します

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一般財団法人札幌市交通事業振興公社

一般財団法人札幌市交通事業振興公社では、６月10日の路面電車の日を記念した「路面電車の日記念フォトコンテスト」を実施します。



　　　　　　　　　　　　テーマ「札幌市電の写る街並み」



※令和６年度実施　路面電車記念フォトコンテスト　最優秀賞　「眠らない街を行く」

応募期間：令和８年６月10日～令和８年９月30日


応募点数：１人２点まで


入　　賞：最優秀賞…１名（副賞：QUOカード20,000円分）　


　　　　　優 秀 賞…２名（副賞：QUOカード10,000円分）


　　　　 佳　　作…５名（副賞：QUOカード5,000円分）


　　　　　中ウォークん賞…２名（副賞：中ウォークんQUOカード1,000円分＆グッズ）


応募方法：当公社ホームページの専用WEBフォームよりご応募ください。


応募条件：１.　札幌市電の車両、設備（停留場等）、部品が写真内に映り込んでいること。


　　　　　　※　札幌市交通資料館　展示車両可


　　　　　２.　札幌市電の魅力が伝わる写真であること。


　　　　　３.　他の作品展・コンテストに応募していない写真であること。


　　　　　４.　当公社が作成する無料写真素材集に使用権を寄贈できること。


　　　　　５.　プロ・アマ問わず誰でも参加可能とする。



詳しい内容はこちら(https://www.stsp.or.jp/event/photocontest2026/)からご確認ください。