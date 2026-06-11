【札幌市電】路面電車の日記念フォトコンテストを実施します

一般財団法人札幌市交通事業振興公社

一般財団法人札幌市交通事業振興公社では、６月10日の路面電車の日を記念した「路面電車の日記念フォトコンテスト」を実施します。

テーマ「札幌市電の写る街並み」

※令和６年度実施 路面電車記念フォトコンテスト 最優秀賞 「眠らない街を行く」

応募期間：令和８年６月10日～令和８年９月30日

応募点数：１人２点まで

入 賞：最優秀賞…１名（副賞：QUOカード20,000円分）

優 秀 賞…２名（副賞：QUOカード10,000円分）

佳 作…５名（副賞：QUOカード5,000円分）

中ウォークん賞…２名（副賞：中ウォークんQUOカード1,000円分＆グッズ）

応募方法：当公社ホームページの専用WEBフォームよりご応募ください。

応募条件：１. 札幌市電の車両、設備（停留場等）、部品が写真内に映り込んでいること。

※ 札幌市交通資料館 展示車両可

２. 札幌市電の魅力が伝わる写真であること。

３. 他の作品展・コンテストに応募していない写真であること。

４. 当公社が作成する無料写真素材集に使用権を寄贈できること。

５. プロ・アマ問わず誰でも参加可能とする。

詳しい内容はこちら(https://www.stsp.or.jp/event/photocontest2026/)からご確認ください。