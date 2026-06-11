柔らかな印象を演出するアーチ型の宅配ボックスが登場！郵便・宅配物をまとめて受け取る機能性にも優れた一台

タンスのゲン株式会社（『LIVBOX』シリーズより、玄関まわりにやさしく馴染む『アーチデザイン宅配ボックス』が登場）

家具・インテリアのEC事業を展開するタンスのゲン株式会社（以下、タンスのゲン、本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は、宅配ボックス『LIVBOX（リブボックス）』シリーズより、玄関まわりにやさしく馴染むアーチデザインを採用した新モデルを新たに発売したことをお知らせいたします。

◇タンスのゲンの宅配ボックスシリーズ、『LIVBOX（リブボックス）』とは

『LIVBOX（リブボックス）』は、「Living（生活）＋ Box」を組み合わせた名称で、暮らしに馴染む宅配ボックスをコンセプトにした、タンスのゲンの宅配ボックスシリーズの総称です。

タンスのゲンでは、これまで【押し込み式宅配ボックス】、【門柱・ポスト一体型宅配ボックス】、【“魅せる”宅配ボックス】など幅広いラインナップを展開してきました。

（タンスのゲン宅配ボックスシリーズ“LIVBOX”）

■玄関にやさしく馴染む『アーチデザイン宅配ボックス』が登場

（住まいの雰囲気や好みに合わせて選べる5色展開）

今回、上部にアーチデザインを採用した新モデルが登場しました。やわらかな曲線を取り入れることで圧迫感を抑え、玄関まわりに自然と馴染むデザインです。

カラーは、シンプルで取り入れやすい「チャコールグレー」「グレージュ」に加え、玄関まわりのアクセントになる「フレアレッド」、木目調やモルタル調を採用した「ウッドブラウン×ブラック」「モルタルブラック×ブラック」の全5色展開です。住まいの雰囲気や好みに合わせてお選びいただけます。

（投函場所がひと目でわかるステッカー付き）

さらに、宅配ボックスとポストにはそれぞれひと目でわかるステッカーが付いており、配達員の方も迷わず投函しやすく、スムーズな荷物の受け取りをサポートします。

また、宅配ボックスとポストにはそれぞれスリット窓がついており、荷物の有無は一目でわかるため、わざわざ配送状況を確認し、室内から配達物を取りに行く必要がありません。

◇宅配便から郵便物まで、これ一台で受け取り可能

『アーチデザイン宅配ボックス』は、ポストと宅配ボックスが一体となった設計を採用しています。郵便物から大型の宅配物までこれ一台でまとめて受け取れるため、玄関まわりをすっきりとした印象に保つことができます。ポストはA4サイズのレターパックを受け取ることができるサイズ感です。

（郵便物まで受け取れるポスト一体型を採用）（大容量設計で大きい荷物も受け取り可能に）

また、ポストと宅配ボックスを合わせて約103L分の荷物の受け取りが可能な大容量設計です。宅配ボックスにて大きい荷物を受け取ることができるので、ネットショッピングの利用や外出が多いご家庭でも、再配達の手間を軽減します。

◇工事不要で設置できる「置き型設計」

『アーチデザイン宅配ボックス』は、レンガブロックや水を入れたペットボトルなどを入れて、転倒や盗難対策ができるウエイトベース付きの「置き型設計」となっています。

外構工事が不要なため、届いたその日から設置可能で、引越しの際や場所を変えたくなった時でも、いつでも移動することができます。

（転倒や盗難を防止できるウエイトベース）（ワイヤーとアンカーボルトでしっかり固定も可能）

さらに、本製品には背面に通してドアや柱へ固定できるワイヤーと、地面に固定できるアンカーボルトも付いています。転倒や盗難防止を徹底的に行いたいという方でも安心してご使用いただけます。

◇安心して長く使える「防犯性」と「耐久性」

本製品は、「防犯性」と「防塵・防水性能」を兼ね備えており、大切な荷物を安心して受け取ることができます。

「防犯性」では、設定した暗証番号で解錠すると数字が自動で0に戻るゼロリターン錠が付いているので、暗証番号の漏洩を防ぐことができます。暗証番号は後から変更が可能で、万が一忘れてしまった場合に備えて非常用のキーも付属しています。

（暗証番号の漏洩を防ぐゼロリターン錠と非常用のキー付き）（大切な荷物をしっかり守れる高脚付き）

また、扉の内側に段差がついているため、隙間から雨水やほこりが入りにくく、脚付きなので雨の日でも底からの浸水を防ぐこともできます。さらに、アーチ型にすることで天板に雨水が溜まることなく自然に流れ落ちるので、劣化やサビの原因を抑え、より長くきれいな状態でご使用いただけます。

◇販売情報

今回、発売開始した『アーチデザイン宅配ボックス』はタンスのゲン本店とタンスのゲン楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店にて取り扱っております。詳細は販売ページをご参照ください。

■『アーチデザイン宅配ボックス』販売ページ

▼タンスのゲン本店

https://www.tansu-gen.jp/collections/takuhai/products/93800005

▼楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tansu/938000050/

▼ヤフーショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/93800005.html

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39747/table/415_1_bd1f12df59aaf81c91befa241df185e7.jpg?v=202606111052 ]