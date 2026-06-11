ダイナースクラブ若手奨励賞2026　受賞蔵は純米大吟醸部門1位・西日本初の広島県「相原酒造」、受賞酒は「雨後の月 純米大吟醸」

三井住友トラストクラブ株式会社

ダイナースクラブカードを発行する三井住友トラストクラブ株式会社（代表取締役社長：山口 信明）は、2026年6月10日に高輪ゲートウェイシティ（東京）で開催された「SAKE COMPETITION 2026」表彰式において、相原酒造株式会社（広島県呉市）に「ダイナースクラブ若手奨励賞」を授与し、醸造責任者の相原 章吾さん（33歳）の業績を顕彰しました。

本賞は、日本酒の未来を担う若手醸造家を応援する目的で2016年に創設したもので、今回で8蔵目の授賞となりました。本年の総出品数1,139点の中から厳正な審査を経て選出され、純米大吟醸部門で1位を獲得したのみならず純米酒部門でも9位を獲得した実力が高く評価されました。また、本賞において西日本の蔵元としては初の受賞となりました。

■ SAKE COMPETITION 2026

● 開催概要

「SAKE COMPETITION」は2012年から始まった世界最大級の日本酒だけのコンペティション。市販の日本酒のみを対象としており、5月の予審会、決審会を経て、6月10日に受賞酒を発表（※1）する表彰式がTAKANAWA GATEWAY CITY THE LINKPILLAR 1（東京）で行われました。

SAKE COMPETITION 2026 公式サイト：https://sakecompetition.com/

総出品数1,139点の中から、「純米酒」「純米吟醸」「純米大吟醸」「Super Premium」「モダンナチュラル」の上位入賞酒ほか各種特別賞が表彰された。● 「ダイナースクラブ若手奨励賞」について

ダイナースクラブは、日本の食文化の継承を担う次世代を育成・応援する取り組みの一環として、2016年から「ダイナースクラブ若手奨励賞」を提供しています。「ブランドによらず消費者が本当に美味しい日本酒にもっと巡り会えるよう、新しい基準を示したい」という「SAKE COMPETITION」の理念と、ダイナースクラブが注力する若手にエールを送る取り組みが融合した特別賞で、これまで7酒蔵（※2）に授与しており、今回で8蔵目となります。

本年の受賞蔵は、純米大吟醸部門第１位「雨後の月 純米大吟醸」の相原酒造株式会社、醸造責任者 相原 章吾さん（33歳）に決まりました。

若手奨励賞受賞の相原 章吾さんのコメント

受賞コメントの第一声は、自身に喝を入れるように、「気合が入りますね！」。「若手奨励賞は全国の若い杜氏みんなが狙っている賞なので、いただけて本当にうれしい」と喜びを語りました。来年からAIを酒造りに取り入れていくとのことで、「雨後の月」のこれからの成長がたいへん楽しみです。

今後、ダイナースクラブ会員誌「シグネチャー」誌面での取材記事やポイント交換賞品化、さらに会員向け専用サイト「はせがわ酒店の特別な美酒」での販売などを通じて「雨後の月」を応援してまいります。

【SAKE COMPETITION上位入賞酒の購入】

毎年、SAKE COMPETITIONで上位入賞した日本酒は、市場で瞬く間に品薄になるといわれています。ダイナースクラブ会員向け専用サイト「はせがわ酒店の特別な美酒」では、若手奨励賞受賞酒をはじめ、はせがわ酒店が厳選したSAKE COMPETITION上位入賞酒をご案内いたします。

・対象：ダイナースクラブ会員

・発売開始：6月下旬予定

・購入方法：会員専用オンラインサービス「クラブ・オンライン」からアクセス

・詳細はこちら：https://www.diners.co.jp/ja/gourmet/hasegawasaketen.html

また、ダイナースクラブカードの利用で貯まるポイントで交換可能な賞品としてもラインナップし、会員誌等でのご案内を予定しています。

※1 2026年度の受賞蔵・受賞酒など詳しくはこちら：https://sakecompetition.com/award.html

※2 これまでの若手奨励賞受賞蔵は、「廣戸川(ひろとがわ)」の松崎酒造（2016）、「七賢(しちけん)」の山梨銘醸（2017）、「蔵王(ざおう)」の蔵王酒造（2018）、「萩の鶴」の萩野酒造（2019）、「雪の松島」の大和蔵(たいわぐら)酒造（2023）、「伯楽星(はくらくせい)」の新澤(にいざわ)醸造店（2024）、「南部美人(なんぶびじん)」の南部美人（2025）。

■ ダイナースクラブの「若手育成・日本文化応援」の取り組み

ダイナースクラブはさまざまな分野で次世代を担う若手を応援しています。日本酒の若い醸造責任者の研鑽をたたえる「SAKE COMPETITION」の若手奨励賞はその一つ。このほか、若手プロゴルファーとのスポンサーシップ契約、東京藝術大学音楽部との協業によるアーティストサポートコンサートの開催なども行っています。

また、歴史あるカード会社として日本文化に寄り添い支援する取り組みにも努めています。日本酒をはじめとする食文化の振興、日本各地の名産品や行事を紹介する「ふるさとときめきプロジェクト」、カード利用で貯まるポイントでの復興支援など、ダイナースクラブならではのユニークな取り組みを、クラブメンバーとともに推進しています。

■ ダイナースクラブカードのご案内

ダイナースクラブカード：新規入会キャンペーン実施中 【 6月30日まで 】

あなたの可能性をもっと広げる一枚。

「ここでしか、見つけられないものがある。」のブランドスローガンのもと、クレジットカードの枠を超え、このうえない感動と経験をご提供します。

● キャンペーン特典：本会員の初年度年会費無料

● 詳細はこちら：https://www.diners.co.jp/ja/entry_form/lp/web_main2/index.html

ダイナースクラブ プレミアムカード（ご招待制）

さらなる高みへ誘う一枚。

上質なサービスとステータスを兼ね備えた、ダイナースクラブの招待制カード。各種優待・特典とコンシェルジュの心を込めたおもてなしで、常に最良を求めるお客様をお手伝いします。

● 詳細はこちら：https://www.diners.co.jp/ja/cardlineup/dinersclub_premiumcard.html

【おすすめサービス】コンパニオンカード

ダイナースクラブカードに無料でMastercard(R)を付帯できます。ダイナースクラブカードにはプラチナグレードの「TRUST CLUB プラチナマスターカード」、プレミアムカードには最上位グレードの「TRUST CLUB ワールドエリートカード」を。いずれもポイント・請求・明細書をダイナースクラブカードと一本化できます。

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● 詳細はこちら：https://www.diners.co.jp/ja/usage/companioncard_otoku.html

■ダイナースクラブについて

ダイナースクラブは、1950年に米国で創業した世界初のクレジットカードブランドです。日本では三井住友トラストクラブ株式会社が唯一の発行・運営会社です。ご利用可能枠に一律の制限を設けず高額決済に対応するほか、空港ラウンジ、レストランやホテルグループの優待、コンシェルジュなど、カードメンバーの人生を彩る上質なサービスを展開しています。

ダイナースクラブ ウェブサイト： https://www.diners.co.jp/ja/pvt.html

三井住友トラストクラブ 企業サイト：https://www.sumitclub.jp/ja/corporate_site.html