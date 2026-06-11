Bluesky、日本のクリエイターを対象にBluesky × サッカー ロゴアートコンテストを開催

Bluesky Social, PBC

分散型ソーシャルメディアプラットフォームを運営する Bluesky Social, PBC は本日、日本のクリエイターを対象とした「Bluesky × サッカー ロゴアートコンテスト」の開催を発表しました。サッカーをテーマにBlueskyのバタフライロゴを再解釈した作品を募集し、優勝作品は2026年7月18日～19日の2日間、日本地域のユーザーに対してBlueskyタイムライン最上部のロゴとして表示されます。

コンテスト概要

Blueskyは日本において、イラストを楽しむクリエイターに広く親しまれています。本コンテストは、そのコミュニティとより深くつながる試みとして世界初となるロゴアートコンテストです。

Blueskyはこれまでも、日本コミュニティのアーティストが制作したロゴをアプリに取り入れてきました（例:「Kawaii Logo(https://bsky.app/profile/bsky.app/post/3krgwqgwgkc2k)」）。今回、Blueskyのバタフライロゴにサッカーの要素を取り入れたオリジナルイラストを制作し、Bluesky上に投稿することで参加できます。

Bluesky画面、最上部のバタフライロゴが、期間限定で受賞者のオリジナルアートに置き換わります参加資格- 日本在住の方- 18歳以上- Blueskyアカウントをお持ちの方応募方法- サッカーをテーマにしたBlueskyバタフライのオリジナルイラストを制作- Bluesky（bsky.app(https://bsky.app)）の投稿を作成して画像を添付- ハッシュタグ #BlueskyLogoContest(https://bsky.app/search?q=%23BlueskyLogoContest) をつけて公開

複数作品の応募も歓迎します。ただし1投稿につき1作品でお願いします。

デザインガイドライン

含めてほしい要素:- Blueskyバタフライ（アレンジ・リミックス可）を含めること。バタフライの形は目立つように維持すること- サッカー要素（ボール、ピッチ、スパイク、ゴール、ユニフォームなど）を取り入れること- オリジナル作品であること（イラスト、ピクセルアート、水彩、ベクターなど画風は不問）- ロゴカラーはブルー以外でもOK- ライトモード（白背景）とダークモード（背景色 #151D28）の両方で機能するデザインであること避けるべき要素:- FIFA、ワールドカップ、その他サッカー大会の名称・ロゴ・スローガン・マスコット・エンブレム・トロフィー・開催都市ブランド・公式タイポグラフィや視覚要素- クラブ・リーグ・代表チーム・スポンサー・選手の名前・ロゴ・ユニフォーム・肖像・識別可能なブランド要素- 著作権で保護されたキャラクター・写真・イラスト・ストック素材・フォント・テクスチャ・テンプレートなどの無断使用- 公式なスポンサーシップ・後援・提携を示唆するような形での国旗・国家シンボル・代表チーム関連の使用- Blueskyコミュニティガイドライン(https://bsky.social/about/support/community-guidelines)に違反する内容公式素材ダウンロード

Blueskyバタフライの公式画像ファイルは https://bsky.social/about/support/icons よりダウンロードしていただけます。ぜひ自由な発想でアレンジしてください。ただし、Blueskyロゴとして認識できるデザインを推奨します。

画像の提出形式

応募時: Blueskyの投稿に高画質画像として添付してください。解像度や画像形式は問いません。

受賞後: 正方形・透明背景の最終データを提出していただきます。ベクター形式（AI・EPS・SVG）が優先ですが、もし用意できない場合は、PNG形式で200px以上の正方形画像をご提出ください。

審査・日程

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175524/table/2_1_992e6a92b4dfc4bb5499c73cd1e1de64.jpg?v=202606111052 ]

一次審査はBlueskyチームが担当し、最終審査はプロのイラストレーターさまにもご協力いただく予定です。独創性・完成度・サッカーへのリスペクト・Blueskyブランドとの適合性・アプリ表示への適切さ・投稿へのコミュニティ反応・コンテストルールへの準拠を総合的に評価します。

コミュニティエンゲージメントは判断材料の一つであり、唯一の基準ではありません。スパム・不正と判断されたエンゲージメントは審査対象外とします。

受賞者特典・賞品

受賞作品は2026年7月18日～19日の間、日本地域におけるBluesky画面の上部メインロゴとして掲載されます。

また、受賞者にはBluesky公式グッズ（帽子・Tシャツ）をお贈りします。

著作権・ライセンス

応募作品の著作権はアーティスト本人に帰属します。応募（Blueskyへの投稿）をもって、コンテストルールへの同意とみなします。

応募者は作品がオリジナルであり、第三者の権利を侵害しないことを保証するものとします。FIFA等の保護されたIPを含む応募は失格となります。

優勝作品: Blueskyに対してアプリ内ロゴ表示・SNS・プロモーション素材への非独占的・永続的・無償ライセンスを許諾したものとみなします。Blueskyはアーティストをクレジット表記し、実装上の技術的な調整（リサイズ、角丸処理など）を行う場合があります。

非受賞作品: コンテスト運営・審査・告知目的に限り、Blueskyが表示・引用・共有することがあります。

本コンテストはBluesky Social, PBCが主催します。FIFA、いかなるフットボール統括団体、トーナメント主催者、リーグ、クラブ、チーム、選手、スポンサー、またはスポーツ組織とも関係・提携・後援関係はありません。

最新情報はBluesky Japanアカウント @jp.bsky.app(https://bsky.app/profile/jp.bsky.app) にてご確認ください。