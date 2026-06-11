【新機能リリース】応募者への自動送信メッセージを「店舗・拠点ごと」に最適化！採用管理システム「bizpla（ビズプラ）」、自動通知拠点別テンプレート設定機能を新たに提供開始

株式会社フューチャート

「採用業務、ここまで自動化。」をビジョンとした人材採用管理システム（ATS）「bizpla（ビズプラ）」で人材採用業務のDX化を推進している株式会社フューチャート（本社：東京都中央区、代表取締役社長：今井 尚）は、「bizpla（ビズプラ）」において、応募者へ送る自動送信メッセージのテンプレートを店舗や拠点ごとに複数設定・使い分けられる「自動通知拠点別テンプレート設定機能」を新たにリリースしました。

本機能により、全社共通の案内だけでなく、各店舗の採用条件や状況に合わせた柔軟なメッセージ送信を自動化できるようになり、採用現場の負担軽減と応募者とのミスマッチ防止に貢献します。

■ 新機能開発の背景と目的

従来の「bizpla（ビズプラ）」では、応募受付時の「サンキューメール」や「面接予約依頼」、「面接前日のリマインドメール」といった自動送信機能を提供しておりましたが、送信されるメッセージ内容は全店舗・全拠点で一律（共通テンプレート）となっておりました。

しかし、複数店舗を展開するお客様より、「特定の店舗だけ個別の注意書きを入れたい」「拠点によって案内する持参物や選考フローを変えたい」という強いご要望を多くいただいておりました。こうした採用現場ごとの細かなニーズに柔軟に対応するため、この度「自動通知拠点別テンプレート設定機能」の開発にいたりました。

■ ＜こんな企業様にオススメ＞

・拠点ごとにサンキューメールやリマインドメールの内容を変えたい

・店舗ごとで面接可能な条件が異なる

・営業所によって応募者の方へ事前にお伝えしたい内容がある場合と無い場合がある

■ 「自動通知拠点別テンプレート設定機能」の概要と活用イメージ

本機能の導入により、管理画面から複数のメッセージテンプレートを作成し、それぞれの店舗や拠点に紐づけて自動送信することが可能になります。

【具体的な活用シーン（例：飲食店・小売店の場合）】

特定の店舗でのみ個別の採用条件がある場合： 深夜営業のある店舗や特定の求人において、「※18歳未満（高校生など）の方は面接予約ができません」といった個別の注意書きを自動送信メールに差し込むことができます。

店舗ごとに異なる条件がある場合： 高校生採用が可能な店舗では通常の案内を送り、不可の店舗では事前の確認事項を自動で送り分けるなど、店舗ごとの状況に合わせた柔軟な案内を全自動で行えます。

これにより、応募者は自身の応募先店舗に最適化された正確な案内を受け取ることができ、企業側は「条件の合わない応募者の予約」を防ぐなど、面接前のミスマッチや直前キャンセルの防止といった効果が期待できます。

ぜひ動画でご覧ください（2分30秒）

↓↓↓

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Zst7MR6Kzd8 ]

■ 提供形態について

本機能は、「bizpla（ビズプラ）」の「自動メッセージ送信機能」の追加オプション機能としてご利用いただけます。 詳細な仕様や導入費用、デモ画面の確認などについては、下記のお問い合わせ窓口よりお気軽にお問い合わせください。

■ 「bizpla（ビズプラ）」について

ビズプラ

「bizpla（ビズプラ）」は、求人作成から応募対応、面接、合否判定、効果測定までを一気通貫で自動化し、多拠点・大量採用における採用業務を“仕組みで回る業務”へと変革するクラウド型の人材採用管理システム（ATS）です。

複数の求人媒体からの応募者情報を一元管理し、応募対応や面接設定、選考管理までを自動化することで、煩雑な手作業を大幅に削減。採用リードタイムの短縮と業務効率の向上を実現します。

また、アルバイト・パート・派遣・中途採用など多様な雇用形態に対応しています。

bizpla（ビズプラ）：https://bizpla.com/

【株式会社フューチャート】

本社：〒104-0033 東京都中央区新川1-23-4 ISリバーサイドビル1201

代表者：代表取締役 今井 尚

設立：1994年8月

電話番号：03-3523-2155

Email: customer@fuchart.com



会社サイト：http://www.fuchart.com/

bizpla（ビズプラ）：https://bizpla.com/



事業内容：人材採用管理システム（ATS）bizpla（ビズプラ）の提供



【お問い合わせ先】

企業名：株式会社フューチャート

担当者名：営業部：田中

TEL：03-3523-2177

FAX：03-3523-2166

Email: customer@fuchart.com