BLUEPRINT、元キーエンスの若手人材が参画

株式会社BLUEPRINT

株式会社BLUEPRINT（本社：東京都港区、代表取締役CEO：竹内将高、以下「当社」）は、グループ全体の事業・組織拡大にともなう営業組織強化の一環として、新たに元キーエンスのセールスメンバーが参画したことをお知らせします。

当社は、スタートアップを次々に立ち上げ、そのすべての上場を目指して急成長させる「スタートアップファクトリー事業」を運営している会社です。特にSaaS領域に強みを持ち、さまざまな業界で事業会社を創出しています。

近年の事業拡大にともない、営業組織および事業推進体制の強化を進めており、このたび新たなメンバーとして栗原俊真が参画しました。

栗原は、2025年に株式会社キーエンスへ新卒入社し、メトロロジ事業部にて測定器のコンサルティングセールスに従事。また、学生時代にはドイツのセミプロリーグでプレーするなど、高い目標に挑戦し続けてきた経験を持っています。

現在は株式会社Archi Villageのセールス領域においてハンズオン支援を行い、営業活動を通じてグループ全体の事業拡大に取り組んでいます。

今回の参画を通じて、営業組織のさらなる強化と事業成長の加速を目指してまいります。

■ 栗原 俊真 プロフィール

栗原 俊真（くりはら しゅんま）

3歳から20年間サッカーに打ち込み、

ドイツのセミプロリーグでのプレーを経験。

2025年に青山学院大学卒業後、

新卒で株式会社キーエンスに入社。

メトロロジ事業部にて、西日本・関西エリアを中心に測定器のコンサルティングセールスに従事。

その後、より大きな裁量と成長機会を求め、

株式会社BLUEPRINTへ参画。

現在は株式会社Archi Villageで営業活動を通じて事業成長を支援。

入社初月に初成約を達成するなど、事業拡大に貢献。

■ 代表取締役CEO 竹内 将高よりコメント

BLUEPRINTでは、グループ各社の成長にともない、営業組織および事業推進体制の強化を進めています。

その中で私たちが重視しているのは、これまでの経験や実績に加え、高い目標に挑戦し続ける姿勢と、自ら成長機会を掴みにいく主体性です。

栗原は、キーエンスで営業経験を積みながら、さらなる成長環境を求めてBLUEPRINTへ参画してくれました。

今後は営業組織のさらなる強化に加え、新たな事業創出を担う人材としても大きな期待を寄せています。

BLUEPRINTは今後も、高い目標に挑戦し続ける仲間とともに、新たな価値創造と事業成長を加速してまいります。

■ 株式会社BLUEPRINT について

当社は、“Be the startup elite” をVisionに掲げ、日本発で世界と戦える最先端企業を次々と創出するスタートアップファクトリーです。

特にSaaS領域に強みを持ち、各業界が抱える課題に対して本質的なソリューションを提供するスタートアップを創出しています。

これまでに以下のスタートアップを設立し、力強く事業成長を後押ししています：

- 株式会社Archi Village(https://archi-village.com/)- 株式会社Fact Base(https://fact-base.com/)- 株式会社Translead(https://translead.jp/)

また、当社の経営陣および主要メンバーは、キーエンスやリクルートをはじめ、日本を代表する事業会社で実績を重ねたプロフェッショナルで構成されています。

「知性」と「泥臭さ」を兼ね備えた独自の起業スタイルを強みに、各事業会社は創業初期から高い成長を実現しています。

今後も新たな事業創出と事業成長を加速してまいります。

会社名：株式会社BLUEPRINT

所在地：東京都港区六本木7-15-9 住友不動産六本木セントラルタワー 9F

代表者：代表取締役CEO 竹内将高

コーポレートサイト：https://blueprint-holdings.net/

採用サイト：https://blueprint-holdings.net/recruit