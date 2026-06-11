2026.6.18 debut 凛とした髪に。頭皮をほぐすカッサブラシ。

株式会社ジョンマスターオーガニックグループ

ジョンマスターオーガニックは、スチールピンで心地よい刺激を与えながらブラッシングして、頭皮をやわらかくほぐすカッサブラシを2026年6月18日（木）に発売します。

美しい髪とすこやかな頭皮のことを考えて設計した、長さのあるスチールピンややわらかなクッション

が頭皮をしっかりと掴み、マッサージを兼ねた心地よいブラッシングを叶えます。凝り固まった頭皮をやわらかくほぐすことで、ハリ・コシのある凛とした髪の土台づくりをサポート。さらにひんやりしたスチールピンのほどよい刺激やタッピングにより、まるでヘッドスパで体験するようなリラックス感も楽しめます。

スキャルプスチールピンブラシ 税込 \4,950

POINT1 流してすっきり、印象アップデート。ハリ・コシのある髪の土台づくりを。

多い髪でもしっかり頭皮まで届くピンの長さや、頭皮を傷つけにくい丸いピン先の形状、髪が絡みにくく整えやすいピンの本数など、ヘアケアブランドの長年の経験から生まれた使いやすい機能が特長。

ブラッシングで毛流れを整えながらマッサージしてすこやかな頭皮を保ち、ハリ・コシのある凛とした美しい髪の土台づくりをサポートします。頭皮と髪から印象のアップデートを考える方におすすめです。

POINT2 スチールピンとやわらかクッションで、頭皮をやさしくほぐす自宅スパ体験。

ほどよい硬さのスチール製のピンとやわらかなクッションで頭皮をしっかりと掴む設計。

頭皮をやさしくマッサージするようなブラッシングにより、凝り固まった頭皮をやわらかくほぐします。ひんやりした感触のスチールピンを頭皮にすべらせることで、すっきりとした気分にも。

さらに、ブラシで頭皮を軽くタッピングすると、心地よい刺激が味わえます。日々のブラッシングで、ヘッドスパで体験するようなリラックス感が楽しめる機能的なアウトバスブラシです。

POINT3 入浴前のブラッシングで、洗髪の刺激から髪を守る。

ほこりなどの汚れがついていたり、髪が絡まったりしたまま洗髪すると、泡立ちが悪くなり、摩擦で髪に負担がかかることも。入浴前のブラッシングで対策を。スキャルプスチールピンブラシは、長さのある178本のピンをどんな髪質でもほぐしやすいように配列。髪や頭皮についた細かい汚れまで掻き出しながら絡まりをほぐし、洗い流しをサポートして、摩擦などの刺激から髪を守ります。さらに、スチール製のピンを採用することで、乾燥ダメージの要因にもなるブラッシング時の静電気も抑えます。

頭皮用美容液・育毛剤と併せた使い方