『ベテランがいないと分からない…　属人化した類似図面の検索・活用が製造現場のリスクに』というテーマのウェビナーを開催

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■ ベテラン頼みの図面・技術情報管理が製造現場の大きな課題に

製造業ではベテラン人材の退職が進む一方で、図面や技術情報の管理・活用が特定の担当者に依存しているケースが少なくありません。「過去図面が見つからない」「過去の経緯が分からない」「あの人に聞かないと判断できない」といった状況は、業務効率の低下だけでなく、技術継承や品質維持の大きなリスクにもつながります。

こうした属人化を解消し、技術資産を組織全体で活用できる仕組みづくりが求められています。





■ 図面は保管しているのに活用できない―情報の分断が技術継承を妨げる

図面データは保管されていても、紙・PDF・CADデータ・Excelなど様々な形式で散在し、必要な情報へたどり着けないケースが多く見られます。また、図面に紐づく見積履歴や品質情報、過去の対応履歴なども分散管理されているため、情報活用が進まず、属人化が温存されてしまいます。技術継承を実現するためには、図面を中心に必要な情報へ誰でもアクセスできる環境整備が重要です。



■ AI図面活用で実現する技術継承と業務効率化

本セミナーでは、AIを活用した図面検索・管理サービス「G図面」をもとに、製造業における技術継承と図面活用の新しいアプローチをご紹介します。手書き図面や複雑な図面にも対応する高精度検索に加え、図面と関連資料を自動で紐付ける仕組みや、フォルダ単位での一括データ化機能などを解説します。属人化の解消、技術資産の共有、業務効率化を実現する具体的な活用方法や導入事例についてもご紹介します。



■主催・共催

営業製作所株式会社

■協力

マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

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