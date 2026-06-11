Envar Gamesの魔法のオープンワールドアドベンチャーゲーム『Witchspire（ウィッチスパイア）』、PCで配信開始

Envar Games AB

スウェーデン・ストックホルム（2026年6月11日）― Envar Gamesは、魔法のオープンワールドアドベンチャーゲーム『Witchspire(https://store.steampowered.com/app/2679100/Witchspire/)（ウィッチスパイア）』をSteam(https://store.steampowered.com/app/2679100/Witchspire/)にてアーリーアクセスで配信開始したことを発表しました。共同開発スタジオEnvar（『League of Legends』『Overwatch 2』）の一部門である開発チームにとって初の完全新規IPとなる本作は、マルチプレイヤージャンルへの胸躍る初挑戦となります。

『Witchspire』ローンチトレーラーはこちら：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ciNFkfXPB1g ]

脅威と驚き、そして魔法に満ちた手作りのオープンワールドで、壮大な冒険に旅立とう。あなたと魔女の仲間たちは、世界を覆い尽くそうとする「侵食」を押し返すことを目指します。自分だけの呪文使いキャラクターを作成し、コヴンを選び、協力型マルチプレイヤーで仲間とともに戦いましょう。

アーリーアクセスでは、徒歩やほうきで2つの異なるバイオームを巡り、さまざまな生き物と出会えます。ワンドを掲げ、スペルブレードを振るい、強力な魔導書を駆使して戦闘や生存のための呪文を唱えましょう。さまざまなレアリティの使い魔（ファミリア）と絆を深めてレベルアップさせれば、クラフトや資源採取、さらには戦闘まで、冒険のすべてに同行してくれます。

ゲームのあらゆる要素に魔法が散りばめられています。鉱石でできた彗星を呼び降ろしたり、森を一瞬で切り拓く強化ツールを使ったりと、資源採取の力や道具を磨きましょう。集めた素材を活かして自分だけの拠点を作り、アストラル・プロジェクション（幽体離脱）で自在に動き回りながら、夢に描いた魔女の隠れ家を築き上げましょう。

『Witchspire』の主な特徴：

- 敵から仲間へ：絆を深められる使い魔は30種類以上、さらに発見・戦闘できる生き物が多数登場。使い魔をレベルアップさせてスキルを磨けば、戦闘・クラフト・資源採取であなたと力を合わせてくれます。- 冒険の世界：「メドウズ」と「シャッダーサンズ」のバイオームを擁する広大なオープンワールドを探索しよう。それぞれに隠された秘密、パズル、固有の生き物が待っています。スピリットジャンプやブリンクといった能力で加速しながら、ほうきや徒歩で旅をしましょう。- コヴンを選ぼう：まずはコヴンを選び、専用のスタート衣装とパッシブ強化を獲得。その後、ゲームを通じてステータスや見た目を強化する衣装を収集・クラフトしていきましょう。- あなただけの魔女に：どんな呪文使いになりたいか、無限とも言えるカスタマイズの選択肢で自由に定義できます。キャラクターカスタマイズ、レベリング、そして宇宙的な「ルミナリーズ」テックツリーで、さらにスキルを磨きましょう。- 魔法で彩るサバイバル：資源を集め、複数のビルディングセットや装飾用のトリンケットで拠点をデザインしよう。アストラル・プロジェクションを使えば、建築中も自在に動き回れます。創造力の赴くままに作り上げましょう。

『Witchspire』はSteamにてPC向けにアーリーアクセス配信中です。

■『Witchspire』Steamページ

https://store.steampowered.com/app/2679100/Witchspire/

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Envar EntertainmentおよびEnvar Gamesについて

Envar Entertainmentは、2020年に設立されたグローバルなアートアウトソーシング・共同開発スタジオです。経験豊富な開発チームは、Riot Games、Blizzard Entertainment、Tencentといった大手企業の支援実績を有しています。

スウェーデン・ストックホルムを拠点に新たに設立されたEnvar Gamesチームは、時代を超えて愛されるAA級のゲーム体験を生み出すべく、独自の冒険に乗り出しています。同スタジオ初のオリジナルIP『Witchspire』は、2026年夏にアーリーアクセスで配信を開始しました。

https://www.envarstudio.com/