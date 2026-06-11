〈MARIHA（マリハ）〉POP UP EVENTをトゥモローランド あべのハルカス店にて6月11日（木）より開催

株式会社 トゥモローランド

人気のコインネックレスに加え、ダイヤモンドをあしらった「Indian Inspiration」や、パールがやさしく輝く「Moon Tears」など、通常ではなかなか出会えない特別なオーダージュエリーをご用意。

- ORDER -

※納期はイベント終了から2～3ヶ月お時間を頂戴いたします。

Moon Tears Earrings 211,200 (tax in)Moon Tears Necklace 184,800 (tax in)Indian Inspiration Ring 231,000 (tax in) ~

- ITEMS -

55,000 (tax in) ～Ancient Memories Pearl Bracelet 38.500 (tax in) ~ Ancient Memories Pearl Necklace 50,600 (tax in) ~Earrings 96,800 (tax in) ~ Necklace 74,800 (tax in) ~

Indian Inspiration Ring 324,500 (tax in) Indian Inspiration Earrings 396,000 (tax in)

\106,700（tax in）～Ancient Memories Necklace 31,900 (tax in) ～152,900 (tax in) ～

身に着ける人の日常にそっと寄り添い、永く愛せるタイムレスなデザインを、この機会にぜひご覧ください。

ABOUT｜MARIHA（マリハ）



MARIHAが目指しているのは、自分らしさを大切にしながら毎日でも身に着けることができる

タイムレスなデザイン。

日本古来の「花鳥風月」をテーマに、ひとつひとつの素材やシルエットを丁寧に吟味してミニマルかつ繊細なスタイルを創り上げています。

パリを拠点にインターナショナルに活動するデザイナー Marie Westonが、旅の中で出会った情景からインスピレーションをうけたデザインには、ポジティブなメッセージに溢れたストーリー性のある名前がつけられています。

「美しいものを身に着けることで、心も美しく、幸せで満ち溢れるように。」というデザイナー自身の

願いが込められたデザインは、身につける人の魅力を美しく引き立て、心華やぐ時を演出してくれます。

Instagram LIVE開催

イベント期間中の6月14日（日）20:30より、Instagramアカウント

「@tomorrowland_osaka」にてインスタライブを配信いたします。

スタッフがおすすめのジュエリーやコーディネートをご紹介し、イベントの魅力をリアルタイムでお届けします。

オーダーについて

イベントオーダー商品の納期は、イベント終了後約2～3か月を予定しております。

MARIHA POP UP EVENT

開催期間：2026年6月11日（木）～6月21日（日）

開催店舗：トゥモローランド あべのハルカス店

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43あべのハルカス 近鉄本店タワー館 3F

Instagram：@tomorrowland_osaka

※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。