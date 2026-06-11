【国内初】顔・声・話し方を再現する「AIクローン」で営業・採用を自動化。東大発Rabona AIが正式リリース、先着10社限定のトライアルプランを開始

株式会社Rabona AI

AI音声通話プラットフォーム「AIテレアポ」を提供する株式会社Rabona AI（本社：東京都港区、代表取締役：鳥邉翔、以下「Rabona AI」）は、本人の顔・声・話し方を学習したAIアバターが営業・採用活動を代行する「AIクローン」を正式リリースしました。あわせて、先着10社限定で、7万円から始められるトライアルプランの受付を開始します。

サービスサイト：https://clone.rabona-ai.com/

背景：「その人にしかできない仕事」が、組織の成長の上限になっている

営業も採用も、最後に成果を左右するのは「誰が話すか」です。トップ営業の商談、代表自らの会社説明、エース社員のプロダクト解説--成果が出るほど、その人の時間がボトルネックになります。

一方で、労働力人口の減少により営業・採用の人手不足は年々深刻化しており、「人を増やして解決する」選択肢は多くの企業にとって現実的ではなくなりつつあります。

※パーソル総合研究所・中央大学「労働市場の未来推計2030」では2030年に644万人の人手不足と推計

Rabona AIはこれまで、AIが架電・受電を自動化する「AIテレアポ」「AIコールセンター」を通じて、音声AIによる営業活動の自動化を進めてきました。今回の「AIクローン」は、その技術を「声」から「顔・人格」へ拡張し、“その人にしかできない仕事”そのものを複製可能にするサービスです。

「AIクローン」とは

「AIクローン」は、本人の顔・声・話し方を学習したAIアバターが、Webサイト上やオンライン会議で、本人に代わって対話するサービスです。

わずか2分の動画素材をアップロードするだけで、数時間でトレーニングが完了。完成した分身は24時間365日稼働します。

想定される活用シーン

あなたの分身ができること- Webサイトに常駐し、訪問者と1対1で対話：サービスサイトや採用ページに埋め込み、訪問者の質問にその場で回答。資料請求やフォームでは取りこぼしていた「ちょっと聞きたいだけ」の見込み顧客・候補者を逃しません。- Zoom・Google Meetに自動参加：初回商談、カジュアル面談、説明会など、定型化できるオンラインミーティングに分身が出席。議事録の自動作成とフォローアップまで代行します。- あなたの知識で、あなたらしく話す：製品資料やFAQを知識ベースとして学習。話し方・口調・NGワードまで細かくカスタマイズでき、業界別テンプレートも用意しています。- 会話をすべて資産化：分身が行ったすべての対話は分析ダッシュボードに蓄積。「顧客が実際に何を聞いてくるか」が見える化され、営業・採用コンテンツの改善に直結します。導入は3ステップ- 2分程度の動画/音声をアップロード- 知識ベース（製品資料・FAQ）と話し方を設定- Webサイトに埋め込み、またはMeet/Zoomに招待--完成

営業：LPに分身を常駐させ、見込み顧客の初回質問に即対応。確度の高い相手だけを本人の商談へ引き継ぎ

採用：代表や現場エースの分身が、候補者向けに24時間カジュアル面談・会社説明を実施

カスタマーサクセス：オンボーディングやよくある質問への対応を分身が一次受け

講師・コンサルタント：自分の知見を学習した分身が、受講者・クライアントの質問に随時回答

実際に「代表の分身」が営業中です

Rabona AIでは現在、主力サービス「AIテレアポ」のサービスサイト（https://www.rabona-ai.com/）にて、代表・鳥邉のAIクローンが実際に営業を担当しています。

サービス内容や料金についての質問に、代表の分身がその場でお答えします。「AIクローンと話すとはどういう体験か」を、ぜひご自身でお確かめください。

先着10社限定・トライアルプラン受付開始

正式リリースを記念し、先着10社限定で、通常導入よりも小さく始められるミニマム構成のトライアルプランを提供します。

対象：営業・採用・カスタマーサポート業務でAIクローンの活用を検討する法人

費用：AIクローン 7万円～ 【税込/税別の表記のみ要確認】

内容：AIクローンの作成と運用。トライアル期間・提供範囲は、各社の活用シーンに応じて個別にご相談のうえ決定します

申込：https://clone.rabona-ai.com/ よりお問い合わせください

なお、AI架電・受電サービス「AIテレアポ」（https://www.rabona-ai.com/）も5万円から利用可能なトライアルを提供しています。「電話はAIテレアポ、WebとオンラインミーティングはAIクローン」と、顧客接点に応じた組み合わせ導入のご相談も受け付けています。

代表コメント（株式会社Rabona AI 代表取締役 鳥邉翔）

「私たちは、AIが人の仕事を奪うのではなく、人がより本質的な仕事に集中できるように、任せられる仕事からAIに任せていく、という考え方を大切にしています。

正直にお話しすると、このサービスを開発した最初のきっかけは私自身でした。ありがたいことに商談の機会が増える一方で、私は本当は開発をしている時間がいちばん楽しいタイプです。それなら営業は自分の分身に任せられないか、と思い立ち、頑張って開発したのがこのAIクローンです。

まだまだ改善の余地が大きいサービスではありますが、私の分身は24時間365日、文句ひとつ言わずに働いてくれています。まずは当社のサイトで、その働きぶりを見てやってください。」

今後の展望

Rabona AIは「AIテレアポ」「AIコールセンター」で培った音声対話AI技術を中核に、電話・Web・オンライン会議のすべてのチャネルで“人の対応力”を拡張するプラットフォームを構築していきます。AIクローンについては今後、多言語対応や電話チャネル（AIテレアポ）との統合により、1人の人格がすべての顧客接点で一貫して対応する世界を目指します。

会社概要

会社名：株式会社Rabona AI

所在地：東京都港区北青山1-3-3 三橋ビル3階

代表取締役：鳥邉翔

設立：2026年4月

事業内容：AI音声通話プラットフォームの開発・提供、音声AI技術の研究開発、導入コンサルティング

主要サービス：

AIテレアポ（https://www.rabona-ai.com/）

AIクローン（https://clone.rabona-ai.com/）

反響AIコールくん（https://fudosan.rabona-ai.com/）

AIコールセンター(https://callcenter-ai.jp/)

コーポレートサイト：https://www.rabona-ai.com/corporate/

本件に関するお問い合わせ

株式会社Rabona AI 広報担当

E-mail：support@rabona-ai.com

※「国内初」は自社調べ（2026年6月時点。本人の顔・声・話し方を学習したAIアバターがWebサイト埋め込みおよびZoom・Google Meet自動参加の両方で営業・採用対応を行うサービスとして）。