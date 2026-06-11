【無料ウェビナー】『MAを拡張活用し、商談につながるマーケティングを実現 ～購買グループの可視化で、営業が動く判断材料を～』を、6月30日、7月1日に開催

株式会社パワー・インタラクティブ

株式会社パワー・インタラクティブは、無料ウェビナー『MAを拡張活用し、商談につながるマーケティングを実現 ～購買グループの可視化で、営業が動く判断材料を～』を、6月30日にライブ開催、7月1日に録画配信を行います。

■無料ウェビナー

『MAを拡張活用し、商談につながるマーケティングを実現 ～購買グループの可視化で、営業が動く判断材料を～』

https://attendee.bizibl.tv/sessions/seucH9tAnnHl(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seucH9tAnnHl?utm_source%3Dpr20250630%26utm_medium%3Dpr%26utm_campaign%3Dpr&sa=D&source=docs&ust=1781081770307383&usg=AOvVaw2zZhcq-pGJYU9BqByUltkr)

多くのBtoB企業がマーケティングオートメーション （MA）を導入しナーチャリングに取り組む一方、「スコア上位でも商談化しない」「営業からリードの質を疑われる」「施策のROIを証明できない」といった『MAの壁』に直面しています。

成果が出ない原因は、BtoB購買の本質である「組織（購買グループ）での意思決定」を捉えきれず、個人単位のスコアリングに偏っている点にあります。

この課題を突破する鍵は、今あるデータを統合・拡張するアプローチです。MA・SFA/CRM・Web・商談データを集約し、AI分析で「購買グループの動き」を可視化することで、営業がアプローチすべき真のタイミングとキーマンが浮き彫りになります。

本セミナーは2部構成でお届けします。

第1部では、株式会社primeNumberより、従来のリードベースMAの限界を打破する「Buying Group Marketing」の概念と、それを実現する「primeMarketingAgent」について解説します。

第2部では、株式会社パワー・インタラクティブより、自社のMA活用・データ連携・営業連携の実践事例を交えながら、「Buying Group Marketing」を始めるために必要な導入・定着ステップを解説します。

＝こんな方におすすめ＝- 既存のMAを活かしてデータ統合やAI分析を進めたい方- 営業がすぐに動きたくなる、質の高い情報を提供したい方- データ整備から営業連携、ROI可視化までをスムーズに進める実践ステップを知りたい方- 組織内の役割に応じた的確なアプローチ設計を学びたい方

┌─────────────────────────────────────

┗●ウェビナー詳細はこちら

『MAを拡張活用し、商談につながるマーケティングを実現 ～購買グループの可視化で、営業が動く判断材料を～』

https://attendee.bizibl.tv/sessions/seucH9tAnnHl(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seucH9tAnnHl?utm_source%3Dpr20250630%26utm_medium%3Dpr%26utm_campaign%3Dpr&sa=D&source=docs&ust=1781081770307383&usg=AOvVaw2zZhcq-pGJYU9BqByUltkr)

└─────────────────────────────────────

■講座概要

『MAを拡張活用し、商談につながるマーケティングを実現 ～購買グループの可視化で、営業が動く判断材料を～』

日時：

ライブ開催） 2026年6月30日（火）12:00～12:50

録画配信） 2026年7月1日（水）12:00～12:50

録画配信） 2026年7月1日（水）18:00～18:50

開催形式：ライブ配信＆録画配信

受講料：無料

共催：

株式会社primeNumber

株式会社パワー・インタラクティブ

※同業者様、フリーアドレスでのお申込みはご遠慮お願いします。

■セミナー内容

第1部

B2Bマーケティングの進化！「Buying Group Marketing」のご紹介

（株式会社primeNumber カスタマーサクセス本部 Data Enablementグループ バリューコンサルティングチーム General Manager of Data Enablement 山下 宗稔 氏）

- リードベースマーケティングの限界- 次世代のB2Bマーケティング、Buying Group Marketingとは- Buying Group Marketing を実現するソリューション、primeMarketingAgentのご紹介

第2部

既存MAを最大活用する！Buying Group Marketing実践例のご紹介

（株式会社パワー・インタラクティブ マーケティングコンサルタント 山田 俊也）

- 既存MAを無駄にしない、データ統合のファーストステップ- 営業が思わず動きたくなる、情報連携の仕組みとルール設計- 施策の貢献度をブラックボックス化させない、ROI可視化のダッシュボード構築- 現場の形骸化を防ぎ、組織全体へ運用を定着させるためのポイント

※講演内容は変更になる場合があります。

■スピーカー

株式会社primeNumber カスタマーサクセス本部 Data Enablementグループ バリューコンサルティングチーム General Manager of Data Enablement

山下 宗稔 氏

大手SIerからコンサルを経て、西日本支社長やAI事業立ち上げを歴任。2018年よりMarketo社、2019年よりAdobe社にてCDP/MA領域の提案を主導し、セミナー登壇も多数。2026年3月よりprimeNumberへ参画。

現在は新事業「Data Enablement」のGMとして、GTM戦略から製品仕様策定まで幅広く従事。



株式会社パワー・インタラクティブ

マーケティングコンサルタント

山田 俊也

BtoB企業を中心に、マーケティング戦略設計から施策の実行までサポート。Adobe Marketo Engageを使ったコンサルティングの実績を多く持つ。

社外に向けた無料・有料セミナーの企画、講師も担当。のべ50回以上の登壇実績。Adobe社が提供するMarketo Core Concepts IIの講師を勤める。

育児のための長期休暇を取得、仕事復帰後は子育て奮闘中。

■株式会社パワー・インタラクティブについて http://www.powerweb.co.jp/

パワー・インタラクティブは、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」をビジョンに掲げ、デジタルテクノロジーを活用し、戦略と実行をつなぐ再現性あるオペレーションモデルを構築するコンサルティングサービスを提供しています。

【本件お問い合わせ先】―――――――――――――――――――――

株式会社パワー・インタラクティブ 担当：広富

E-Mail： webmaster@powerweb.co.jp

URL： http://www.powerweb.co.jp/

関連URL： http://www.powerweb.co.jp/seminar/

【株式会社パワー・インタラクティブ】――――――――――――――

会社名 株式会社パワー・インタラクティブ

URL http://www.powerweb.co.jp/

パワー・インタラクティブFacebookページ https://www.facebook.com/powerweb

パワー・インタラクティブXページ https://twitter.com/powerwebjp

大阪オフィス 大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ 27階 WeWork

連絡先 Tel.06-6282-7596 Fax.06-6282-7597