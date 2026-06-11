【6/25・26】モノづくりを変える「全工程で効果が出る金型ソリューション」特別イベントを開催

株式会社アマダ

アマダグループ（神奈川県伊勢原市、代表取締役社長：山梨 貴昭）は、2026年6月25日（木）・26日（金）の2日間、アマダ・グローバルイノベーションセンター（AGIC）にて、モノづくりを変え、付加価値を向上させる金型ソリューションを紹介する特別イベントを開催します。

本イベントでは、板金加工における主要な加工分野である「配電盤・制御盤」と「農機・建機部品」の代表製品を事例に挙げます。最新の板金加工機械と金型技術を組み合わせることで、「工程集約」「コスト削減」「品質向上」を実現。全工程に効果を生み出す金型ソリューションを詳しく解説します。

【 6月 25日（木）・26日（金）開催セミナー 】

日時：2026年 6月 25日（木）・26日（金）13:00～14:00

内容：全工程で効果が出る金型ソリューション紹介

このような方におすすめ：

・配電盤・制御盤、または農機・建機部品の製造に携わる方

・金型やマシンにおいて、コストの削減や品質の向上につながるノウハウをお探しの方

・製造工程全体の工程集約やリードタイム短縮を進めたい方

AGIC特別セミナーは事前予約制です。最寄りのアマダグループ営業所または「お問い合わせフォーム」よりお申し込みください。

営業所一覧 (https://www.amada.co.jp/ja/innovation/innovation_bases/japan_sales/?utm_medium=PR134)

お問い合わせフォーム(https://www.sheetmetal.amada.co.jp/form/product_inq_form.html?utm_medium=PR134)

「アマダ・グローバルイノベーションセンター」イベント特設サイトは以下よりご覧ください。

https://www.sheetmetal.amada.co.jp/event/agic/may_2026.html(https://www.sheetmetal.amada.co.jp/event/agic/may_2026.html?utm_medium=PR133)

※掲載の情報は予告なく変更される場合があります