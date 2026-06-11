『よんでん エコ替えキャンペーン ２０２６』の実施について

四国電力株式会社

当社は、２０２６年７月１日から２０２７年３月３１日までの９カ月間、『よんでん エコ替えキャンペーン ２０２６』を実施いたします。

本キャンペーンは、お客さまの安心・快適・経済的な暮らしの実現に向けて、省エネで経済性に優れた電気給湯機であるエコキュートの導入をサポートする取り組みです。

今年度については、再生可能エネルギーの有効活用の観点から、キャンペーン期間中に、おひさまエコキュート等の昼間にわかすエコキュートを新たに購入または買い替えしたうえで、「昼トクｅプラン」にご加入いただいたお客さまについて、もれなく２０,０００円をキャッシュバックいたします。

国においてもカーボンニュートラル実現に向け、更なる普及・拡大を推進しており、経済産業省資源エネルギー庁では、対象のエコキュートを導入する際、費用の一部を補助する「給湯省エネ2026事業(※)」を実施中です。当社キャンペーンとの併用も可能ですので、是非この機会にお買い求めください。

当社といたしましては、引き続き、エコキュート等の省エネ機器や電化住宅の普及拡大に取り組むことで、エネルギーの効率的な利用と、お客さまの安心・快適・経済的な暮らしに貢献するとともに、電化の推進により脱炭素社会の実現を目指してまいります。

※ 給湯省エネ2026事業（高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金）

https://kyutou-shoene2026.meti.go.jp/

（補助金の詳細等については、経済産業省資源エネルギー庁「給湯省エネ2026事業」をご確認いただくか、販売店等へお問い合わせください。）

◆キャンペーン実施概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134568/table/21_1_30dbcc819223a1b6c1f2b04f3c8739e4.jpg?v=202606111051 ]