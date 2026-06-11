生成AI活用で「1人&数か月を3日で&費用0円」：　ウェブサイトリニューアル！人間らしさを活かしながら生成AIの分析・デザインを用いた弊社の改訂版ウェブサイト完成【日本マネジメント総合研究所合同会社】

日本マネジメント総合研究所合同会社

報道関係者各位

2026年6月11日

日本マネジメント総合研究所合同会社

国内外各地での震災・風水害・各種災害・戦禍・性暴力をはじめとする各種被害などに際し、各地各位のみなさまのご安全・ご健康・ご快癒とともに、ご無念ながらに天上に召されました尊い御霊・御仏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

この度、生成AIにウェブサイト分析・デザインを担ってもらい、弊社としてお届けしたい人間としての思いを活かす形で、下記の通り、弊社ウェブサイトを大幅リニューアルいたしました。

日本マネジメント総合研究所合同会社ウェブサイトTopPageの画像

【弊社ウェブサイトのリニューアル】

・弊社オフィシャルウェブサイト： https://www.jmri.co.jp/(https://www.jmri.co.jp/) をトップページとするサイト全体

・生成AIの活用について： ChatGPT（有料プラン）にてウェブサイトの分析・イラストデザイン等で活用

・作業者数・期間・費用： 1人でおよそ3日ほど月額固定サブスク費用以外の追加料金0円（弊社理事長の戸村智憲が「いろいろ自分でやってみる」シリーズで対応してみました）

日本マネジメント総合研究所合同会社ウェブサイトの会社概要ページの生成画像by戸村智憲

＜背景＞

従来より、お問合せチャットボットや多言語でのページ翻訳の機能などを装備しておりましたが、イラストデザインにおいてパッと見てわかる状況には至らず、わかりやすくも薄っぺらくないウェブサイト構築を目指しておりました。

ClaudeやGensparkではコスト高になりやすい状況でもあり、あえて、生成AI的にはクラシカルな感じも致しますが、ChatGPTでウェブサイトリニューアルを進めることといたしました。

主なページで各ページトップでわかりやすくガイドになる画像を生成・配置し、戸村の寄稿集などの電子図書館ページや公式ブログへのリンクなども、同様にイラストデザインした生成画像でガイドできるように変更しました。

生成AIの月額固定のサブスクリプション費用を除き、ウェブサイト分析・イラストデザインの膨大な工数を短縮・効率化・「追加コスト0円」の状態で、通常の外注等であれば「数か月」かかってもおかしくないところを、「およそ3日」程度でリニューアル完了となりました。

今後も、適宜、ウェブサイトの利便性向上に向けて、改修・リニューアルを積み重ねていければと思います。

戸村智憲のメディア出演実績（一例）日本マネジメント総合研究所合同会社のFAQページの生成画像コーポレート・ガバナンス・アワード（CGアワード）のページトップ生成画像

以上でございます。

本リリースに関するお問い合わせ先：

日本マネジメント総合研究所合同会社

理事長 戸村 智憲

日本郵便ビジネスデジタルアドレス（住所情報の7桁）： 3G4-6860

電話：050-3196-4513 (弊社コールセンター：音声自動応答システム+オペレータ)

ウェブサイト： https://www.jmri.co.jp/

※お仕事のご依頼・取材ご依頼などの専用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact2.html

※一般的なお問合せ用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact.html

※DX推進・業務効率化・自殺防止のメンタルサポート活動等も含めた業務支障などの観点から、また、非常勤理事でもある戸村智憲の妻（戸村妃美）の仕事と心身の療養の両立支援などの観点からも、基本的に上記のウェブフォームよりご連絡下さいませ。メディアさまからのお急ぎのご依頼や、公益性の高い緊急のご用件の場は、架電ご連絡での対応も承っております。

※クレームに関しましては、カスタマーハラスメント防止に関する条例等に沿って、下記の指定ウェブフォームのみにて、必ず、(1)対象事案、(2)「クレームの申し立て」、(3)ご返信・ご連絡がとれるメールアドレスと正式なご住所(建物名や部屋番号なども含めて略さずご記載下さい)・お電話番号を明記、(4)クレームの根拠および根拠法令等、の4点は最低限必須事項としてご記載・ご送信下さいませ。弊社の顧問弁護士（事案が簡易裁判所での取り扱い範囲の場合などでは簡裁代理権のある顧問司法書士等の場合もあり得ます）などにも相談の上で対応を検討致します（返信・対応等をお約束するものではございません。また、状況により、心苦しくも裁判所からの特別送達という形での返答・対応となる可能性もあり得ることを予めお知りおき下さい）。それ以外のご来訪・架電ご連絡・FAXご送信・郵送物等のご配送等でのクレームに関しましては、業務上の支障になりかねませんので、お承り致しかねますことを予めご了承下さいませ。

・弊社指定のクレームに関するウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact.html