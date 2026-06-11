小売・リユース向け基幹システム「RECORE」を提供する株式会社RECOREは、マイクロアド・UNIVERSE PULSE共催カンファレンスのスポンサーに就任いたしました。

株式会社RECORE

小売・リユース向けクラウド型基幹システム「RECORE（リコア）」を提供する株式会社RECORE（本社：大阪府吹田市、代表取締役：佐藤秀平）は、株式会社マイクロアドおよび株式会社UNIVERSE PULSEが主催するオンラインカンファレンス「生活者の"めんどくさい"を突破する、次世代の購買導線設計術 ～"推しブランド化"までの成功ロードマップ～」（以下、本カンファレンス）のスポンサーに就任したことをお知らせいたします。

本カンファレンスは2026年6月11日（木）10時よりオンライン形式（Zoom）で開催され、動画コンテンツ・ライブコマース・SNS販促を活用した次世代の購買導線設計と、"推しブランド"化を実現するファンマーケティング戦略について、各業界の第一線で活躍するスピーカーが登壇します。

スポンサー就任の背景

情報過多・広告疲れが進む現代において、生活者の購買行動は「比較して選ぶ」から「共感・信頼で選ぶ」へと大きく変化しています。ライブコマース・SNS販促・インフルエンサー活用といった新たな顧客接点の設計は、EC・小売業界において急速に重要性を増しており、いかにブランドのファンを育て、長期的な顧客関係を築くかが小売事業者にとっての重要なテーマとなっています。

RECOREはPOS、在庫、EC連携、会員管理など、オムニチャネル運営を支える基幹システムとして、450社を超える小売事業者の事業成長を支援してきました。本カンファレンスが取り上げるライブコマースやSNS販促・ファンマーケティングといったテーマは、RECOREが目指す「最適なコマース体験」の実現と方向性を同じくするものです。小売事業者がこれらの新たな販売チャネルや顧客接点をより活用しやすい環境づくりに貢献したいとの考えから、スポンサーとして本カンファレンスの開催を支援することといたしました。

カンファレンスの概要

RECOREについて

- 名称：生活者の"めんどくさい"を突破する、次世代の購買導線設計術 ～"推しブランド化"までの成功ロードマップ～- 開催日時：2026年6月11日（木）10:00～17:00- 開催形式：オンライン（Zoom）- 参加費：無料- 主催：株式会社マイクロアド / 株式会社UNIVERSE PULSE- セッションテーマ：ライブコマース、TikTok Shop活用、SNS販促、インフルエンサーマーケティング、ファンマーケティング 等カンファレンスお申し込みURL：https://demand-services.microad.jp/conference-03(https://demand-services.microad.jp/conference-03)

RECORE（リコア）は、小売・リユース業界に特化したクラウド基幹システムです。POS、在庫、顧客管理、EC連携、免税販売、BOPIS、会員ランクなど、オムニチャネルを前提とした統合機能を標準搭載。リリースから6年で、450社1,600店舗を超える小売・リユース事業者が利用中。

株式会社RECORE 会社概要

小売・リユース向けクラウド基幹システムRECORE機能一覧

所在地：大阪府吹田市豊津町9-22 大同門ビル7F

東京支社：東京都港区赤坂2-11-1 DeLCCS溜池山王8F

代表取締役：佐藤秀平

設立：2016年10月

RECOREの導入に関するお問い合わせ

RECORE導入をご検討中の企業様は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

https://recore-pos.com/contact/

■本件に関する問い合わせ先

株式会社RECORE セールスチーム

E-mail : recore_sales@recore-corp.jp