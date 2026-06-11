「ジェイック 就職カレッジ(R)」集団面接会の対面開催を6年ぶりに本格再開 - AI・Web面接時代だからこそ、“直接会って理解し合う就活”の価値を再提案

株式会社ジェイック

企業向けの教育研修事業と若年層向けの就職支援事業を展開する株式会社ジェイックは、フリーター・既卒・第二新卒向けの就職支援サービス「ジェイック 就職カレッジ(R)」において、コロナ禍以降オンライン化していた集団面接会について、2026年6月より東京会場にて6年ぶりに対面での開催を本格再開することをお知らせいたします。



なお、地方在住の求職者や多様な就職活動スタイルに対応するため、従来のオンライン開催も継続し、今後は対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド型の支援体制を強化してまいります。

■リアル「集団面接会」本格再開の背景

―― AI活用・オンライン選考が進むなかで高まる「人柄を直接伝えたい」ニーズ

コロナ禍を契機にWeb面接が急速に普及し、現在では就職活動における一般的な選考手法として定着しています。さらに近年は生成AIを活用した自己PR作成や応募書類の作成支援も広がり、就職活動の効率化が進んでいます。一方で、求職者・企業双方から「人柄や価値観、仕事への姿勢など、書類やオンラインだけでは伝わりにくい部分がある」との声も聞かれるようになっています。

当社ではこうした課題に対し、大阪・福岡エリアにて対面開催の先行導入を実施いたしました。その結果、求職者・企業の双方から「オンラインでは把握しづらい人柄や意欲を確認できた」といった好意的な声が寄せられました。この結果を受け、利便性の高いオンライン開催は維持しつつも、この度、東京会場での対面開催を本格的に再開することを決定いたしました。

■「ジェイック 就職カレッジ(R)」とは

―― 「就職はゴールではなくスタート」。 研修と面接会を一体化させた教育融合型就職支援サービス

「ジェイック 就職カレッジ(R)」は、就職支援に加え、事前研修から入社後1年間のフォローまでを一貫して提供する教育融合型の就職支援サービスです。

「ジェイック 就職カレッジ(R)」の集団面接会は、履歴書や職務経歴書の内容だけで合否を判断する書類選考を設けず、参加資格は事前の研修を修了し、「正社員として働く意欲があること」のみとした人物重視のマッチングイベントです。求職者にとっては、複数企業との面接機会を効率的に得られることが特徴です。企業にとっては「事前研修を受講した意欲的な若手人材」と半日で集中的に出会える場として、これまで双方から高い評価をいただいています。

1．社会人として活躍するための研修

求職者の現在の状況やライフスタイルに合わせ、2つのコースから選択して集団面接会に臨みます 。

しっかり就活コース（4日間）：

自己分析や業界・職種理解などの面接対策に加え、Fortune500企業の90％以上で導入されている「デール・カーネギー・トレーニング」を活用し、第一印象・表現力の向上を支援します。体験型プログラムを通じて、自身の強みや働く目的を整理しながら就職活動への自信を養います。

スマート就活コース（2日間）：

短期間で就職活動の準備を進めたい方向けのコースです。生成AIを活用した自己PR作成や経歴の振り返り、面接ロールプレイを通じて、自身の強みやキャリアの方向性を整理します。

2．集団面接会

書類選考なしで15～25社（※）の採用企業と面接が可能です。面接官の多くは社長や役員など、採用決裁権を持つキーマンであるため、学歴・経歴フィルターに捉われない「これからの伸び代」や「熱意・スタンス」を直接アピールすることができます。

※時期や地域により15社未満の場合があります

3．入社後アフターフォロー

「ジェイック 就職カレッジ(R)」では「内定・採用」をゴールとせず、入社後の「定着・活躍」までを仕組みとして提供しています。入社前サポートから始まり、入社後1年間にわたって各フェーズ（1～3ヶ月、4～7ヶ月、8～12ヶ月）に応じた計4回の研修を実施します。新入社員が直面しやすい人間関係や業務上の課題に対して継続的な支援を行います。さらに、いつでも気軽に悩みを打ち明けられる「LINE相談室」も完備しています。こうした継続支援により、入社1年後定着率98.6％（※）を実現しています。

※入社8～12か月の人を対象とした活躍支援研修４.（オンライン型（集合型））の参加者の1年定着率

■集団面接会に参加した求職者・参加企業の声

先行開催した対面の集団面接会では以下のような声が寄せられています。

求職者（20代・フリーター）の声

「Web面接は落とされるたびに孤独で心が折れそうでした。でも会場に来たら、同じように悩む仲間がいて『一人じゃない』と思えた。2日間の研修を共に乗り越えた仲間とはLINEを交換し、今でも励まし合っています」

「面接官の方が自分の目を見て、手振りを交えた話を温かく頷きながら聴いてくれた。自分という人間を丸ごと受け止めてくれている安心感があり、本気の熱意をぶつけることができました」

参画企業（採用担当者）の声

「Web面接では見えなかった、入室時の元気な挨拶や、他人の話を聴くときの真剣な表情に惹かれました。面接を1回分短縮できた感覚です」

「不器用でも『ここで頑張りたい』という熱意がストレートに響き、その場で内定を出したくなる素晴らしい求職者に出会えました」

■今後の展望

「Web面接や生成AIの活用によって、就職活動の利便性は大きく向上しました。一方で、企業と求職者がお互いの人柄や価値観を深く理解する機会は減少している側面もあります。私たちは、就職活動において効率化と同時に『直接会って理解し合う機会』も重要だと考えています。また、集団面接会の対面開催には、企業との出会いだけでなく、同じ悩みを抱える仲間との出会いを通じて就職活動を前向きに進められるという価値もあります。

今後はオンラインと対面を組み合わせたハイブリッド型の支援体制を強化し、就職決定だけでなく、その後の定着・活躍まで見据えたマッチング機会を提供し続けてまいります。」

株式会社ジェイック New Career Division 事業部長 大野達也

「ジェイック 就職カレッジ(R)」お問い合わせ先 ： cs@jaic-g.com

■ジェイックについて

ジェイックは、「可能性を羽ばたかせる」をミッションに掲げ、教育研修サービス、採用支援サービスを提供しています。教育研修サービスでは、Fortune500(アメリカの売上トップ500社)の90％以上が導入する「デール・カーネギー・トレーニング」研修、世界的ベストセラー書籍を基にした『７つの習慣(R)』研修や、目標達成メソッドとして著名な『原田メソッド(R)』の研修等を提供しています。採用支援サービスでは、既卒者・第二新卒者・フリーター向けの『ジェイック 就職カレッジ(R)』、中退者専門の『ジェイック 中退就職カレッジ(R)』等を提供しており、2005年に既卒者等の支援をスタートして以来、これまでに求職者39,000名以上(※1)、企業7,000社以上（※2）の就職・採用を支援し、厚生労働省委託事業「職業紹介優良事業者」認定も取得しています。

(※1)2005/5～2025/4の当社「就職カレッジ(R)」等主催の面接会参加人数

(※2)2005/5～2025/4の当社「就職カレッジ(R)」等の契約締結企業数

■会社概要

社名 ：株式会社ジェイック https://www.jaic-g.com/

本社所在地：東京都千代田区神田神保町1-101 神保町101ビル7F（受付6F）

代表取締役：佐藤 剛志

設立 ：1991年3月

資本金 ：2億6,303万円（2026年1月末現在）

事業内容 ：教育研修サービス、採用支援サービス、就職支援サービス

既卒・フリーター向け就職支援サービス「ジェイック 就職カレッジ(R)」https://www.jaic-college.jp/

中退者専門の就職支援サービス「ジェイック 中退就職カレッジ(R)」https://www.jaic-college.jp/second/

採用×教育チャンネル 「ＨＲドクター」https://www.hr-doctor.com/

【お問い合わせ先】株式会社ジェイック 担当：梅田

E-mail： info@jaic-g.com TEL 03-5282-7600 FAX 03-5282-7607