600V耐圧Super Junction MOSFET に高放熱・表面実装パッケージが新登場

ローム株式会社

ローム株式会社（本社：京都市）は、600V耐圧Super Junction MOSFET（*1）の新シリーズとして、「R60xxXNxシリーズ(https://www.rohm.co.jp/products/mosfets/high-voltage/nch-500-to-650v-super-junction?page=1&SearchWord=xn#parametricSearch)」「R60xxWNxシリーズ(https://www.rohm.co.jp/products/mosfets/high-voltage/nch-500-to-650v-super-junction?page=1&SearchWord=wn#videoAndCatalogData)」を開発しました。

新シリーズは、アプリケーションにおける電源の小型化・高効率化の需要の高まりを受け、既存パッケージに加え、表面実装パッケージのDFN8080-5L（8.0 × 8.0 × 0.85mm）及びTOLL（11.68 × 9.9 × 2.3mm）を新たにラインアップ。小型かつ低背でありながら優れた放熱性を備え、AIサーバーや産業機器用電源など、省スペース化と高電力密度化が求められるアプリケーションに最適です。

600V耐圧Super Junction MOSFET「R60xxXNx」「R60xxWNx」は、表面実装パッケージのDFN8080-5L及びTOLLをラインアップ

特性面においては、MOSFETをオンさせるために必要なゲートしきい値電圧（VGS(th)）を、一般品で広く使用されている3~5Vに設定し、幅広い駆動条件に対応。さらに、既存シリーズよりもアドミタンス特性（*2）を改善したことで、汎用性の向上および低損失を実現します。また、表面実装パッケージについては、一般品と互換性の高いランドパターンに対応することで高い汎用性を確保し、既存の電源回路における置き換え検討やセカンドソース選定を容易にします。

ラインアップは、高速スイッチングタイプの「R60xxXNxシリーズ」21機種と、業界トップクラス※の高速リカバリ特性を持つPrestoMOS(TM)（プレストモス）タイプの「R60xxWNxシリーズ」11機種です。互換性を重視した設計から低損失を重視した設計まで、用途に応じて最適な製品を選択できます。

新製品は、2026年6月より順次量産を開始しています（サンプル価格900円/個：税抜）。インターネット販売はTOLLパッケージ品（対象品番：R6020XNJ2(https://www.rohm.co.jp/products/mosfets/high-voltage/nch-500-to-650v-super-junction/high-speed-switching/r6020xnj2-product)、R6038XNJ2(https://www.rohm.co.jp/products/mosfets/high-voltage/nch-500-to-650v-super-junction/high-speed-switching/r6038xnj2-product)、R6049XNJ2(https://www.rohm.co.jp/products/mosfets/high-voltage/nch-500-to-650v-super-junction/high-speed-switching/r6049xnj2-product)、R6055XNJ2(https://www.rohm.co.jp/products/mosfets/high-voltage/nch-500-to-650v-super-junction/high-speed-switching/r6055xnj2-product)、R6024WNJ2(https://www.rohm.co.jp/products/mosfets/high-voltage/nch-500-to-650v-super-junction/high-speed-switching/r6024wnj2-product)、R6035WNJ2(https://www.rohm.co.jp/products/mosfets/high-voltage/nch-500-to-650v-super-junction/high-speed-switching/r6035wnj2-product)）から対応しており、ROHM Online Store(https://ros.rohm.co.jp/global-search/R60%20NJ2%20NEW)のほか、コアスタッフオンライン(https://www.zaikostore.com/zaikostore/stockList?typeStock_forFind=Hitotsu&stockSearchNew=R6020XNJ2TRDC%5Cr%5CnR6038XNJ2TRDC%5Cr%5CnR6049XNJ2TRDC%5Cr%5CnR6055XNJ2TRDC%5Cr%5CnR6024WNJ2TRDC%5Cr%5CnR6035WNJ2TRDC)やArrow.com(https://www.arrow.com/ja/search-result.html?keyword=rohm+nj2trdc&currPage=1)などから購入することができます。

ロームは今後も、Super Junction MOSFETのラインアップ拡充を進めるとともに、650V耐圧品および次世代製品の量産も予定しています。

開発の背景

データセンターや産業機器分野では、処理負荷の増大に伴い電力需要が増加しており、消費電力と発熱を低減するため、電源の高効率化が強く求められています。また、機器の小型化が進む中、限られたスペースで高出力を実現するには、電源回路のさらなる高電力密度化と省スペース化が不可欠です。

こうした要求にこたえるため、Super Junction MOSFETにおいても、一層の低損失化と熱性能の向上が求められており、放熱性に優れた表面実装パッケージの採用が拡大しています。さらに近年は、調達リスク低減の観点から、マルチソーシング設計やセカンドソースの確保が欠かせず、既存一般品との高い互換性も重要な要件となっています。

ロームは、2022年に高速リカバリダイオード内蔵のPrestoMOS(TM)タイプ「R60xxVNxシリーズ(https://www.rohm.co.jp/products/mosfets/high-voltage/nch-500-to-650v-super-junction?page=2&SearchWord=vn#parametricSearch)」および高速スイッチングタイプ「R60xxYNxシリーズ(https://www.rohm.co.jp/products/mosfets/high-voltage/nch-500-to-650v-super-junction?page=2&SearchWord=yn#parametricSearch)」の量産を開始し、アプリケーションの低消費電力化に貢献する製品として高い評価を得てきました。そして、今回開発した「R60xxXNxシリーズ」「R60xxWNxシリーズ」は、従来シリーズの低損失特性と高信頼性を継承しながら、高放熱な表面実装パッケージと一般品との高い互換性を両立。電源設計の自由度向上に貢献します。

アプリケーション例

「R60xxXNx」「R60xxWNx」ラインアップ

・AIサーバー・データセンター用電源

・産機・民生向け電源（LLC、PFC、FlyBackなど）

・ファン、ACサーボなどのモーター、インバータ

EcoMOS(TM)（エコモス）ブランドについて

EcoMOS(TM)は、パワーデバイス分野において省エネ化が要求されるアプリケーションに最適な、ロームが開発するシリコンパワーMOSFETのブランドです。

家電、産業機器、車載などの幅広いアプリケーションに搭載されるEcoMOS(TM)は、ノイズ性能やスイッチング性能などの多岐にわたるパラメータから、用途に応じた製品選択ができるラインアップを展開しています。

・EcoMOS(TM)は、ローム株式会社の商標または登録商標です。

PrestoMOS(TM)（プレストモス）とは

EcoMOS(TM)ロゴ

Prestoとは、イタリア語を用いた音楽用語で「きわめて速く」の意味。

ロームのPrestoMOS(TM)は、Super Junction MOSFETの高耐圧かつ低オン抵抗という特長はそのままに、内蔵ダイオードの逆回復時間を高速化した、ロームオリジナルのパワーMOSFETです。スイッチング損失の低減が可能となるため、エアコンや冷蔵庫など、インバータ回路を搭載したアプリケーションでの採用が進んでいます。

・PrestoMOS(TM)は、ローム株式会社の商標または登録商標です。

用語説明

*1) Super Junction MOSFET（Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor）

MOSFETはトランジスタの種類を指し、Planar MOSFET、Super Junction MOSFETなど、デバイス構造の違いにより細分化される。Super Junction MOSFETは、Planar MOSFETと比べ高耐圧と低オン抵抗を両立し、大電力を扱う際の損失が少ない。

*2) アドミタンス特性

MOSFETに入力されたゲート電圧に対する電流の流れやすさを示す特性。 改善によりゲート制御への応答性が高まり、スイッチング時の損失を低減するほか、幅広い回路条件へ対応可能となるため汎用性も向上する。