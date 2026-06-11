【スペースワン】デュアルバンド イメージングソナー「DEEPULSE C750D」を発売

株式会社スペースワン

株式会社スペースワン（本社：福島県郡山市／東京営業所：東京都台東区、代表取締役：小林 康宏）は、デュアルバンド イメージングソナー「DEEPULSE C750D」の販売を開始いたします。

DEEPULSE C750Dは、750kHzによる広域探索と1.2MHzによる高精細観測を1台で実現したイメージングソナーです。さらに両周波数の同時表示機能を搭載し、水中構造物やインフラ設備の調査・点検を効率化します。

本製品は2026年6月開催のCSPI 2026にて初公開し、展示会を機に販売受付を開始いたします。

水中調査の可能性を拓く、新しいイメージングソナー

近年、港湾施設、橋梁、ダム、海底ケーブル、管路などの社会インフラにおいて、水中構造物の維持管理や老朽化対策の重要性が高まっています。一方で、水中は濁りや暗所の影響を受けやすく、カメラだけでは対象物の状況を十分に把握できないケースも少なくありません。

DEEPULSE C750Dは、こうした課題に対応するために開発された、2つの周波数が切り替え可能なデュアルバンド イメージングソナーです。

低周波750kHzによる広域探索と、高周波1.2MHzによる高精細観測を1台で実現。気になる対象物をリアルタイムで詳細に確認することができます。

DEEPULS C750Dの主な特長

コントローラー画面サンプル（単一周波数表示）1．750kHzと1.2MHzのデュアルバンド構成

750kHzでは最大120mの広域探索を実現し、対象物の位置や周辺状況を素早く把握します。

一方、1.2MHzでは高い解像度により、構造物の形状や対象物の詳細な確認が可能です。

2．2つの周波数帯のソナー映像を同時表示！

広域探索用の低周波画像と、高精細観測用の高周波画像をリアルタイムで同時に表示。ソナーデータは保存・再生が可能です。探索と確認をシームレスに行うことができ、調査効率の向上に貢献します。

広範囲を探査できる低周波（750kHz・写真左）と近くを詳細に観測できる高周波（1.2kHz・同右）を同時に表示3．コンパクトながら高性能・低コストを実現

最大512ビーム、最大40Hzのリフレッシュレートを実現。本体サイズは124×113×62mm、重量約1.1kg（空中※水中は0.48kg）とコンパクトで、水中ドローンやROVへの搭載にも適しています。また、従来のイメージングソナーと比べても、優れたコストパフォーマンスを発揮します。

水中ドローンCHASING M2 PRO MAXに搭載可能4．幅広い場所の調査・点検用途に対応

・港湾護岸・岸壁点検

・ダム調査・点検

・橋梁橋脚点検

・海底ケーブル調査

・管路点検 など、さまざまなインフラ分野での活用を想定しています。

第8回 国際 建設・測量展 CSPI 2026で初公開！

株式会社スペースワンは、CSPI 2026にてDEEPULSE C750Dの実機展示を行います。

会場では、デュアルバンド同時表示機能など、同製品の機能をご紹介します。

また、展示会期間中より正式に販売受付を開始いたします。

水中調査に新たな選択肢をもたらすDEEPULSE C750Dを、ぜひ会場でご覧ください。

出展概要

名称：第8回 国際 建設・測量展（CSPI 2026）

会期：2026年6月17日（水）～20日（土）

時間：10:00～17:00 ※最終日6月20日（土）のみ16:00まで

会場：千葉県・幕張メッセ

ＨＰ：https://cspi-expo.com/（(https://cspi-expo.com/%EF%BC%88)来場登録もこちらから）

出展詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000469.000045277.html

出展場所：15-02（5ホール出入口側通路）

製品概要

製品名：DEEPULSE C750D

製品分類：デュアルバンド イメージングソナー

周波数：750kHz／1.2MHz

検出距離：750kHz／最大120m、1.2MHz／最大40m

ビーム数：最大512ビーム

耐圧深度：500m

販売元：株式会社スペースワン

発売開始：CSPI 2026より販売受付開始

株式会社スペースワンについて

株式会社スペースワンは、水中ドローンの販売・導入支援・業務サポート・人材育成を一貫して手がけています。2017年より水中ドローン事業を本格展開し、テレビ撮影から重要インフラ点検まで多岐にわたる実績を蓄積。その実績は国内でトップクラスです。

会社HP: https://spacexone.com/