タレント・pecoさんおすすめ！　ディズニー映画『リロ＆スティッチ』の世界を通して、大人の心を癒やすメッセージブックが登場！

株式会社講談社

ディズニーアニメーション映画『リロ＆スティッチ』の世界観とともに、心あたたまるメッセージがちりばめられた書籍『リロ アンド スティッチ やさしいあなたへ Ohana Means Family』を、講談社より2026年6月11日（木）に発売します。大人気の絵本を日本語へ翻訳するなかで、大人の心に響くメッセージブックとして生まれ変わりました。

本書のキーワードは、「OHANA MEANS FAMILY（オハナは家族）」。オハナとは、血のつながりを超えて、信頼しあい、許しあい、ともに生きていくあたたかいつながりのこと。数ページで完結する小さなお話が連なっている構成で、どれも“人とのつながりから生まれる心のうるおい”を思い出させてくれる内容となっています。

人間関係に悩み、傷つくことがあっても、人間関係に救われることもあります。簡単にSNSでつながれる時代の今、人とのリアルなかかわりがもたらすぬくもりの大切さを呼び覚ます一冊です。

タレント・pecoさんおすすめ！

ディズニー好きとしても知られるタレント・ブランドプロデューサーのpecoさんも、「忘れかけていた大切なこと、リロとスティッチが温かく思い出させてくれました」と愛あるコメントをくださいました！

◼︎本文より

ハワイ出身の私は、この島々に特有の「アロハ・スピリット」の強さと美しさを、肌で感じながら育つという幸せに恵まれました。それは、私たちをひとつの「オハナ」としてつなげる、温かく寛大な精神です。

（中略）

この本は、私の幼いころの体験と家族との思い出から生まれました。数々の貴重な瞬間を描くことで、日々の暮らしのなかで経験しながらも、見過ごしたりあたりまえだと思ったりしている小さなできごとの大切さを見なおし「アロハ・スピリット」を世界中の人と分かちあいたいと思います。こうして「アロハ・スピリット」は広がり、私たちみんなを大きな「オハナ」へと結びつけることでしょう。

Denise Shimabukuro

＞書誌情報

書名：リロ アンド スティッチ やさしいあなたへ Ohana Means Family

https://amzn.to/4vAPMt2(https://amzn.to/4vAPMt2)

定価：1870円（税込）

サイズ：たて173mm×よこ128mm

オールカラー112ページ

ソフトカバー

小学校5年生から

発売日：2026年6月11日（木） ※発売日は書店によって異なる場合があります。

講談社刊

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