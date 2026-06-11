PIX4D、3Dガウシアン スプラッティングを製品群に一挙搭載。モバイルアプリとの連携で、誰でも簡単に3Dスキャンが可能に

Pix4D株式会社

フォトグラメトリー（写真測量）ソリューションの世界的なリーダーであるPIX4D（本社：スイス、日本法人：Pix4D株式会社、以下「PIX4D」）は、主力製品である「PIX4Dmatic」および「PIX4Dcloud」において、次世代の3Dレンダリング技術「3Dガウシアンスプラッティング（3DGS）」への対応を実装したことを発表いたします。

本対応は2025年にクラウド製品である「PIX4Dcloud」に先行導入されていましたが、このたび2026年5月の「PIX4Dmatic」安定版アップデートにより、製品群全体での3DGS対応が完了しました。これにより、クラウド処理とローカルPC処理の両環境において、お客様の業務ニーズに合わせ柔軟にワークフローを構築することが可能となりました。

特筆すべきは、スマートフォンアプリ「PIX4Dcatch」との高度な連携による圧倒的な利便性です。高価な専用デバイスやドローンに頼ることなく、手元のスマートフォン一台で、実測に耐えうる計測精度とリアルな3D空間再現を両立しました。

スマートフォンアプリ「PIX4Dcatch」でスキャンを行うと、画像さながらのリアリティで3DGSが生成できます。視覚的表現のほか、絶対座標や計測精度を兼ね備えた3Dモデル化が行えます。記録が求められる業務の質やスピードを、飛躍的に高めます。

従来の3Dモデリングでは、点群やテクスチャー付きメッシュによって空間を表現してきましたが、まばらな点群や平面的な表現には、視覚的な再現性の限界がありました。PIX4Dはこの課題を、最新のレンダリング技術である3DGSを測量ワークフローに組み込むことで解決。従来の点群やメッシュに加え、より高い視覚再現性を持つ3Dモデル生成が可能となりました。単なる視覚的な「美しさ」にとどまらず、座標値に基づいた「正確さ」を両立させたことで、建設、インフラ点検、公共安全の現場におけるデジタルツイン活用を劇的に進化させます。

■ PIX4Dの3DGSにおける4つの革新的なポイント- スマホでプロの測量を。PIX4Dcatchによる手軽なデータ取得高価なレーザースキャナーやドローンは、もはや必須ではありません。iOS/Android向けアプリ「PIX4Dcatch」を起動し、対象物を撮影しながら歩くだけで、誰でも簡単に3DGS用のデータを取得できます。ドローンが飛行できない屋内や都市部でも、手軽に高品質な3Dスキャンの作成が可能です。さらに、RTKレシーバーをスマートフォンと連携させることで、数cmレベルの絶対精度を持った3DGSモデルを実現します。もちろん、スマホの他にも、ドローンによる空撮画像からの3DGS生成にも対応しています。ドローン写真測量（フォトグラメトリー）のグローバルリーダーであるPIX4Dは、ドローンで撮影した広域データからスマートフォンによる小規模データまで、あらゆる現場において圧倒的な視覚的再現を提供します。- 「絶対精度」を備えた空間再現：見た目だけで終わらない実用性一般的な3DGSは視覚表現に特化していますが、PIX4Dのソリューションは測量グレードの「絶対精度」を保持します。スマホスキャンではRTKレシーバーとの連携により、またドローン測量ではRTKドローンの利用や標定点（GCP）の設置により、絶対精度を兼ね備えた3D再現を実現します。生成される3Dモデルは正しい位置情報と寸法を持っており、距離測定や体積計算、BIMデータとの照合にそのまま活用いただけます。- 表現力の飛躍的向上：困難だった「細部」と「質感」を完璧に再現従来の点群や3Dメッシュではノイズになりがちだった、フェンスや手すりなどの細い構造物、光を反射する車両の質感などが、現実さながらのリアリティで再現されます。これにより、遠隔地からの正確な現場把握や、関係者へのプレゼンテーションの質が格段に向上します。- ニーズに合わせた柔軟なソリューション（オンプレミス ＆ クラウド）ユーザーの現場環境やセキュリティ要件に合わせ、2つの処理プラットフォームを選択できます。・PIX4Dmatic（オンプレミス）: ローカルPCで大規模データを高速処理。オフライン環境や高い機密性が求められるプロジェクトに。・PIX4Dcloud（クラウド）: ブラウザにアップロードするだけで自動処理。チーム間での迅速なデータ共有と共同作業に。

PIX4Dによる3Dガウシアンスプラッティング（3DGS）の製品群への統合は、測量・3Dモデリングのあり方を根本から変える画期的な一歩です。

細い構造物やテクスチャーの貧しい箇所も、ノイズフリーで3Dモデル化を実現。目視評価が求められる点検業務から、定量的な評価まで、幅広い利活用が可能です。視覚的表現のリアルさから、関係者間やステークホルダーへの情報共有の質も各段に向上します。

これまで「専門知識」と「高価な機材」が必要だった高精度な3D空間再現が、今やスマートフォンの操作ひとつで、誰の手にも届くものとなりました。見た目の美しさ（リアリティ）と、測量実務に耐えうる正確さ（絶対精度）を両立したこのソリューションは、建設現場のDX加速、インフラ点検の効率化、さらには都市計画や災害対策におけるデジタルツイン活用を強力に後押しします。

PIX4Dはこれからも、フォトグラメトリーのパイオニアとして、あらゆる現場の「今」を最も正確かつ鮮明にデジタル化し、社会の安心と革新に貢献してまいります。

■販売情報

PIX4Dのソフトウェアソリューションは、PIX4DまたはPIX4Dの国内正規販売代理店よりお買い求めいただけます。製品の詳細、デモのご依頼、お見積もりについては下記よりお問い合わせください。

Pix4D株式会社へのお問合せはこちら：https://www.pix4d.com/jp/contact

正規販売代理店の情報はこちら：https://www.pix4d.com/jp/partners/

■ Pix4D株式会社について

PIX4Dは、フォトグラメトリ（写真測量およびSfM）ソフトウェアのリーディングカンパニーです。2011年の設立以来、研究開発を重視し、科学者、エンジニア、写真測量の専門家からなるチームが、写真測量技術の可能性を切り拓いています。ドローンやカメラで撮影した画像から高精度な3Dモデルや地図を生成することを可能にし、建設、測量、農業、災害対応など多岐にわたる分野で活用されています。

本社はスイス・ローザンヌにあり、デンバー、ベルリン、マドリード、ブカレストおよび東京にオフィスを展開しています。2019年の東京オフィスの開設以来、日本市場へのサービス提供を一層強化しています。