約200通りの組み合わせを楽しむミートデリ新登場！ミートデリ専門店「ブッツデリカテッセン」玉川高島屋店がフラッグシップとしてリニューアルオープン

タカラ食品工業株式会社

この度、ミートデリ専門店「ブッツデリカテッセン」は、2026年6月15日（月）、玉川高島屋で展開してきた店舗をフラッグシップストアとしてリニューアルオープンいたします。

「ブッツデリカテッセン」は、ドイツの国家資格「メッツガー・ゲゼレ」を取得した職人や、フランスのシャルキュトリ「パテ・クルート」の世界チャンピオンなど、本場で認められた職人たちが手がける本格派ミートデリ専門店です。

この度リニューアルオープンする新店では、“フランスの街角のデリ”をイメージし、自社工房で製造するハムやソーセージに加え、肉の魅力を存分に味わえるミートデリをご用意。これまで以上に「ブッツデリカテッセン」の世界観をお楽しみいただけます。ランチや夕食の一品としてはもちろん、週末のホームパーティーや家族との食卓、手土産など、さまざまなシーンに寄り添う商品をラインナップ。

ドイツ・フランスで育まれた食文化と職人技が息づく、本格ミートデリの味わいをお届けします。

■約200通りの組み合わせを楽しむミートデリ

ショーケースに並んだメイン、サイド、ライス・パスタから、お好きなものを組み合わせて味わうデリ。メインには、ミートローフやチキンの煮込み、豚のコンフィなど、多彩な肉料理を季節ごとに用意。サイドには、マッシュポテトやキノコソテー、レンズ豆の煮込みを、ライス・パスタにはキャロットライスやクスクス、パスタなどをラインナップ。その日の気分に合わせて自分だけのプレートをお楽しみください。

■職人が煉瓦窯でつくる、ハム・ソーセージ

厳選した国産豚を使用し、煉瓦窯で約15時間かけて燻製する「国産大判ももハム」や、亜麻仁豚をスモークした「田園ベーコン」、希少部位のトモサンカクを使ったローストビーフを量り売りで。お好みに合わせてオーダースライスでご用意します。そのほか、各種ソーセージも販売いたします。

■フランス・ブルターニュのソウルフード「ガレットソシス」

そば粉のガレットで自家製のソーセージを包んだブルターニュ地方のソウルフード。そば粉の香ばしい生地と肉汁あふれるジューシーなソーセージが相性抜群。プレーンとチーズの2つのフレーバーからお選びいただけます。ホットドッグのような感覚で、片手で気軽にお楽しみいただけます。

■ホームパーティーや手土産にも。詰め合わせセット

ハムやパテ、ソーセージなど、ホームパーティーや手土産にもぴったりな詰め合わせも並びます。ワインやビールとともに「ブッツデリカテッセン」の味わいをお楽しみください。

■店舗概要

店名：ブッツデリカテッセン 玉川高島屋店

オープン日：2026年6月15日（月）

住所：東京都世田谷区玉川3-17-1 玉川高島屋内 B1F

TEL：03-3709-3111（玉川高島屋）

■「ブッツデリカテッセン」について

本場ドイツの国家資格「メッツガー・ゲゼレ*」を取得した職人や、フランスのシャルキュトリ「パテ・クルート」の世界チャンピオンなど、本場で認められた職人たちが手がける、本格派ミートデリ専門店。自家製のハムやソーセージといった素材そのものの美味しさはもちろん、その魅力が最大限に引き立つ、食卓のシーンまで見据えたサラダや惣菜といった関連商品の開発にも力を注いでいます。

*メッツガー・ゲゼレとは、ドイツで食肉加工技術を学び、国家資格である「ゲゼレ」を取得した食肉加工職人を指します。

https://deli.takara-butz.co.jp