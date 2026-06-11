【2026年6月 UPS販売開始】停電によるデータ損失リスクを低減し、企業の事業継続を支援

株式会社リプラス公式オンラインショップ「BizDATA BOX」にてUPS販売開始

データ保護サービスを提供する株式会社リプラスは、企業の事業継続対策（BCP）を支援するため、リプラス公式オンラインショップ「BizDATA BOX」にてUPS（無停電電源装置）の販売を開始いたしました。

近年、全国各地で地震活動が活発化しており、停電や機器障害による業務停止リスクへの備えが企業に求められています。当社では、これまでクラウドバックアップサービス「TENMA」や自動バックアップサービス「GUARDIAN+R」、データ復旧サービスなどを提供してまいりましたが、このたびUPSの販売を開始することで、より包括的なデータ保護体制の構築を支援いたします。

「リプラス News 2026 Vol.9」

【2026年6月 公式オンラインショップ「BizDATA BOX」にてUPS（無停電電源装置）販売を開始】

合わせて、企業向けの「データ保護・BCP対策無料相談」も開始いたします。

UPS販売公式オンラインショップUPS商品一覧を見る :https://www.store.riplus.co.jp/view/category/ct11

■なぜ今、UPSが必要なのか

近年、地震や落雷、設備トラブルなどによる停電リスクへの関心が高まっています。

企業においては、サーバーやNAS（ネットワークストレージ）に業務データを保存するケースが増えている一方で、停電によるシステム停止やデータ破損への対策が十分ではない環境も少なくありません。

実際に株式会社リプラスへ寄せられるご相談の中でも、

- 停電後にNASが起動しなくなった- サーバー障害により業務が停止した- バックアップは取得していたが復旧に時間を要した- 停電対策まで十分に実施できていない- バックアップや災害対策をまとめて相談したい

といった声を多くいただいております。

企業の事業継続には、バックアップの取得だけでなく、停電時にもシステムを安全に運用できる環境づくりが重要です。

こうした課題に対応するため、株式会社リプラスでは2026年6月よりUPS（無停電電源装置）の販売を開始し、停電対策からバックアップ運用、クラウドによる遠隔地保管までを含めた総合的なデータ保護体制の構築を支援いたします。

あわせて読みたい

データの「災害対策」・「情報漏洩対策」今すぐ確認を！(https://www.guardian-r.com/blog/osusume/20240919/12403/#UPS)

■リプラスが提唱する「データ保護三ヶ条」

データ保護三ヶ条第一条 停電・災害に備える

停電時に安全なシャットダウンを実現するUPSの導入や、耐震設備を備えた環境整備が重要です。

UPSを導入することで、突然の停電によるデータ破損やシステム障害のリスクを低減できます。

第二条 バックアップを自動化する

担当者による手動バックアップは、人的ミスや運用漏れが発生する可能性があります。

定期的に自動バックアップを実施することで、常に最新データを保護できる環境づくりが求められます。

第三条 クラウドで遠隔地にも保管する

本体とバックアップデータが同じ場所に保管されている場合、災害時に同時被災するリスクがあります。

遠隔地のデータセンターやクラウド環境へデータを保管することで、万が一の際にも業務継続が可能となります。

あわせて読みたい

災害対策でデータ消失の被害を最小限に！(https://www.guardian-r.com/blog/bcp/20191028/4212/#i-7)

■UPS販売開始の背景

当社ではこれまで、データ復旧サービスやクラウドバックアップサービスの提供を通じて、多くの企業のデータ保護を支援してまいりました。

その中で、

- NASやサーバーに適したUPSを知りたい- バックアップだけでなく停電対策も強化したい- データ保護に必要な機器をまとめて相談したい

といったご要望を数多くいただいておりました。

こうしたお客様の声を受け、株式会社リプラスは

2026年6月より、公式オンラインショップ「BizDATA BOX」にてUPS（無停電電源装置）の販売を開始いたしました。

機器の販売だけでなく、お客様の運用環境や機器構成に応じた製品選定のご相談にも対応し、停電対策からバックアップ運用までトータルで支援いたします。

■クラウドバックアップとの組み合わせでBCP対策を強化

BCP対策強化

当社が提供するクラウドサービス「TENMA」は、国内データセンターを利用した遠隔地保管サービスです。

UPSによる停電対策とTENMAによる遠隔地保管を組み合わせることで、 停電対策 自動バックアップ 遠隔地保管を一体的に実現できます。

またTENMAは、官公庁、医療機関、大手企業など、高い信頼性とセキュリティが求められる組織にも導入されており、企業のデータ保護を支援しています。

さらに当社は、全国47都道府県の企業・官公庁・医療機関を中心にデータ保護支援を行っており、データ復旧サービスで培った知見を活かし、予防から復旧までワンストップでサポートしています。

法人向けクラウドストレージTENMAはこちら

https://www.cloud-tenma.com/

■データ保護・BCP対策無料相談を開始

UPS販売開始に合わせて、企業向けの「データ保護・BCP対策無料相談」を開始いたします。

現在のバックアップ体制や停電対策状況を確認し、お客様の環境に応じた改善案をご提案いたします。

主な相談内容

- UPS導入の必要性診断- NAS・サーバーの停電対策- バックアップ運用の見直し- クラウド活用による遠隔地保管- ランサムウェア対策- BCP対策全般

リプラスでは、UPS販売開始および無料相談サービスを通じて、企業のデータ保護体制強化を支援してまいります。

今後も、データ復旧・バックアップ・クラウド保管・停電対策をワンストップで提供し、お客様の事業継続と安心できるIT環境づくりに貢献してまいります。

【リプラス公式オンラインショップ】

公式オンラインショップwebサイトはこちらをクリック :https://www.store.riplus.co.jp/

サービス名：リプラス公式オンラインショップ「BizDATA BOX」

お問い合わせ：0120-703-392

オンラインショップ「BizDATA BOX」 HP：https://www.store.riplus.co.jp/

UPS商品一覧：https://www.store.riplus.co.jp/view/category/ct11

関連サイト

■ 災害対策に特化したバックアップシステム GUARDIAN+R

https://www.guardian-r.com/

■ 法人向けクラウドストレージTENMA

https://www.cloud-tenma.com/

■ データ復旧 特急データ復旧ウィンゲット

https://www.60min-data.com/

運営会社：株式会社リプラス

代表取締役社長 柳町 正樹

本社所在地：〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅2-38-2

オーキッドビル5F B-1（名古屋駅オフィス）

TEL：052-414-7561

会社 HP：http://www.riplus.co.jp/