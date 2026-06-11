制作担当者向けセミナー「進捗管理のための会議はもういらない！クリエイティブに集中できる制作進行の仕組みとは？」を2026年7月15日（水）開催

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、「進捗管理のための会議はもういらない！クリエイティブに集中できる制作進行の仕組みとは？」を、2026年7月15日（水）に開催します。本ウェビナーでは、ワークマネジメントツール「Asana」を活用し、進捗の可視化と情報の一元管理によって確認・報告業務を削減する、具体的な制作進行の仕組みをご紹介します。

制作現場において、進捗確認や状況共有のための会議、報告業務に多くの時間が費やされるケースは少なくありません。特に、メールやチャット、口頭など複数のコミュニケーション手段に情報が分散している環境では、進捗状況や担当者の負荷状況を把握しづらく、認識のズレや対応の遅れが発生しやすくなります。その結果、本来注力すべきクリエイティブ業務の時間が圧迫され、生産性や品質の低下につながることもあります。

本ウェビナーでは、制作現場の業務効率化につながる「Asana」の活用方法を、実際の運用イメージを交えながら解説します。進捗管理の属人化を解消し、クリエイティブ業務により多くの時間を充てたいと考えている方におすすめのセミナーです。

■タイトル

進捗管理のための会議はもういらない！クリエイティブに集中できる制作進行の仕組みとは？

■セミナーお申し込み及び詳細

https://www.too.com/event/2026/asana_07/

■このような方におすすめです

・進捗状況をリアルタイムで把握したい方

・進捗確認や報告業務、会議に時間を取られたくない方

・問題発生に素早く気づける体制を構築したい方

・制作メンバーの負荷状況を可視化したい方

・属人的な進行管理から脱却したい方

■ご紹介する製品

ワークマネジメントツール「Asana」

■日時

2026年7月15日（水）14:00～15:00

■会場

Zoomウェビナーによるオンライン開催

■参加費

無料（事前登録制）

■主催

株式会社Too

同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too ソリューションサービス部

E-Mail sls_info@too.co.jp

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル