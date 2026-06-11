「アイ★チュウ」のトレーディングアクリルカード、トレーディンググリッター缶バッジ vol.2などの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて「アイ★チュウ」の商品6種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて「アイ★チュウ」の商品の受注を6月5日 （金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1316?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1316?utm_source=press)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

「アイ★チュウ」より、各種商品の登場です。

▼トレーディングアクリルカード

F∞F、Twinkle Bell、I(ハート)B、ArS、天上天下、Lancelot、RE：BERSERK、POP'N STAR、Alchemistのイラストをアクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \6,435(税込)

種類 ：全9種

サイズ：本体：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディンググリッター缶バッジ vol.2 ver.A

愛童 星夜、湊 奏多、御剣 晃、枢木 皐月、枢木 睦月、ノア、レオン、黎朝陽、ラビ、リュカ、エヴァ・アームストロング、山野辺 澪、十文字 蛮、夜鶴 黒羽、麗 朔空、バベルのイラストをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \9,680(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディンググリッター缶バッジ vol.2 ver.B

日下部 虎彦、桃井 恭介、鳶倉 アキヲ、海部 子規、折原 輝、若王子 楽、竜胆 椿、朴木 十夜、斑尾 巽、杜若 葵、轟 一誠、赤羽根 双海、三千院 鷹通、華房 心、神楽坂 ルナ、及川 桃助のイラストをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \9,680(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディングブロマイド vol.3 ver.A

愛童 星夜、湊 奏多、御剣 晃、枢木 皐月、枢木 睦月、ノア、レオン、黎朝陽、ラビ、リュカ、エヴァ・アームストロング、山野辺 澪、十文字 蛮、夜鶴 黒羽、麗 朔空、バベルのイラスト、キャラクターサインをブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,400(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼トレーディングブロマイド vol.3 ver.B

日下部 虎彦、桃井 恭介、鳶倉 アキヲ、海部 子規、折原 輝、若王子 楽、竜胆 椿、朴木 十夜、斑尾 巽、杜若 葵、轟 一誠、赤羽根 双海、三千院 鷹通、華房 心、神楽坂 ルナ、及川 桃助のイラスト、キャラクターサインをブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,400(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼トレーディングAni-Frame ver.A

愛童 星夜、湊 奏多、御剣 晃、枢木 皐月、枢木 睦月、ノア、レオン、黎朝陽、ラビ、リュカ、エヴァ・アームストロング、山野辺 澪、十文字 蛮、夜鶴 黒羽、麗 朔空、バベルのイラスト、キャラクターサインをインスタントカメラで撮影したようなデザインのイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Frame」はインスタントカメラで撮影したようなフレーム（枠）デザインを施したAMNIBUSのオリジナルイラストカードシリーズです。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,400(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼トレーディングAni-Frame ver.B

日下部 虎彦、桃井 恭介、鳶倉 アキヲ、海部 子規、折原 輝、若王子 楽、竜胆 椿、朴木 十夜、斑尾 巽、杜若 葵、轟 一誠、赤羽根 双海、三千院 鷹通、華房 心、神楽坂 ルナ、及川 桃助のイラスト、キャラクターサインをインスタントカメラで撮影したようなデザインのイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,400(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼特大アクリルスタンド vol.3

※画像は「愛童 星夜 特大アクリルスタンド vol.3」を使用しております。

各キャラクターのイラストを特大サイズのアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全32種（愛童 星夜、湊 奏多、御剣 晃、枢木 皐月、枢木 睦月、ノア、レオン、黎朝陽、ラビ、リュカ、日下部 虎彦、桃井 恭介、鳶倉 アキヲ、海部 子規、折原 輝、若王子 楽、竜胆 椿、朴木 十夜、斑尾 巽、杜若 葵、轟 一誠、赤羽根 双海、三千院 鷹通、エヴァ・アームストロング、山野辺 澪、十文字 蛮、華房 心、神楽坂 ルナ、及川 桃助、夜鶴 黒羽、麗 朔空、バベル）

サイズ：本体：（約）26.1×10.2cm 台座：（約）9.6×3.1cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼A5アクリルパネル

※画像は「F∞F A5アクリルパネル」を使用しております。

各キャラクターのイラストをA5サイズのアクリルパネルに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,278(税込)

種類 ：全10種（F∞F、Twinkle Bell、I(ハート)B、ArS、天上天下、Lancelot、RE：BERSERK、POP'N STAR、Alchemist、集合）

サイズ：（約）21×14.8cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1316?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1316?utm_source=press)

https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

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住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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