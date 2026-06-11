【株式会社甲羅】働きやすい環境づくりの一環として、6月15日より3日間の一斉休業を実施

株式会社甲羅

「赤から」や「甲羅本店」などを全国に約200店舗展開する株式会社甲羅(本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：沼澤 裕)は、全国の直営店で6月15日（月）～17日（水）の期間、一斉休業を実施いたします。※一部店舗を除く

株式会社甲羅は「おいしさと楽しさの創造」を企業理念に掲げ、事業活動を通じて関わるすべての“ひと”を大切にする会社であり続けたいと考えています。

近年、外食業界においては人材確保や働き方の見直しが重要な経営課題となる中、当社では従業員一人ひとりが安心して長く働ける環境づくりを推進しています。今回の一斉休業は、そうした取り組みの一環として、心身のリフレッシュや職場環境の改善を目的に実施するものです。



当社は今後、事業拡大および店舗展開の加速を見据え、従業員満足度の向上とサービス品質のさらなる強化を両立させてまいります。スタッフがいきいきと働ける環境を整えることが、お客様へのより良い価値提供につながるものと考えています。

日頃よりご利用いただいているお客様にはご不便をおかけいたしますが、より一層ご満足いただける店舗運営を目指してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

一斉休業日：2026年6月15日（月）・16日（火）・17日（水）の3日間

※6月18日（木）は全店、ディナータイムからの営業となります。

対象店舗：株式会社甲羅が運営する直営全店

「赤から梅田NU茶屋町店」、「赤から川崎ダイス店」のみ通常通り営業いたします。

株式会社甲羅ホームページ：https://www.kora.co.jp/(https://www.kora.co.jp/)

【株式会社甲羅 概要】

商号 ：株式会社 甲羅 https://www.kora.co.jp/

代表者：代表取締役社長 沼澤 裕

所在地：愛知県豊橋市東脇三丁目1-7

設立 ：1974年4月(創業／1969年12月)

主な事業の内容：かに料理・和風料理・鍋料理・焼肉料理等の店舗経営及び、フランチャイズ店舗への経営指導