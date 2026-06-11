「物販スクール」に関する市場調査《“日本初”検証調査》　結果

株式会社未来トレンド研究機構

(株)未来トレンド研究機構（東京都千代田区、代表取締役：村岡 征晃）は、“「物販スクール」に関する市場調査《“日本初”検証調査》”を実施した。

■市場調査テーマ

・「物販スクール」に関する市場調査

■調査概要

・本調査は、「物販スクール」について、「無在庫物販スクール」でかつ「１.Shopee公認ツール導入２.専任サポート付３.appリストに登録されている４.公式apiを使える５.自動仕入れ機能付きツール６.AI搭載ツール（商品画像をAIが編集）７.商品検索方法が3つ」といった条件に基づいて、“日本初”の検証を目的として、日本国内における物販スクール事業者、ならびに当該分野の有識者へのヒアリング等を通じ、多面的かつ網羅的に実施したものである。（2026年5月18日現在／(株)未来トレンド研究機構 調べ）

■調査対象（製品／サービス）

・物販スクール

■調査項目

「物販スクール」について、「無在庫物販スクール」でかつ「１.Shopee公認ツール導入２.専任サポート付３.appリストに登録されている４.公式apiを使える５.自動仕入れ機能付きツール６.AI搭載ツール（商品画像をAIが編集）７.商品検索方法が3つ」といった条件での網羅的な競合脅威調査（公開調査、知財調査）を実施した。

■調査方法

「物販スクール」について、「無在庫物販スクール」でかつ「１.Shopee公認ツール導入２.専任サポート付３.appリストに登録されている４.公式apiを使える５.自動仕入れ機能付きツール６.AI搭載ツール（商品画像をAIが編集）７.商品検索方法が3つ」といった条件に基づいて、日本国内の「物販スクール」事業者または有識者に対するヒアリングなどにより多面的且つ網羅的に実施した。（公開調査、知財調査）

■調査＆レポート期間

・2026年3月26日～2026年5月18日

■調査結果

・多面的かつ多層的に市場調査を実施した結果、「物販スクール」について、「無在庫物販スクール」でかつ「１.Shopee公認ツール導入２.専任サポート付３.appリストに登録されている４.公式apiを使える５.自動仕入れ機能付きツール６.AI搭載ツール（商品画像をAIが編集）７.商品検索方法が3つ」といった条件において、合同会社Reboot 社「物販スクール」が“日本初”であった。

【会社概要】

会社名：株式会社 未来トレンド研究機構 https://www.espers.co.jp

所在地：東京都千代田区九段南一丁目5番6号 りそな九段ビル5階 KSフロア

設立：1999年8月19日

代表者：代表取締役 村岡 征晃（むらおか まさてる）

事業内容 ：（世界初、アジア初、日本初、業界初）検証調査、No.1（検証）調査、海外調査、競合調査、未来予測のご用命は”未来トレンド研究機構（略称：未来トレンド）”へ！

【未来トレンド研究機構 中核サービス】市場調査全般 ※以下、5つの分野で商標登録済！

1）「No.1＜検証＞調査」(R)＜商標登録 第6763351号＞

（年間売上・販売数量実績＜累計or年間＞・シェア・伸び率など）

2）「初（世界・アジア・日本・業界）＜検証＞調査」(R)＜商標登録 第6763352号＞

（競合調査・公開調査・知財調査など）

3）「％（パーセンテージ）調査、シェア調査、市場占有率調査」(R)＜商標登録 第6800111号＞

4）市場規模推移（過去・現在・予測）調査＆10年後までの普及予測・未来予測など

5）「競合調査」(R)＜商標登録 第6763354号＞

（SWOT分析・競合戦略分析・4P＆3C分析など）

6）「海外調査」(R)＜商標登録 第6763353号＞

（グローバル調査：主要プレイヤー・ベンダへのヒアリング調査/顕在＆潜在ユーザーへのアンケート調査：パネルヒアリングなど）

7）B2Bユーザーアンケートパネル調査（オンライン）/1：Nグループ or 1：1インタビュー深堀調査（オンライン）

8）業界有識者（各省庁・大学教授・業界アナリストなど）に対する深堀インタビュー調査

◆本件に関する報道関係からのお問い合わせ先◆

窓口：株式会社 未来トレンド研究機構

「「物販スクール」に関する市場調査《“日本初”検証調査》」調査部門

TEL ： 03-6801-6836 FAX ： 03-6801-6066

E-mail ：info@miraitrend.com